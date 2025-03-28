https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/abd-baskan-yardimcisi-jd-vance-gronlanda-indi-kimse-bana-bu-kadar-soguk-oldugunu-soylemedi--1094965854.html

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Grönland'a indi: 'Kimse bana bu kadar soğuk olduğunu söylemedi'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Grönland'a indi: 'Kimse bana bu kadar soğuk olduğunu söylemedi'

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki yetkililer Başkan Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma niyetini açıklamasının ardından, yerel halkın büyük... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T20:51+0300

2025-03-28T20:51+0300

2025-03-28T20:56+0300

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi, Trump’ın satın alma vaadi sonrası Grönland’ı ziyaret etti.Beyaz Saray, Vance’e bu tek günlük gezide eşi Usha Vance, Enerji Bakanı Chris Wright, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Utah Senatörü Mike Lee'nin eşlik ettiği duyurdu. Vance çiftinin askeri üsse varışlarının ardından burada görev yapan personelle öğle yemeği yediği ifade edildi. İniş sırasında hava sıcaklığı -19°C olarak ölçülürken, Vance soğuk hava konusunda uyarılmadığını söyleyerek espri yaptı. Başkan Yardımcısı J.D. Vance “Kimse bana bu kadar soğuk olduğunu söylemedi” diyerek gülüşmelere neden oldu.Gezi planı tepkiler sonrası değiştiGrönland gezisi planları Danimarka'nın tepkisinin ardından son günlerde değiştirildi. Başlangıçta, Usha Vance’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile birlikte Grönland’ı ziyaret etmesi bekleniyordu. Ayrıca, Usha Vance Grönland’ın güneyindeki bir kızak yarışı etkinliğine katılacaktı. Ancak planda değişikliğe gidilerek ziyaret kapsamında sadece Grönland’ın kuzeybatısındaki Pituffik Uzay Üssü’ne (eski adıyla Thule Hava Üssü) gideceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/danimarka-abd-heyetinin-gronland-ziyaretine-sert-tepki-gosterdi-1094824566.html

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