https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/1094941921.html
Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına uyarısı: Hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına uyarısı: Hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağmur geliyor. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T11:44+0300
2025-03-28T11:44+0300
2025-03-28T11:46+0300
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Türkiye, Ramazan Bayramı'na hazırlanırken Meteoroloji'den de sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Son tahminlere göre, Marmara, Ege, Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösterecek. Kuvvetli lodos da bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bursa Valiliği de fırtına ve şiddetli yağış uyarısı verdi. Şiddetli yağış nelerde etkili olacak?Meteorolojik verilere göre, yağışların Marmara'nın güneyi ile Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısı ile Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıkları nasıl olacak?Hava sıcaklıklarının; Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı yapıldıBursa Valiliği, internet ve sosyal medya hesabından şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olacağını belirterek, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı vatandaşlarını uyardı.Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada bu geceden başlayıp Pazar günü 23.59’a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:"İlimizin 28 Mart 2025 Cuma gününden itibaren arife günü ve bayram süresince yağışlı havanın etkisi altında olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/meteorolojiden-bayram-uyarisi-bugunden-itibaren-baslayacak-camur-yagisi-geliyor-1094935416.html
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Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına uyarısı: Hava sıcaklıkları nasıl olacak?
11:44 28.03.2025 (güncellendi: 11:46 28.03.2025)
Son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağmur geliyor.
Türkiye, Ramazan Bayramı'na hazırlanırken Meteoroloji'den de sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Son tahminlere göre, Marmara, Ege, Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösterecek. Kuvvetli lodos da bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bursa Valiliği de fırtına ve şiddetli yağış uyarısı verdi.
Şiddetli yağış nelerde etkili olacak?
Meteorolojik verilere göre, yağışların Marmara'nın güneyi ile Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısı ile Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarının; Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı yapıldı
Bursa Valiliği, internet ve sosyal medya hesabından şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olacağını belirterek, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı vatandaşlarını uyardı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada bu geceden başlayıp Pazar günü 23.59’a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"İlimizin 28 Mart 2025 Cuma gününden itibaren arife günü ve bayram süresince yağışlı havanın etkisi altında olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."