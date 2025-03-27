https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/yolcuya-bilet-yoksa-ceza-cok-tbmmde-kabul-edildi-tasimacilikta-85-bin-tlye-kadar-ceza-geliyor-1094901856.html

Yolcuya bilet yoksa ceza çok: TBMM'de kabul edildi, taşımacılıkta 85 bin TL’ye kadar ceza geliyor

Yolcuya bilet yoksa ceza çok: TBMM'de kabul edildi, taşımacılıkta 85 bin TL’ye kadar ceza geliyor

Sputnik Türkiye

Biletsiz yolcu taşıyanlar, yetkisiz çalışan acenteler ve zaman tarifesine uymayan taşımacılar artık ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. TBMM’de kabul... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T08:20+0300

2025-03-27T08:20+0300

2025-03-27T08:20+0300

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

tbmm

tl

ekonomi̇

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otobüs

otobüs şöförü

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yasalaşan yeni düzenlemeyle birlikte, Karayolu Taşıma Kanunu’na önemli değişiklikler getirildi. Özellikle biletsiz yolcu taşıyanlar, zaman ve ücret tarifelerine uymayanlar, yetkisiz taşımacılık yapanlar için ağır idari para cezaları öngörülüyor.Yetkisiz taşımacılığa 250 bin TL’ye kadar cezaKanun kapsamında, yetki belgesi almadan taşımacılık yapanlara ya da aldığı belgeye uygun olmayan şekilde çalışanlara 17 bin TL ile 170 bin TL arasında para cezası uygulanacak. Ayrıca, yetkisiz acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar için ceza tutarı 25 bin TL ile 250 bin TL arasında olacak.Biletsiz yolcu ve sözleşmesiz taşıma cezaları artırıldıYeni yasaya göre, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 TL’den 85 bin TL’ye kadar ceza kesilecek. Aynı şekilde, taşıma hizmetini yerine getirmekten kaçınan işletmelere de benzer oranlarda idari para cezası uygulanacak.Tehlikeli yük ve güvenlik i̇hlallerine sıkı denetimTehlikeli yük taşıyan ancak gerekli izinleri almayan taşımacılar, yetki belgesi dışında taşıma yapanlar, ya da araçlarını belgeye kaydettirmeden kullananlar için 8.500 TL ile 85.000 TL arasında değişen cezalar öngörülüyor. Ayrıca, güvenlik önlemlerini ihlal eden yolculara ve göndericilere de 5 bin TL ile 50 bin TL arasında ceza verilecek.Yolcuları varış noktasına ulaştırmayanlara ceza varYolcuları taahhüt ettiği yere götürmeyen taşımacılar, onların güvenli, rahat ve sağlıklı bir yolculuk yapmasını sağlamayanlar için 17 bin TL ile 170 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak. Araç ve şoförlerle ilgili gerekli tedbirleri almayanlara da aynı aralıkta cezalar verilecek.Ceza puanı yüksek şoförleri denetlemeyen i̇şletmelere uyarıCeza puanı yüksek şoförlerle ilgili gerekli eğitim ve iç denetimi sağlamayan taşımacılar, 5 bin TL ile 50 bin TL arasında ceza ödeyecek. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan şoförleri çalıştıran işletmelere 8 bin 500 TL ile 85 bin TL arasında ceza uygulanacak.Terminal dışı yolcu i̇ndiren taşımacılar da listedeTerminal veya ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılar, 5 bin TL ile 50 bin TL arasında para cezasına çarptırılacak. Yabancı plakalı araçların taşıma yetkisine aykırı şekilde Türkiye içinde taşımacılık yapmaları halinde ise 5 bin TL ile 500 bin TL arasında ceza uygulanabilecek.Ücret ve zaman tarifesine uymayanlara sert yaptırımlarÜcret ve zaman tarifesini düzenlemeyen, uygulamayan veya yolcuların görebileceği yerlerde bulundurmayan işletmeler, 3 bin 500 TL ile 85 bin TL arasında ceza ödeyecek. Ayrıca, bu kuralları aynı yıl içerisinde üç kez ihlal edenlere bir kat daha fazla ceza kesilecek.Yasaya aykırı bilgi ve belge sunanlara rekor cezaTaşıma faaliyetleri sırasında eksik, yanlış veya yanıltıcı belgeler kullananlar, taşıma yetkisi olmadan çalışanlar için cezalar 5 bin TL ile 500 bin TL arasında değişecek. Denetim sırasında belge ibraz etmeyenler için de 30 bin TL’ye kadar ceza öngörülüyor.Yeni cezalar 6 ay i̇çinde yürürlüğe girecekKarayolu Taşıma Kanunu’nda yapılan bu değişiklikler, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre, taşımacılık sektörü için hazırlık dönemi olarak değerlendirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/uludagda-otel-yangini-mahsur-kalanlar-var-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1094900303.html

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