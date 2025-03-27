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Uludağ'daki Kervansaray otelinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi, 1 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu
Uludağ'daki Kervansaray otelinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi, 1 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu
Sputnik Türkiye
Bursa’nın Uludağ ilçesinde bulunan lüks bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, olay yerine sevk edilen çok... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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bursa
uludağ
umke
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i̇tfaiye
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Bursa'nın Uludağ ilçesinde, kayak turizminin kalbinde bulunan bir lüks otelde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangının gece saatlerinde başladığı öğrenilirken, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Otelde mahsur kalan olup olmadığı araştırılıyorYangın esnasında otel içerisinde bulunan bazı görevli kişilerin mahsur kalmış olabileceği bilgisine ulaşıldı. Olası can kaybı ya da yaralanma bilgisi henüz netleşmedi.Bölgeye Ambulanslar ve UMKE Sevk EdildiOlası yaralanmalara karşı ambulanslar ve UMKE ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen vatandaşlara müdahalede bulunmak üzere hazır bekletiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/4-bin-lira-emekli-bayram-ikramiyesi-tbmmde-kabul-edildi-1094898547.html
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bursa, uludağ, umke, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
bursa, uludağ, umke, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri

Uludağ'daki Kervansaray otelinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi, 1 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu

07:02 27.03.2025 (güncellendi: 07:30 27.03.2025)
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Bursa’nın Uludağ ilçesinde bulunan lüks bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi zamanla yarışıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bursa'nın Uludağ ilçesinde, kayak turizminin kalbinde bulunan bir lüks otelde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangının gece saatlerinde başladığı öğrenilirken, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Otelde mahsur kalan olup olmadığı araştırılıyor

Yangın esnasında otel içerisinde bulunan bazı görevli kişilerin mahsur kalmış olabileceği bilgisine ulaşıldı. Olası can kaybı ya da yaralanma bilgisi henüz netleşmedi.

Bölgeye Ambulanslar ve UMKE Sevk Edildi

Olası yaralanmalara karşı ambulanslar ve UMKE ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen vatandaşlara müdahalede bulunmak üzere hazır bekletiliyor.
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