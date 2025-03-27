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Valilikten toplu balık ölümlerine ilişkin açıklama: Atık ya da atık su deşarjına yönelik herhangi bir iz tespit edilmedi
Valilikten toplu balık ölümlerine ilişkin açıklama: Atık ya da atık su deşarjına yönelik herhangi bir iz tespit edilmedi
Sputnik Türkiye
Sivas Valiliği, bir gölette yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin atık ya da atık su deşarjına yönelik herhangi bir iz, eser veya emarenin olmadığını... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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kangal
sivas valiliği
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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türkiye
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Sivas Valiliği, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer bulan Kangal ilçesindeki Deligazi Baraj Göleti'nde toplu balık ölümleriyle ilgili haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğunu belirtti.Söz konusu ölümlerin gerçekleştiği alanda 19 Mart'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü teknik personellerince inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Konu hakkında izleme ve denetimlerin devam ettiği ve balık ölümlerinin sebebinin araştırıldığı belirtildi.Balık ölümlerine ilişkin tahmin yürütülen açıklamada "Gölet suyunun çok düşük olması, gölet derinliğinin sığ olması, balık ölümlerinin gerçekleştiği tarihten önceki günlerde hava sıcaklığının yüksek olması ve sıcaklığın aşırı düşmesi nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleşmiş olduğu öngörülmektedir. Balık ölümlerinin kesin sebebi alınmış olan ölü balık numunesinin analiz sonuçlarına göre netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.
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kangal, sivas valiliği, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, devlet su i̇şleri (dsi̇), türkiye, toplu balık ölümleri
kangal, sivas valiliği, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, devlet su i̇şleri (dsi̇), türkiye, toplu balık ölümleri

Valilikten toplu balık ölümlerine ilişkin açıklama: Atık ya da atık su deşarjına yönelik herhangi bir iz tespit edilmedi

01:22 27.03.2025 (güncellendi: 01:23 27.03.2025)
© Berkan Çetinİzmir Körfezi
İzmir Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© Berkan Çetin
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Sivas Valiliği, bir gölette yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin atık ya da atık su deşarjına yönelik herhangi bir iz, eser veya emarenin olmadığını açıkladı.
Sivas Valiliği, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer bulan Kangal ilçesindeki Deligazi Baraj Göleti'nde toplu balık ölümleriyle ilgili haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğunu belirtti.
Söz konusu ölümlerin gerçekleştiği alanda 19 Mart'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü teknik personellerince inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ekipler tarafından baraj gölünden gerekli numuneler alınarak analize gönderilmiştir. Yapılan ilk incelemelere göre gölette gözle görülür herhangi bir kirliliğin ve bulanıklığın olmadığı, gölet etrafında ve yakınlarında yerleşim yeri olmadığı ve evsel kaynaklı herhangi bir atık su deşarjının görülmediği belirlenmiştir. Göletin çevresinde sanayi tesisi ya da madencilik faaliyeti gibi herhangi bir işletmenin olmadığı, gölette atık ya da atık su deşarjına yönelik herhangi bir iz, eser veya emarenin olmadığı tespit edilmiştir."
Konu hakkında izleme ve denetimlerin devam ettiği ve balık ölümlerinin sebebinin araştırıldığı belirtildi.
Balık ölümlerine ilişkin tahmin yürütülen açıklamada "Gölet suyunun çok düşük olması, gölet derinliğinin sığ olması, balık ölümlerinin gerçekleştiği tarihten önceki günlerde hava sıcaklığının yüksek olması ve sıcaklığın aşırı düşmesi nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleşmiş olduğu öngörülmektedir. Balık ölümlerinin kesin sebebi alınmış olan ölü balık numunesinin analiz sonuçlarına göre netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.
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