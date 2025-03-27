https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/valilikten-toplu-balik-olumlerine-iliskin-aciklama-atik-ya-da-atik-su-desarjina-yonelik-herhangi-1094899222.html

Valilikten toplu balık ölümlerine ilişkin açıklama: Atık ya da atık su deşarjına yönelik herhangi bir iz tespit edilmedi

Valilikten toplu balık ölümlerine ilişkin açıklama: Atık ya da atık su deşarjına yönelik herhangi bir iz tespit edilmedi

Sputnik Türkiye

Sivas Valiliği, bir gölette yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin atık ya da atık su deşarjına yönelik herhangi bir iz, eser veya emarenin olmadığını... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T01:22+0300

2025-03-27T01:22+0300

2025-03-27T01:23+0300

türki̇ye

kangal

sivas valiliği

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

devlet su i̇şleri (dsi̇)

türkiye

toplu balık ölümleri

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Sivas Valiliği, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer bulan Kangal ilçesindeki Deligazi Baraj Göleti'nde toplu balık ölümleriyle ilgili haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğunu belirtti.Söz konusu ölümlerin gerçekleştiği alanda 19 Mart'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü teknik personellerince inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Konu hakkında izleme ve denetimlerin devam ettiği ve balık ölümlerinin sebebinin araştırıldığı belirtildi.Balık ölümlerine ilişkin tahmin yürütülen açıklamada "Gölet suyunun çok düşük olması, gölet derinliğinin sığ olması, balık ölümlerinin gerçekleştiği tarihten önceki günlerde hava sıcaklığının yüksek olması ve sıcaklığın aşırı düşmesi nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleşmiş olduğu öngörülmektedir. Balık ölümlerinin kesin sebebi alınmış olan ölü balık numunesinin analiz sonuçlarına göre netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-chpli-vekiller-karabat-ve-taskin-hakkinda-yetkisizlik-1094896408.html

türki̇ye

kangal

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Sputnik Türkiye

kangal, sivas valiliği, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, devlet su i̇şleri (dsi̇), türkiye, toplu balık ölümleri