https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-chpli-vekiller-karabat-ve-taskin-hakkinda-yetkisizlik-1094896408.html

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'li vekiller Karabat ve Taşkın hakkında yetkisizlik kararı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'li vekiller Karabat ve Taşkın hakkında yetkisizlik kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkındaki dosya... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T23:08+0300

2025-03-26T23:08+0300

2025-03-26T23:10+0300

türki̇ye

özgür karabat

ankara

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

chp

tbmm

mahkeme

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasında, şu an TBMM'de milletvekili olarak görev yapan Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkında birtakım bilgi, belge ve tanık beyanları kapsamında soruşturma yürütülmesi gerektiği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/abdde-turk-ogrenci-sebep-belirtilmeden-gozaltina-alindi-1094896271.html

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özgür karabat, ankara, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, tbmm, mahkeme