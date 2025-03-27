https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/valilik-duyurdu-yalvac-belediye-baskani-mustafa-kodal-hakkinda-adli-islem-baslatildi-1094931609.html

Valilik duyurdu: Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı

Valilik duyurdu: Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı

Sputnik Türkiye

Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca resen yürütülen soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldığını... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T22:04+0300

2025-03-27T22:04+0300

2025-03-27T22:04+0300

türki̇ye

yalvaç

belediye

belediye başkanı

belediye meclisi

belediye başkan adaylığı

belediye başkanlığı

belediye başkanları

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094931437_0:3:708:401_1920x0_80_0_0_80770a9c525b4081ad1dc7a8939fb557.jpg

Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında başlatılan adli soruşturma kapsamında arama yapıldığını duyurdu.2024'te İYİ Parti'den seçilen ve sonrasında bağımsız olarak görev yapan Mustafa Kodal hakkında resen yürütülen soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldı. Valilik, belediye başkanının makamında, makam aracında, özel konutunda ve iki farklı şahsi aracında adli arama yaptı.'Adli arama yapıldı'Isparta Valiliği ''Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, 27 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ın makamında, makam aracında, özel konutunda ve iki farklı şahsi aracında adli arama yapıldı. Soruşturma süreci devam etmekte olup, ilerleyen süreçte yeni gelişmeler kamuoyuna bildirilecektir. Bilgilerinize sunulur'' açıklamasında bulundu.Mustafa Kodal kimdir?1992 yılında Yalvaç'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalvaç'ta tamamladı. Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden dereceyle mezun olarak bitirdi. Mezuniyetinin ardından Yalvaç'taki aile şirketinde mühendis ve yönetici olarak görev aldı. Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası'nda Genç Girişimciler Kurulu üyeliği de dahil olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterdi. Mustafa Kodal, evli olduğunu ve iki çocuk babası olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerdeki deneyimini Yalvaç halkının hizmetine sundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasi-kapsaminda-12-sirkete-el-konuldu-1094930314.html

türki̇ye

yalvaç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yalvaç , belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkan adaylığı, belediye başkanlığı, belediye başkanları, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)