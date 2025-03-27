https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/valilik-duyurdu-yalvac-belediye-baskani-mustafa-kodal-hakkinda-adli-islem-baslatildi-1094931609.html
Valilik duyurdu: Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı
Valilik duyurdu: Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı
Sputnik Türkiye
Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca resen yürütülen soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldığını... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T22:04+0300
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yalvaç
belediye
belediye başkanı
belediye meclisi
belediye başkan adaylığı
belediye başkanlığı
belediye başkanları
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında başlatılan adli soruşturma kapsamında arama yapıldığını duyurdu.2024'te İYİ Parti'den seçilen ve sonrasında bağımsız olarak görev yapan Mustafa Kodal hakkında resen yürütülen soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldı. Valilik, belediye başkanının makamında, makam aracında, özel konutunda ve iki farklı şahsi aracında adli arama yaptı.'Adli arama yapıldı'Isparta Valiliği ''Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, 27 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ın makamında, makam aracında, özel konutunda ve iki farklı şahsi aracında adli arama yapıldı. Soruşturma süreci devam etmekte olup, ilerleyen süreçte yeni gelişmeler kamuoyuna bildirilecektir. Bilgilerinize sunulur'' açıklamasında bulundu.Mustafa Kodal kimdir?1992 yılında Yalvaç'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalvaç'ta tamamladı. Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden dereceyle mezun olarak bitirdi. Mezuniyetinin ardından Yalvaç'taki aile şirketinde mühendis ve yönetici olarak görev aldı. Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası'nda Genç Girişimciler Kurulu üyeliği de dahil olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterdi. Mustafa Kodal, evli olduğunu ve iki çocuk babası olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerdeki deneyimini Yalvaç halkının hizmetine sundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasi-kapsaminda-12-sirkete-el-konuldu-1094930314.html
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yalvaç , belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkan adaylığı, belediye başkanlığı, belediye başkanları, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
yalvaç , belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkan adaylığı, belediye başkanlığı, belediye başkanları, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
Valilik duyurdu: Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı
Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca resen yürütülen soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldığını açıkladı. 27 Mart'ta Kodal'ın makamı, konutu ve araçlarında arama yapıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında başlatılan adli soruşturma kapsamında arama yapıldığını duyurdu.
2024'te İYİ Parti'den seçilen ve sonrasında bağımsız olarak görev yapan Mustafa Kodal hakkında resen yürütülen soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldı. Valilik, belediye başkanının makamında, makam aracında, özel konutunda ve iki farklı şahsi aracında adli arama yaptı.
Isparta Valiliği ''Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, 27 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ın makamında, makam aracında, özel konutunda ve iki farklı şahsi aracında adli arama yapıldı. Soruşturma süreci devam etmekte olup, ilerleyen süreçte yeni gelişmeler kamuoyuna bildirilecektir. Bilgilerinize sunulur'' açıklamasında bulundu.
1992 yılında Yalvaç'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalvaç'ta tamamladı. Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden dereceyle mezun olarak bitirdi. Mezuniyetinin ardından Yalvaç'taki aile şirketinde mühendis ve yönetici olarak görev aldı. Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası'nda Genç Girişimciler Kurulu üyeliği de dahil olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterdi. Mustafa Kodal, evli olduğunu ve iki çocuk babası olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerdeki deneyimini Yalvaç halkının hizmetine sundu.