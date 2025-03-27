https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/4-bin-lira-emekli-bayram-ikramiyesi-tbmmde-kabul-edildi-1094898547.html

4 bin lira emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi

4 bin lira emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekli bayram ikramiyesini 4 bin lira olarak düzenleyen madde genel kurulda kabul edildi. Bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

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2025-03-27T00:23+0300

türki̇ye

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türkiye emekli subaylar derneği

türkiye emekli subaylar derneği (tesud)

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emekli vali

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TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda emeklilere verilen bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi.İkramiye düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak SGK ödeme takvimine alınacağı belirtildi. Ödemelerin, geçmiş yıllardaki uygulamalara benzer şekilde bayram öncesinde yapılması beklendiği açıklandı.Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?Emekli ikramiyesi ödemelerinin bayram haftasında yapılacağı öngörülürken emekli maaşlarıyla birlikte ya da bayramdan sonraki hafta içinde ödemelerin gerçekleştirilmesi beklendiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/2-3-4-nisan-tatil-mi-ramazan-bayrami-tatili-9-gun-mu-1094895635.html

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