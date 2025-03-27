https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/tmsf-duyurdu-dilan-polatin-luks-araclari-ihaleyle-satiliyor-1094906876.html

TMSF duyurdu: Dilan Polat'ın lüks araçları ihaleyle satılıyor

TMSF duyurdu: Dilan Polat'ın lüks araçları ihaleyle satılıyor

Sputnik Türkiye

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Milda Gayrimenkul Otomotiv A.Ş.'ye ait Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarını açık ihale... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T10:46+0300

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dilan polat

tmsf

araç

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dilan Polat ve Engin Polat’a ait lüks araçları açık ihale yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. Satışa çıkarılan araçlar, Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi mülkiyetinde bulunuyor.TMSF, söz konusu şirkete kayyum olarak atandıktan sonra, şirket varlıkları arasında yer alan lüks araçları muhafaza altına aldı. Araçlar, kapalı bir otoparka getirilerek burada 24 saat güvenlik kameraları ile gözetim altında tutulmaya başlandı.Araçlar değerlemeye tabi tutulduSatış süreci öncesinde, bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından araçların piyasa değeri belirlendi. Bu bedeller, ihale ilanında muhammen bedel olarak yer alacak. Açık ihale yöntemiyle yapılacak satışta, isteyen herkes teklif verebilecek.

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dilan polat, tmsf, araç