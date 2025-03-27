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TMSF duyurdu: Dilan Polat'ın lüks araçları ihaleyle satılıyor
TMSF duyurdu: Dilan Polat'ın lüks araçları ihaleyle satılıyor
Sputnik Türkiye
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Milda Gayrimenkul Otomotiv A.Ş.'ye ait Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarını açık ihale... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dilan Polat ve Engin Polat’a ait lüks araçları açık ihale yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. Satışa çıkarılan araçlar, Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi mülkiyetinde bulunuyor.TMSF, söz konusu şirkete kayyum olarak atandıktan sonra, şirket varlıkları arasında yer alan lüks araçları muhafaza altına aldı. Araçlar, kapalı bir otoparka getirilerek burada 24 saat güvenlik kameraları ile gözetim altında tutulmaya başlandı.Araçlar değerlemeye tabi tutulduSatış süreci öncesinde, bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından araçların piyasa değeri belirlendi. Bu bedeller, ihale ilanında muhammen bedel olarak yer alacak. Açık ihale yöntemiyle yapılacak satışta, isteyen herkes teklif verebilecek.
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dilan polat, tmsf, araç
dilan polat, tmsf, araç

TMSF duyurdu: Dilan Polat'ın lüks araçları ihaleyle satılıyor

10:46 27.03.2025
© İHADilan ve Engin Polat
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© İHA
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Milda Gayrimenkul Otomotiv A.Ş.'ye ait Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarını açık ihale yöntemiyle satışa sunuyor.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dilan Polat ve Engin Polat’a ait lüks araçları açık ihale yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. Satışa çıkarılan araçlar, Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi mülkiyetinde bulunuyor.
TMSF, söz konusu şirkete kayyum olarak atandıktan sonra, şirket varlıkları arasında yer alan lüks araçları muhafaza altına aldı. Araçlar, kapalı bir otoparka getirilerek burada 24 saat güvenlik kameraları ile gözetim altında tutulmaya başlandı.

Araçlar değerlemeye tabi tutuldu

Satış süreci öncesinde, bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından araçların piyasa değeri belirlendi. Bu bedeller, ihale ilanında muhammen bedel olarak yer alacak. Açık ihale yöntemiyle yapılacak satışta, isteyen herkes teklif verebilecek.
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