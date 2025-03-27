https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ticaret-bakanligi-ankaragucu-armali-giysiyi-guvensiz-urun-listesine-ekledi-1094915669.html

Ticaret Bakanlığı, Ankaragücü armalı giysiyi güvensiz ürün listesine ekledi

Ticaret Bakanlığı, Ankaragücü armalı giysiyi güvensiz ürün listesine ekledi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni güncelledi. Listeye, Ankaragücü armalı çocuklara yönelik bir kıyafette eklendi. 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T14:39+0300

2025-03-27T14:39+0300

2025-03-27T14:39+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

ankaragücü

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığına zarar verecek tehlikeli ürünler listesini güncelledi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bu kez de Ankaragücü armalı çocuk kıyafeti eklendi. 'Mkek Ankara Gücü Spor Hizmetleri Ltd. Şti.' firmasına ait olan ürünün piyasadan toplatılmasına ve yasaklanmasına karar verildi. Ürün için 'boğulma riski' taşıdığı uyarısı yapıldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne 'Ankaragücü' yazılı Mkek Ankaragücü Spor markalı ürün de eklendi. Bakanlık, 'Mkek Ankara Gücü Spor Hizmetleri Ltd. Şti.' firmasına ait olan ürünün piyasadan toplatılmasına ve yasaklanmasına karar verildi. Ürünün toplatılmasına gerekçe olarak boğulma riski gösterilirken, bakanlık, ürünün üzerindeki kordonların uzunluğunun ve tasarımının, çocukların güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ebeveynler-dikkat-cocuklar-icin-risk-tasiyan-okul-uniformasi-toplatiliyor-1094314672.html

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Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, ankaragücü, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)