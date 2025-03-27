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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ticaret-bakanligi-ankaragucu-armali-giysiyi-guvensiz-urun-listesine-ekledi-1094915669.html
Ticaret Bakanlığı, Ankaragücü armalı giysiyi güvensiz ürün listesine ekledi
Ticaret Bakanlığı, Ankaragücü armalı giysiyi güvensiz ürün listesine ekledi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni güncelledi. Listeye, Ankaragücü armalı çocuklara yönelik bir kıyafette eklendi. 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T14:39+0300
2025-03-27T14:39+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
ankaragücü
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığına zarar verecek tehlikeli ürünler listesini güncelledi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bu kez de Ankaragücü armalı çocuk kıyafeti eklendi. 'Mkek Ankara Gücü Spor Hizmetleri Ltd. Şti.' firmasına ait olan ürünün piyasadan toplatılmasına ve yasaklanmasına karar verildi. Ürün için 'boğulma riski' taşıdığı uyarısı yapıldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne 'Ankaragücü' yazılı Mkek Ankaragücü Spor markalı ürün de eklendi. Bakanlık, 'Mkek Ankara Gücü Spor Hizmetleri Ltd. Şti.' firmasına ait olan ürünün piyasadan toplatılmasına ve yasaklanmasına karar verildi. Ürünün toplatılmasına gerekçe olarak boğulma riski gösterilirken, bakanlık, ürünün üzerindeki kordonların uzunluğunun ve tasarımının, çocukların güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ebeveynler-dikkat-cocuklar-icin-risk-tasiyan-okul-uniformasi-toplatiliyor-1094314672.html
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ticaret bakanlığı, ankaragücü, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
ticaret bakanlığı, ankaragücü, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

Ticaret Bakanlığı, Ankaragücü armalı giysiyi güvensiz ürün listesine ekledi

14:39 27.03.2025
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni güncelledi. Listeye, Ankaragücü armalı çocuklara yönelik bir kıyafette eklendi.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığına zarar verecek tehlikeli ürünler listesini güncelledi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bu kez de Ankaragücü armalı çocuk kıyafeti eklendi. 'Mkek Ankara Gücü Spor Hizmetleri Ltd. Şti.' firmasına ait olan ürünün piyasadan toplatılmasına ve yasaklanmasına karar verildi. Ürün için 'boğulma riski' taşıdığı uyarısı yapıldı.
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
Ticaret Bakanlığı
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne 'Ankaragücü' yazılı Mkek Ankaragücü Spor markalı ürün de eklendi. Bakanlık, 'Mkek Ankara Gücü Spor Hizmetleri Ltd. Şti.' firmasına ait olan ürünün piyasadan toplatılmasına ve yasaklanmasına karar verildi. Ürünün toplatılmasına gerekçe olarak boğulma riski gösterilirken, bakanlık, ürünün üzerindeki kordonların uzunluğunun ve tasarımının, çocukların güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtti.
Okul üniforması - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
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Ebeveynler dikkat: Çocuklar için risk taşıyan okul üniforması toplatılıyor
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