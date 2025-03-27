https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/tbmmde-kabul-edildi-2025-bayram-ikramiyesi-farklari-yatti-mi-ne-zaman-yatacak-1094902135.html

TBMM'de kabul edildi: 2025 bayram i̇krami̇yesi̇ farkları yattı mi, ne zaman yatacak?

TBMM'de kabul edildi: 2025 bayram i̇krami̇yesi̇ farkları yattı mi, ne zaman yatacak?

Sputnik Türkiye

2025 emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenmiş, kanun teklifi TBMM'de kabul edilmişti. 3 bin TL ödeme alan emekliler 'bayram ikramiyesi farkı ne... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T08:42+0300

2025-03-27T08:42+0300

2025-03-27T08:43+0300

emekli

ssk

bağ-kur

ekonomi̇

tbmm

sgk

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emekli maaşı

ikramiye

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SGK'nın açıklamasına göre, tüm emekliler ikramiyelerini Ramazan Bayramı öncesinde alacak. Böylece hem bayram hazırlıkları için nakit akışı sağlanacak hem de ekonomik rahatlama hedeflenecek.SSK ve BAĞ-KUR emeklileri i̇çin ödeme takvimiSGK, SSK (4a) ve BAĞ-KUR (4b) emeklileri için ikramiye ödeme takvimini duyurdu. Ödeme günlerine göre yapılan planlamaya göre:BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alan emeklilere ise 27 Mart tarihinde ikramiyeler yatırılacak.Emekli sandığı i̇kramiyesi ne zaman yatacak?Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki emekliler için bayram ikramiyesi ve Nisan dönemi maaş ödemeleri, 28 Mart tarihinde birlikte yapılacak. Böylece Nisan maaşlarının erken yatırılması da kesinleşmiş oldu.Emekli̇ bayram i̇krami̇yesi̇ farkları yattı mı, ne zaman yatacak?Bayram ikramiyesi yeni yılda 4.000 lira olarak belirlendi. Emekli bayram ikramiyesinin artışına yönelik kanun teklifi TBMM'de devam eden kanun teklifinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. İkramiyelerdeki fark ödemeleri için SGK yaptığı açıklamada " Resmi Gazete'de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/yolcuya-bilet-yoksa-ceza-cok-tbmmde-kabul-edildi-tasimacilikta-85-bin-tlye-kadar-ceza-geliyor-1094901856.html

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