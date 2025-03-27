https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/tbmmde-kabul-edildi-2025-bayram-ikramiyesi-farklari-yatti-mi-ne-zaman-yatacak-1094902135.html
TBMM'de kabul edildi: 2025 bayram i̇krami̇yesi̇ farkları yattı mi, ne zaman yatacak?
TBMM'de kabul edildi: 2025 bayram i̇krami̇yesi̇ farkları yattı mi, ne zaman yatacak?
Sputnik Türkiye
2025 emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenmiş, kanun teklifi TBMM'de kabul edilmişti. 3 bin TL ödeme alan emekliler 'bayram ikramiyesi farkı ne... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T08:42+0300
2025-03-27T08:42+0300
2025-03-27T08:43+0300
emekli
ssk
bağ-kur
ekonomi̇
tbmm
sgk
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
ikramiye
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SGK'nın açıklamasına göre, tüm emekliler ikramiyelerini Ramazan Bayramı öncesinde alacak. Böylece hem bayram hazırlıkları için nakit akışı sağlanacak hem de ekonomik rahatlama hedeflenecek.SSK ve BAĞ-KUR emeklileri i̇çin ödeme takvimiSGK, SSK (4a) ve BAĞ-KUR (4b) emeklileri için ikramiye ödeme takvimini duyurdu. Ödeme günlerine göre yapılan planlamaya göre:BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alan emeklilere ise 27 Mart tarihinde ikramiyeler yatırılacak.Emekli sandığı i̇kramiyesi ne zaman yatacak?Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki emekliler için bayram ikramiyesi ve Nisan dönemi maaş ödemeleri, 28 Mart tarihinde birlikte yapılacak. Böylece Nisan maaşlarının erken yatırılması da kesinleşmiş oldu.Emekli̇ bayram i̇krami̇yesi̇ farkları yattı mı, ne zaman yatacak?Bayram ikramiyesi yeni yılda 4.000 lira olarak belirlendi. Emekli bayram ikramiyesinin artışına yönelik kanun teklifi TBMM'de devam eden kanun teklifinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. İkramiyelerdeki fark ödemeleri için SGK yaptığı açıklamada " Resmi Gazete'de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/yolcuya-bilet-yoksa-ceza-cok-tbmmde-kabul-edildi-tasimacilikta-85-bin-tlye-kadar-ceza-geliyor-1094901856.html
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emekli bayram ikramiyesi 2025, bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, ssk bayram ikramiyesi ödeme günü, bağ-kur ikramiye ödeme takvimi, emekli sandığı ikramiyesi ne zaman, bayram ikramiyesi fark ödemesi, emekli ikramiyesi 4000 tl oldu mu, ramazan bayramı emekli ikramiyesi, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı
emekli bayram ikramiyesi 2025, bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, ssk bayram ikramiyesi ödeme günü, bağ-kur ikramiye ödeme takvimi, emekli sandığı ikramiyesi ne zaman, bayram ikramiyesi fark ödemesi, emekli ikramiyesi 4000 tl oldu mu, ramazan bayramı emekli ikramiyesi, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı
TBMM'de kabul edildi: 2025 bayram i̇krami̇yesi̇ farkları yattı mi, ne zaman yatacak?
08:42 27.03.2025 (güncellendi: 08:43 27.03.2025)
2025 emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenmiş, kanun teklifi TBMM'de kabul edilmişti. 3 bin TL ödeme alan emekliler 'bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak' sorusuna cevap aramaya başladı.
SGK'nın açıklamasına göre, tüm emekliler ikramiyelerini Ramazan Bayramı öncesinde alacak. Böylece hem bayram hazırlıkları için nakit akışı sağlanacak hem de ekonomik rahatlama hedeflenecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri i̇çin ödeme takvimi
SGK
, SSK (4a)
ve BAĞ-KUR (4b)
emeklileri için ikramiye ödeme takvimini duyurdu. Ödeme günlerine göre yapılan planlamaya göre:
Ödeme Günü
Tarih
17, 18, 19 olanlar
24 Mart
20, 21, 22 olanlar
25 Mart
23, 24, 25, 26 olanlar
26 Mart
BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alan emeklilere ise 27 Mart tarihinde ikramiyeler yatırılacak.
Emekli sandığı i̇kramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki emekliler için bayram ikramiyesi ve Nisan dönemi maaş ödemeleri, 28 Mart tarihinde birlikte yapılacak. Böylece Nisan maaşlarının erken yatırılması da kesinleşmiş oldu.
Emekli̇ bayram i̇krami̇yesi̇ farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyesi yeni yılda 4.000 lira olarak belirlendi. Emekli bayram ikramiyesinin artışına yönelik kanun teklifi TBMM'de
devam eden kanun teklifinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. İkramiyelerdeki fark ödemeleri için SGK yaptığı açıklamada " Resmi Gazete'de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.