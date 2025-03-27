https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/suriyede-askeri-us-kurulacak-mi-msb-kaynaklari-yanitladi-1094911301.html

Suriye'de askeri üs kurulacak mı? MSB kaynakları yanıtladı

Suriye'de askeri üs kurulacak mı? MSB kaynakları yanıtladı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de askeri üs kurulacağı iddialarına ilişkin "Eğitim maksatlı üsler için değerlendirme sürüyor." değerlendirmesinde... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T12:26+0300

2025-03-27T12:26+0300

2025-03-27T12:26+0300

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MSB kaynakları, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde, Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla bakanlar seviyesinde bir toplantı düzenlendiğini hatırlattı.Suriye'de askeri üs kurulacak mı?Kaynaklar, söz konusu toplantıda katılımcı 5 ülkenin, başta IŞİD olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kaldığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:Yunan askerlerinin tepki çeken "Türkiye" sloganlarıBakanlık kaynakları, Yunanistan ordusuna ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları kaydetti:'CATSAA yaptırımlarının hukuksuz'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti sırasında, CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun da gündeme gelmesinin ardından yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları aktardı:Tahıl koridoruBakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru'nun yeniden başlatılmasına ilişkin çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şuan için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak ve gıda krizinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya hazırız." yanıtını kullandı.'14 teröristin etkisiz hale getirildi'Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son bir haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarıyla, etkili ve önleyici savunma ve güvenlik politikası doğrultusunda milli güvenliğe ve varlığa yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye, küresel güvenlik mimarisine katkı sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/turk-diplomatik-kaynaklar-iki-bakan-arasindaki-gorusmeler-gayet-olumlu-gecti-1094885418.html

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