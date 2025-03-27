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Suriye'de askeri üs kurulacak mı? MSB kaynakları yanıtladı
Suriye'de askeri üs kurulacak mı? MSB kaynakları yanıtladı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de askeri üs kurulacağı iddialarına ilişkin "Eğitim maksatlı üsler için değerlendirme sürüyor." değerlendirmesinde... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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MSB kaynakları, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde, Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla bakanlar seviyesinde bir toplantı düzenlendiğini hatırlattı.Suriye'de askeri üs kurulacak mı?Kaynaklar, söz konusu toplantıda katılımcı 5 ülkenin, başta IŞİD olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kaldığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:Yunan askerlerinin tepki çeken "Türkiye" sloganlarıBakanlık kaynakları, Yunanistan ordusuna ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları kaydetti:'CATSAA yaptırımlarının hukuksuz'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti sırasında, CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun da gündeme gelmesinin ardından yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları aktardı:Tahıl koridoruBakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru'nun yeniden başlatılmasına ilişkin çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şuan için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak ve gıda krizinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya hazırız." yanıtını kullandı.'14 teröristin etkisiz hale getirildi'Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son bir haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarıyla, etkili ve önleyici savunma ve güvenlik politikası doğrultusunda milli güvenliğe ve varlığa yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye, küresel güvenlik mimarisine katkı sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:
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suriye'de askeri üs
suriye'de askeri üs

Suriye'de askeri üs kurulacak mı? MSB kaynakları yanıtladı

12:26 27.03.2025
© Milli Savunma BakanlığıMSB
MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de askeri üs kurulacağı iddialarına ilişkin "Eğitim maksatlı üsler için değerlendirme sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
MSB kaynakları, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde, Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla bakanlar seviyesinde bir toplantı düzenlendiğini hatırlattı.

Suriye'de askeri üs kurulacak mı?

Kaynaklar, söz konusu toplantıda katılımcı 5 ülkenin, başta IŞİD olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kaldığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletlerle varılan mutabakatla ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Söz konusu gelişme kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası, yeni Suriye hükümetinin Suriye'nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması, Türkiye açısından büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda Türkiye, Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir. Suriye'de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır.”

Yunan askerlerinin tepki çeken "Türkiye" sloganları

Bakanlık kaynakları, Yunanistan ordusuna ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları kaydetti:
"Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz."

'CATSAA yaptırımlarının hukuksuz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti sırasında, CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun da gündeme gelmesinin ardından yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları aktardı:
"Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da dışişleri bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CATSAA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık. CATSAA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz."

Tahıl koridoru

Bakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru'nun yeniden başlatılmasına ilişkin çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şuan için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak ve gıda krizinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya hazırız." yanıtını kullandı.

'14 teröristin etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son bir haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarıyla, etkili ve önleyici savunma ve güvenlik politikası doğrultusunda milli güvenliğe ve varlığa yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye, küresel güvenlik mimarisine katkı sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemize yönelik terör tehdidini tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma irade ve kararlılığındadır. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla, son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 537 olmuştur. Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir."
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