https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/turk-diplomatik-kaynaklar-iki-bakan-arasindaki-gorusmeler-gayet-olumlu-gecti-1094885418.html
Türk diplomatik kaynaklar: İki bakan arasındaki görüşmeler gayet olumlu geçti
Türk diplomatik kaynaklar: İki bakan arasındaki görüşmeler gayet olumlu geçti
Sputnik Türkiye
Türk diplomatik kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki görüşmenin "gayet olumlu" geçtiğini belirterek görüşmede... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T15:13+0300
2025-03-26T15:13+0300
2025-03-26T15:13+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'de mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi. Yabancı basına yansıyan 'Türkiye'de gerçekleşen gösterilerin' görüşmede yer aldığı iddiasına diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.Diplomatik kaynaklardan konuya ilişkin yapılan açıklamada “Gayet olumlu ve ülkeler arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtan bir görüşme oldu. Toplantıda bu konuya, sosyal medya paylaşımına yansıyandan farklı biçimde değinildi. Mesajın, görüşmeden önce hazırlanmış olabileceğini tahmin ediyoruz” denildi.
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marco rubio, fidan, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, abd dışişleri
marco rubio, fidan, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, abd dışişleri
Türk diplomatik kaynaklar: İki bakan arasındaki görüşmeler gayet olumlu geçti
Türk diplomatik kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki görüşmenin "gayet olumlu" geçtiğini belirterek görüşmede 'Türkiye'de gerçekleşen gösterilerin' yansıyandan farklı şekilde değinildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'de mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi. Yabancı basına yansıyan 'Türkiye'de gerçekleşen gösterilerin' görüşmede yer aldığı iddiasına diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.
Diplomatik kaynaklardan konuya ilişkin yapılan açıklamada “Gayet olumlu ve ülkeler arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtan bir görüşme oldu. Toplantıda bu konuya, sosyal medya paylaşımına yansıyandan farklı biçimde değinildi. Mesajın, görüşmeden önce hazırlanmış olabileceğini tahmin ediyoruz” denildi.