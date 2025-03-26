Türk diplomatik kaynaklar: İki bakan arasındaki görüşmeler gayet olumlu geçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Dünya basınından Türkiye'ye bakış
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu: ‘Amasra’da adalet göçük altında kaldı’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İBB’nin yeni belediye başkanı kim olacak: Bir ilk mi yaşanacak?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Sosyal medyada kadına yönelik şiddeti eleştirenler bile kadına yönelik küfür ediyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Galatasaray maçında bizi neler bekliyor?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oygür: Televizyonlar kadına şiddeti normalleştiriyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, ‘Savaş yok’ sözünü tutamadı. Yemen, Lübnan, Gazze vuruluyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
16 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Hastane masraflarını TSK üstlenmişti
17:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Polisin sert müdahalesine maruz kalan RT kameramanı Radyo Sputnik’e konuştu: Suç duyurusunda bulunacağım
18:17
6 dk
SESLİ HABER
Sektörler arası sirkülasyon kritik seviyede: En önemli neden ücretler
18:39
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kent Lokantaları fiilen kapalıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolarda 172 kişi tutuklandı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Cemil Çiçek: 'Berkay, tutuklanırken yine "Her şey çok güzel olacak" dedi'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sulama teknolojilerine bakış
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
15:11
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
15:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Cemil Çiçek: “Berkay gözaltına alındığı gün Saraçhane’de gerçekleşen eylemlerde değildi”
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/turk-diplomatik-kaynaklar-iki-bakan-arasindaki-gorusmeler-gayet-olumlu-gecti-1094885418.html
Türk diplomatik kaynaklar: İki bakan arasındaki görüşmeler gayet olumlu geçti
Türk diplomatik kaynaklar: İki bakan arasındaki görüşmeler gayet olumlu geçti
Sputnik Türkiye
Türk diplomatik kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki görüşmenin "gayet olumlu" geçtiğini belirterek görüşmede... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T15:13+0300
2025-03-26T15:13+0300
dünya
marco rubio
fidan
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanı
abd dışişleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094860430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6a20cdf885150337652b33a93bb98c3.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'de mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi. Yabancı basına yansıyan 'Türkiye'de gerçekleşen gösterilerin' görüşmede yer aldığı iddiasına diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.Diplomatik kaynaklardan konuya ilişkin yapılan açıklamada “Gayet olumlu ve ülkeler arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtan bir görüşme oldu. Toplantıda bu konuya, sosyal medya paylaşımına yansıyandan farklı biçimde değinildi. Mesajın, görüşmeden önce hazırlanmış olabileceğini tahmin ediyoruz” denildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094860430_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90e51af42f742fc6ee8574fa9ad34356.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
marco rubio, fidan, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, abd dışişleri
marco rubio, fidan, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, abd dışişleri

Türk diplomatik kaynaklar: İki bakan arasındaki görüşmeler gayet olumlu geçti

15:13 26.03.2025
© AP Photo / Rod Lamkey, Jr.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Rod Lamkey, Jr.
Abone ol
Türk diplomatik kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki görüşmenin "gayet olumlu" geçtiğini belirterek görüşmede 'Türkiye'de gerçekleşen gösterilerin' yansıyandan farklı şekilde değinildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'de mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi. Yabancı basına yansıyan 'Türkiye'de gerçekleşen gösterilerin' görüşmede yer aldığı iddiasına diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.
Diplomatik kaynaklardan konuya ilişkin yapılan açıklamada “Gayet olumlu ve ülkeler arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtan bir görüşme oldu. Toplantıda bu konuya, sosyal medya paylaşımına yansıyandan farklı biçimde değinildi. Mesajın, görüşmeden önce hazırlanmış olabileceğini tahmin ediyoruz” denildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала