https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/turk-diplomatik-kaynaklar-iki-bakan-arasindaki-gorusmeler-gayet-olumlu-gecti-1094885418.html

Türk diplomatik kaynaklar: İki bakan arasındaki görüşmeler gayet olumlu geçti

Türk diplomatik kaynaklar: İki bakan arasındaki görüşmeler gayet olumlu geçti

Sputnik Türkiye

Türk diplomatik kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki görüşmenin "gayet olumlu" geçtiğini belirterek görüşmede... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T15:13+0300

2025-03-26T15:13+0300

2025-03-26T15:13+0300

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hakan fidan

dışişleri bakanlığı

dışişleri bakanı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'de mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi. Yabancı basına yansıyan 'Türkiye'de gerçekleşen gösterilerin' görüşmede yer aldığı iddiasına diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.Diplomatik kaynaklardan konuya ilişkin yapılan açıklamada “Gayet olumlu ve ülkeler arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtan bir görüşme oldu. Toplantıda bu konuya, sosyal medya paylaşımına yansıyandan farklı biçimde değinildi. Mesajın, görüşmeden önce hazırlanmış olabileceğini tahmin ediyoruz” denildi.

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