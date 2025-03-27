https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/sisli-belediyesinden-okullarda-yemek-desteginin-durdurulduguna-dair-haberlere-iliskin-aciklama-1094917738.html
Şişli Belediyesinden okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ilişkin açıklama
Şişli Belediyesinden okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Şişli Belediyesince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T15:52+0300
2025-03-27T15:52+0300
2025-03-27T15:52+0300
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Şişli Belediyeden yapılan açıklamada, Şişli Belediyesince Milli Eğitime bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair sosyal medyada haberlerin ve paylaşımların yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/dmm-sisli-belediyesindeki-kayyum-yonetimi-kent-lokantalarini-kapatma-karari-aldi-iddiasi-dogru-1094847959.html
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şişli belediyesi, şişli, milli eğitim bakanlığı
şişli belediyesi, şişli, milli eğitim bakanlığı
Şişli Belediyesinden okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ilişkin açıklama
Şişli Belediyesince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.
Şişli Belediyeden yapılan açıklamada, Şişli Belediyesince Milli Eğitime bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair sosyal medyada haberlerin ve paylaşımların yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Şişli Belediyesi olarak hiçbir okulumuzda yemek dağıtımı yapılmamıştır ancak okul dışında mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği verilmektedir. Bu uygulama, Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulmuştur. Ertürkmen'in göreve başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği yapılmasına başlanması talimatlandırılmıştır. Halkımızın bu tür provokatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz."