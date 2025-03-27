https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/sabanci-tarihinde-bir-ilk-hayri-culhaci-yonetim-kurulu-baskani-oldu-1094932187.html

Sabancı tarihinde bir ilk: Hayri Çulhacı Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Sabancı tarihinde bir ilk: Hayri Çulhacı Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Sputnik Türkiye

Sabancı Holding'in 2024 Olağan Genel Kurulu'nda, Güler Sabancı'nın 21 yıllık başkanlık dönemi sona ererken, Hayri Çulhacı şirketin ilk profesyonel Yönetim... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T23:22+0300

2025-03-27T23:22+0300

2025-03-27T23:22+0300

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iş birliği

iş dünyası

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Sabancı Holding'in 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bugün Sabancı Center'da gerçekleşti.Toplantıda Güler Sabancı'nın 21 yıllık başkanlık dönemi sona ererken Hayri Çulhacı holdingin ilk profesyonel Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Ayrıca finans sektörünün deneyimli ismi Tayfun Bayazıt bağımsız üye olarak yönetime girerken, Erol Sabancı Başkan Vekili, Cenk Alper ise CEO olarak görevlerine devam etti. 35 yıllık Sabancı kariyeri bulunan Çulhacı, holdingin 100. yılında görevi devralarak şirketin profesyonel yönetim sürecinde yeni bir dönemi başlattı. Borsa İstanbul'da Sabancı grubu şirketlerinin hisseleri, bu yönetim değişikliğine olumlu tepki verirken, analistler kararı holdingin kurumsallaşma adımlarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/guler-sabanci-gorevi-birakiyor-sabanci-holdingin-yeni-yonetim-kurulu-baskani-belli-oldu-1094830495.html

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