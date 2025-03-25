https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/guler-sabanci-gorevi-birakiyor-sabanci-holdingin-yeni-yonetim-kurulu-baskani-belli-oldu-1094830495.html

Güler Sabancı görevi bırakıyor: Sabancı Holding’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

Güler Sabancı görevi bırakıyor: Sabancı Holding’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

Sputnik Türkiye

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 27 Mart 2025'te yapılacak Genel Kurul’da görevini bırakıyor. Yerine, 35 yıllık deneyimiyle tanınan Hayri... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T08:49+0300

2025-03-25T08:49+0300

2025-03-25T08:49+0300

sabancı holding

güler sabancı

sabancı topluluğu

sabancı üniversitesi

ekonomi̇

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2004 yılından bu yana Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Güler Sabancı, 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul sonrası görevinden ayrılacak. Sabancı'nın yerine, halen Yönetim Kurulu Üyesi olan Hayri Çulhacı’nın getirilmesi planlanıyor.Görev değişimi genel kurulda netleşecekSabancı Holding’ten yapılan resmi açıklamaya göre, yönetim kurulu başkanlığı değişimi, Genel Kurul’da yapılacak Yönetim Kurulu seçimi ve görev dağılımı sonrasında kesinleşecek. Hayri Çulhacı, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle yeni dönemde Sabancı Holding’in liderliğini üstlenmeye hazırlanıyor.Hayri Çulhacı kimdir?Hayri Çulhacı, yaklaşık 35 yıldır Sabancı Topluluğu’nda çeşitli görevlerde bulundu. Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Holding ile iştiraklerinde yönetim kurulu üyelikleri gibi kritik sorumluluklar üstlendi. Kurumsal yönetişim ve finansal yönetim konularında uzmanlığıyla tanınıyor.Güler Sabancı aktif rol almaya devam edecekGörevini bırakmasına rağmen, Güler Sabancı holding dışındaki sorumluluklarına devam edecek. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürecek.Sabancı Grubu’nda yeni dönem başlıyorBu liderlik değişimi, Sabancı Holding’in gelecek vizyonu açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Kurumsal hafızaya sahip ve iç yapıyı iyi bilen bir ismin görevi devralması, istikrarlı bir geçiş sürecinin işareti olarak değerlendiriliyor.

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