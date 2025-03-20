https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/fakirle-baslayan-sorusturma-turkiyenin-uc-buyuk-teknoloji-sirketine-sicradi-1094698577.html

Alman şirketle başladı, diğerlerine sıçradı: Rekabet Kurumu'ndan soruşturma dalgası

Alman şirketle başladı, diğerlerine sıçradı: Rekabet Kurumu'ndan soruşturma dalgası

Sputnik Türkiye

Türkiye pazarında da ürün satan Alman menşeli elektrikli ev aletleri Fakir, Rekabet Kurumu'nun radarına takıldı. Fakir'le başlatılan süreç Teknosa, MediaMarkt... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T16:03+0300

2025-03-20T16:03+0300

2025-03-20T16:15+0300

ekonomi̇

teknosa

mediamarkt

rekabet kurulu

vatan bilgisayar

fakir ev aletleri

rekabet

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Rekabet Kurumu, Alman markası Fakir'i satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'nu ihlal edip etmediğini anlamak için mercek altına aldı. Alman şirketteki bulgular, kurumu başlattıkları soruşturmayı Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan Bilgisayar) ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (MediaMarkt) ile genişletmeye yönlendirdi.Hafta başında Rekabet Kurumu'nun Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında rekabet kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlattığı duyurulmuştu. Yapılan açıklamada, abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan platformlara yönelik ön araştırmanın tamamlandığı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/rekabet-kurumu-duyurdu-dizi-platformlarina-sorusturma-acildi-1094557337.html

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teknosa, mediamarkt, rekabet kurulu, vatan bilgisayar, fakir ev aletleri, rekabet