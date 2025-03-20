Türkiye
Gözaltındaki Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
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Alman şirketle başladı, diğerlerine sıçradı: Rekabet Kurumu'ndan soruşturma dalgası
Alman şirketle başladı, diğerlerine sıçradı: Rekabet Kurumu'ndan soruşturma dalgası
Sputnik Türkiye
Türkiye pazarında da ürün satan Alman menşeli elektrikli ev aletleri Fakir, Rekabet Kurumu'nun radarına takıldı. Fakir'le başlatılan süreç Teknosa, MediaMarkt... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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vatan bilgisayar
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Rekabet Kurumu, Alman markası Fakir'i satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'nu ihlal edip etmediğini anlamak için mercek altına aldı. Alman şirketteki bulgular, kurumu başlattıkları soruşturmayı Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan Bilgisayar) ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (MediaMarkt) ile genişletmeye yönlendirdi.Hafta başında Rekabet Kurumu'nun Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında rekabet kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlattığı duyurulmuştu. Yapılan açıklamada, abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan platformlara yönelik ön araştırmanın tamamlandığı belirtilmişti.
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teknosa, mediamarkt, rekabet kurulu, vatan bilgisayar, fakir ev aletleri, rekabet

Alman şirketle başladı, diğerlerine sıçradı: Rekabet Kurumu'ndan soruşturma dalgası

16:03 20.03.2025 (güncellendi: 16:15 20.03.2025)
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA
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Türkiye pazarında da ürün satan Alman menşeli elektrikli ev aletleri Fakir, Rekabet Kurumu'nun radarına takıldı. Fakir'le başlatılan süreç Teknosa, MediaMarkt ve Vatan Bilgisayar'a sıçradı. Şirketlerin bilgi değişimi yapılarak kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespit edilecek.
Rekabet Kurumu, Alman markası Fakir'i satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'nu ihlal edip etmediğini anlamak için mercek altına aldı. Alman şirketteki bulgular, kurumu başlattıkları soruşturmayı Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan Bilgisayar) ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (MediaMarkt) ile genişletmeye yönlendirdi.
Hafta başında Rekabet Kurumu'nun Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında rekabet kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlattığı duyurulmuştu.
Yapılan açıklamada, abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan platformlara yönelik ön araştırmanın tamamlandığı belirtilmişti.
Televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2025
TÜRKİYE
Rekabet Kurumu duyurdu: Dizi platformlarına soruşturma açıldı
16 Mart, 14:03
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