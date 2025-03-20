https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/fakirle-baslayan-sorusturma-turkiyenin-uc-buyuk-teknoloji-sirketine-sicradi-1094698577.html
Alman şirketle başladı, diğerlerine sıçradı: Rekabet Kurumu'ndan soruşturma dalgası
Alman şirketle başladı, diğerlerine sıçradı: Rekabet Kurumu'ndan soruşturma dalgası
Sputnik Türkiye
Türkiye pazarında da ürün satan Alman menşeli elektrikli ev aletleri Fakir, Rekabet Kurumu'nun radarına takıldı. Fakir'le başlatılan süreç Teknosa, MediaMarkt... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T16:03+0300
2025-03-20T16:03+0300
2025-03-20T16:15+0300
ekonomi̇
teknosa
mediamarkt
rekabet kurulu
vatan bilgisayar
fakir ev aletleri
rekabet
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Rekabet Kurumu, Alman markası Fakir'i satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'nu ihlal edip etmediğini anlamak için mercek altına aldı. Alman şirketteki bulgular, kurumu başlattıkları soruşturmayı Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan Bilgisayar) ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (MediaMarkt) ile genişletmeye yönlendirdi.Hafta başında Rekabet Kurumu'nun Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında rekabet kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlattığı duyurulmuştu. Yapılan açıklamada, abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan platformlara yönelik ön araştırmanın tamamlandığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/rekabet-kurumu-duyurdu-dizi-platformlarina-sorusturma-acildi-1094557337.html
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teknosa, mediamarkt, rekabet kurulu, vatan bilgisayar, fakir ev aletleri, rekabet
teknosa, mediamarkt, rekabet kurulu, vatan bilgisayar, fakir ev aletleri, rekabet
Alman şirketle başladı, diğerlerine sıçradı: Rekabet Kurumu'ndan soruşturma dalgası
16:03 20.03.2025 (güncellendi: 16:15 20.03.2025)
Türkiye pazarında da ürün satan Alman menşeli elektrikli ev aletleri Fakir, Rekabet Kurumu'nun radarına takıldı. Fakir'le başlatılan süreç Teknosa, MediaMarkt ve Vatan Bilgisayar'a sıçradı. Şirketlerin bilgi değişimi yapılarak kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespit edilecek.
Rekabet Kurumu, Alman markası Fakir'i satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'nu ihlal edip etmediğini anlamak için mercek altına aldı. Alman şirketteki bulgular, kurumu başlattıkları soruşturmayı Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan Bilgisayar) ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (MediaMarkt) ile genişletmeye yönlendirdi.
Hafta başında Rekabet Kurumu'nun Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında rekabet kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlattığı duyurulmuştu.
Yapılan açıklamada, abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan platformlara yönelik ön araştırmanın tamamlandığı belirtilmişti.