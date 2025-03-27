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Otel yangınları sonrası, yangın yönetmeliği yeniden gündemde
Otel yangınları sonrası, yangın yönetmeliği yeniden gündemde
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otel yangını, otel yangın yönetmeliği, hangi oteller yangına dayanıklı
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Turizm sezonu öncesinde otellerin yangına dayanıklığı ve alınan önlemler yeniden gündeme geldi. Kartalkaya faciasının üzerinden geçen kısa sürenin ardından Uludağ’da yaşanan ve üç kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrasında otellerin yangın yönetmeliği ve bu yönetmeliğe uyup uymadıkları da tartışma konusunu oldu.Yaşanan yangınlar sonrasında Kartalkaya faciasının araştırmak üzere TBMM’de kurulan komisyonda sunum yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hukuk Danışmanı Ferhat İlker Ünsever’in sözleri bir kez daha akıllara geldi.'İngiliz turistlerin geldiği otellerde sıkı denetim uygulanıyor'Ünsever’in komisyonda yaptığı sunumda şu ifadeleri kullanmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/bursadaki-otel-yangininda-bir-aile-yok-oldu-can-kaybi-3e-yukseldi-berkin-ustanin-annesi-de-hayatini-1094909799.html
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türkiye, haberler, kartalkaya, tbmm, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
türkiye, haberler, kartalkaya, tbmm, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)

Otel yangınları sonrası, yangın yönetmeliği yeniden gündemde

13:23 27.03.2025
© AABolu'daki otel yangını
Bolu'daki otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA
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Karatalkaya yangını unutulmadan, Uludağ’da otel yangını meydana geldi. Yaşana iki olay sonrasında otellerin yangın önlemleri yeniden gündem oldu. TBMM’de kurulan komisyondan da yönetmeliğin ve uygulamadaki yetersizlikler sıralanmıştı.
Turizm sezonu öncesinde otellerin yangına dayanıklığı ve alınan önlemler yeniden gündeme geldi. Kartalkaya faciasının üzerinden geçen kısa sürenin ardından Uludağ’da yaşanan ve üç kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrasında otellerin yangın yönetmeliği ve bu yönetmeliğe uyup uymadıkları da tartışma konusunu oldu.
Yaşanan yangınlar sonrasında Kartalkaya faciasının araştırmak üzere TBMM’de kurulan komisyonda sunum yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hukuk Danışmanı Ferhat İlker Ünsever’in sözleri bir kez daha akıllara geldi.

'İngiliz turistlerin geldiği otellerde sıkı denetim uygulanıyor'

Ünsever’in komisyonda yaptığı sunumda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok acı duyarak şunu söylemek istiyorum, gerçekten acı duyarak: Eğer Kartalkaya'daki otele yabancı bir tur operatörünün müşterileri gidiyor olsaydı bu felaket yaşanmayacaktı. Türkiye "incoming" pazarında güçlü olan bir ülke olarak tanınıyor turizmde. "Incoming" alanında faaliyet gösterenlerin yabancıların kendi turistlerini ağırlayacakları bu ülkedeki tesisleri nasıl denetleyeceklerine dair düzenlemeleri var.

Bakın, şu anda elimdeki kitapçık, 7 dilde, bu da Türkçesi, ABTA yani İngiliz Seyahat Acentaları Birliğinin denetim kitapçığı. Nerede? Turistik tesislerde. İngiliz turistlerin getirileceği tesislerde yapılacak denetimlere ilişkin standartlar burada. Yangınla ilgili 49 sayfa var. Sonunda ne var? Haftalık, aylık, sezonluk yapılacak denetimlerin çizelgesi var”

Bursa'da otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
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