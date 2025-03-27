Otel yangınları sonrası, yangın yönetmeliği yeniden gündemde

“Çok acı duyarak şunu söylemek istiyorum, gerçekten acı duyarak: Eğer Kartalkaya'daki otele yabancı bir tur operatörünün müşterileri gidiyor olsaydı bu felaket yaşanmayacaktı. Türkiye "incoming" pazarında güçlü olan bir ülke olarak tanınıyor turizmde. "Incoming" alanında faaliyet gösterenlerin yabancıların kendi turistlerini ağırlayacakları bu ülkedeki tesisleri nasıl denetleyeceklerine dair düzenlemeleri var.

Bakın, şu anda elimdeki kitapçık, 7 dilde, bu da Türkçesi, ABTA yani İngiliz Seyahat Acentaları Birliğinin denetim kitapçığı. Nerede? Turistik tesislerde. İngiliz turistlerin getirileceği tesislerde yapılacak denetimlere ilişkin standartlar burada. Yangınla ilgili 49 sayfa var. Sonunda ne var? Haftalık, aylık, sezonluk yapılacak denetimlerin çizelgesi var”