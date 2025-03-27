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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/bursadaki-otel-yangininda-bir-aile-yok-oldu-can-kaybi-3e-yukseldi-berkin-ustanin-annesi-de-hayatini-1094909799.html
Bursa'daki otel yangınında bir aile yok oldu, can kaybı 3'e yükseldi: Berkin Usta'nın annesi de hayatını kaybetti
Bursa'daki otel yangınında bir aile yok oldu, can kaybı 3'e yükseldi: Berkin Usta'nın annesi de hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bursa Uludağ'da Kervansaray Otel’de çıkan yangında can kaybı 3’e yükseldi. Yangında milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta yaşamını yitirirken, ağır... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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Sabah saatlerinde Bursa Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi. Yangında, Milli Kayakçı Berkin Usta, babası Yahya Usta ve son olarak annesi Fikriye Usta yaşamını yitirdi. Aile, tatil için bulundukları otelde çıkan yangının kurbanı oldu.Yangın sabah 06.00’da başladıYangın, 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otelde çıktı. Alevler kısa sürede tüm yapıya yayıldı. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve milli sporcu oğlu Berkin Usta, olay yerinde hayatını kaybetti.Anne Fikriye Usta hastanede yaşam mücadelesini kaybettiYangından ağır yaralı olarak çıkarılan Fikriye Usta, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren anneyle birlikte Usta ailesinin üç ferdi de hayatını kaybetmiş oldu.Türkiye kayak camiası yastaBerkin Usta, Türk kayak sporunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Babası Yahya Usta ise kayak sporuna yıllarını vermiş, sayısız sporcu yetiştirmiş bir isimdi. Kayak camiası, bu acı kayıpla derin bir üzüntü yaşadı. Spor federasyonları ve dernekler taziye mesajları yayımladı.Yangının nedeni henüz belli değilYangının çıkış nedeniyle ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Otel yönetimi ise henüz bir basın açıklaması yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/uludagdaki-otel-yangininda-hayatini-kaybeden-milli-kayakci-berkin-usta-kimdir-son-paylasimi-ortaya-1094904048.html
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cumhuriyet başsavcılığı, bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
cumhuriyet başsavcılığı, bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı

Bursa'daki otel yangınında bir aile yok oldu, can kaybı 3'e yükseldi: Berkin Usta'nın annesi de hayatını kaybetti

11:45 27.03.2025
© AA / Bursa İtfaiyesiBursa'da otel yangını
Bursa'da otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA / Bursa İtfaiyesi
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Bursa Uludağ'da Kervansaray Otel’de çıkan yangında can kaybı 3’e yükseldi. Yangında milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Fikriye Usta da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alevlerin nedeni henüz belirlenemedi.
Sabah saatlerinde Bursa Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi. Yangında, Milli Kayakçı Berkin Usta, babası Yahya Usta ve son olarak annesi Fikriye Usta yaşamını yitirdi. Aile, tatil için bulundukları otelde çıkan yangının kurbanı oldu.

Yangın sabah 06.00’da başladı

Yangın, 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otelde çıktı. Alevler kısa sürede tüm yapıya yayıldı. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve milli sporcu oğlu Berkin Usta, olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne Fikriye Usta hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Yangından ağır yaralı olarak çıkarılan Fikriye Usta, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren anneyle birlikte Usta ailesinin üç ferdi de hayatını kaybetmiş oldu.

Türkiye kayak camiası yasta

Berkin Usta, Türk kayak sporunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Babası Yahya Usta ise kayak sporuna yıllarını vermiş, sayısız sporcu yetiştirmiş bir isimdi. Kayak camiası, bu acı kayıpla derin bir üzüntü yaşadı. Spor federasyonları ve dernekler taziye mesajları yayımladı.

Yangının nedeni henüz belli değil

Yangının çıkış nedeniyle ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Otel yönetimi ise henüz bir basın açıklaması yapmadı.
Berkin Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
TÜRKİYE
Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kimdir? Son paylaşımı ortaya çıktı
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