Rusya: Yeni uluslararası ilişkiler sisteminde bir grup ülkenin diğerlerine tahakkümü dışlanmalı
16:41 27.03.2025 (güncellendi: 16:42 27.03.2025)
© Getty Images / Pacific Press / Lev RadinVasiliy Nebenzya
© Getty Images / Pacific Press / Lev Radin
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya yeni uluslararası ilişkiler sisteminin nasıl olması gerektiğini dair yaptığı konuşmasında, yeni sistemde bir grup ülkenin geriye kalan ülkeler üzerindeki tahakkümünün dışlanması gerektiğini vurguladı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya yeni uluslararası ilişkiler sisteminin bir grup ülkenin diğerleri üzerindeki tahakkümünü dışlaması ve tüm ulusların gelişimini garanti altına alması gerektiğini söyledi.
Nebenzya, Uluslararası Bilimsel ve Diplomatik Kongre katılımcılarına gönderdiği video mesajında şu cümleleri kaydetti:
Tarihi yeniden yazma ve savaş sonrası dünya düzeninin temellerini aşındırma girişimlerine karşı, bir grup ülkenin diğerleri üzerindeki tahakkümünü dışlayacak ve tüm halklar için istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı garanti altına alacak bir uluslararası ilişkiler sistemi oluşturmak için birlikte çalışmak, seksen yıl önce olduğu gibi şimdi de önemlidir.
'Kolektif Batı uluslararası hukuku alenen çiğneyerek dikta politikasına başvuruyor'
Nebenzya açıklamasında, zor elde edilen egemen rolünü korumak isteyen Kolektif Batı'nın uluslararası hukuku alenen çiğnediğini, dikta politikasına, yaptırım baskısına ve çifte standarda başvurduğunu söyledi.
Nebenzya açıklamasında şu cümleleri aktardı:
Yalta uluslararası ilişkiler sisteminin temelini oluşturan değerler sorgulanmakta ve kasıtlı olarak aşındırılmaktadır. Kolektif Batı, zor elde edilen baskın rolünü korumak için uluslararası hukuku alenen çiğnemekte, dikta politikasına, yaptırım baskısına ve çifte standarda başvurmaktadır. Daha önce varılan anlaşmaların nasıl yok edildiğini görüyoruz.
Nebenzya mesajında, devletlerin attığı tek taraflı adımların eşit ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilkelerini zedelediğini ifade ederek BM'nin 'dünyayı kendilerinin ve diğerlerinin olarak bölmeyi amaçlayan kararların dayatıldığı bir siyasi mücadele arenasına' dönüştüğünü dile getirdi.
'Rusya'nın BM'deki otoritesi arttı'
Rusya'nın BM ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batılı muhaliflerin entrikalarına rağmen Rusya'nın BM'deki otoritesinin arttığını ve son yıllarda yaşanan hiçbir çalkantının buna zarar vermediğini söyledi.
Nebenzya mesajında şu cümlelere ye verdi:
Tüm sorumluluk duygularımla söyleyebilirim ki, Batılı muhaliflerimizin tüm entrikalarına rağmen, Rusya'nın BM'deki otoritesi üye ülkeler arasında sarsılmazdır ve son yıllarda yaşanan hiçbir çalkantı buna zarar vermemiştir. Dahası, çıkarlarını savunmadaki kararlı ve alışılmadık tutumundan dolayı ülkemize duyulan saygı arttıkça otorite de artmıştır.
Nebenzya Rusya'nın BM'nin kurucu devletlerinden biri olarak rolü dokunulmaz olmaya devam ettiği belirterek açıklmasını, "Bize sadece temellerin koruyucusu olarak değil, aynı zamanda her zaman adaletin yanında duran, zayıfları savunan, dünyayı sadece kendine hizmet eden bir jeopolitik prizmadan görenlerin çıldırmasına izin vermeyen bir devlet olarak bakılıyor" dedi.