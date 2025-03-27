https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/rusya-yeni-uluslararasi-iliskiler-sisteminde-bir-grup-ulkenin-digerlerine-tahakkumu-dislanmali-1094919634.html

Rusya: Yeni uluslararası ilişkiler sisteminde bir grup ülkenin diğerlerine tahakkümü dışlanmalı

Rusya: Yeni uluslararası ilişkiler sisteminde bir grup ülkenin diğerlerine tahakkümü dışlanmalı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya yeni uluslararası ilişkiler sisteminin nasıl olması gerektiğini dair yaptığı konuşmasında, yeni sistemde bir grup... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T16:41+0300

2025-03-27T16:41+0300

2025-03-27T16:42+0300

poli̇ti̇ka

rusya

bm güvenlik konseyi

bm

birleşmiş milletler (bm)

vasiliy nebenzya

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dikta

yalta

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya yeni uluslararası ilişkiler sisteminin bir grup ülkenin diğerleri üzerindeki tahakkümünü dışlaması ve tüm ulusların gelişimini garanti altına alması gerektiğini söyledi.Nebenzya, Uluslararası Bilimsel ve Diplomatik Kongre katılımcılarına gönderdiği video mesajında şu cümleleri kaydetti:'Kolektif Batı uluslararası hukuku alenen çiğneyerek dikta politikasına başvuruyor'Nebenzya açıklamasında, zor elde edilen egemen rolünü korumak isteyen Kolektif Batı'nın uluslararası hukuku alenen çiğnediğini, dikta politikasına, yaptırım baskısına ve çifte standarda başvurduğunu söyledi.Nebenzya açıklamasında şu cümleleri aktardı:Nebenzya mesajında, devletlerin attığı tek taraflı adımların eşit ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilkelerini zedelediğini ifade ederek BM'nin 'dünyayı kendilerinin ve diğerlerinin olarak bölmeyi amaçlayan kararların dayatıldığı bir siyasi mücadele arenasına' dönüştüğünü dile getirdi.'Rusya'nın BM'deki otoritesi arttı'Rusya'nın BM ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batılı muhaliflerin entrikalarına rağmen Rusya'nın BM'deki otoritesinin arttığını ve son yıllarda yaşanan hiçbir çalkantının buna zarar vermediğini söyledi.Nebenzya mesajında şu cümlelere ye verdi:Nebenzya Rusya'nın BM'nin kurucu devletlerinden biri olarak rolü dokunulmaz olmaya devam ettiği belirterek açıklmasını, "Bize sadece temellerin koruyucusu olarak değil, aynı zamanda her zaman adaletin yanında duran, zayıfları savunan, dünyayı sadece kendine hizmet eden bir jeopolitik prizmadan görenlerin çıldırmasına izin vermeyen bir devlet olarak bakılıyor" dedi.

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rusya, bm güvenlik konseyi, bm, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, kolektif batı, dikta, yalta