https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/milyonlarca-ogrenci-icin-tatil-zili-calacak-okullarda-ikinci-ara-tatil-yarin-basliyor-donem-ne-1094907993.html
Milyonlarca öğrenci için tatil zili çalacak, okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor: Dönem ne zaman bitecek?
Milyonlarca öğrenci için tatil zili çalacak, okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor: Dönem ne zaman bitecek?
Sputnik Türkiye
2024-2025 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören yaklaşık... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T11:05+0300
2025-03-27T11:05+0300
2025-03-27T11:09+0300
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, okullarda ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak. 4 Nisan Cuma gününe kadar sürecek olan bu tatilde, Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci kısa bir nefes alma fırsatı bulacak.Tatil öncesi son ders günü yarınOkul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için ara tatil öncesi son ders günü yarın olacak. 5 günlük bu arada öğrenciler hem dinlenecek hem de ikinci dönemin kalan kısmı için moral depolayacak.Eğitim yılı 9 Eylül’de başladı, 20 Haziran’da bitecek2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024’te başlamıştı. İlk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılırken, yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. İkinci dönem ise 3 Şubat’ta başladı. Eğitim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.Ara tatilde öğrencilere dinlenme ve etkinlik önerileriUzmanlar, ara tatilin sadece dinlenme süreci değil, aynı zamanda öğrenciler için sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenmesi gereken bir dönem olduğunu vurguluyor. Aileler, çocuklarını kitap okuma, doğa gezileri, spor ve sanatsal faaliyetlere yönlendirebilir.Velilere ve öğrencilere MEB'den hatırlatmaMilli Eğitim Bakanlığı, ara tatil süresince öğrencilerin akademik yükten uzaklaşarak, kişisel gelişimlerine odaklanmaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca tatil sonrası okula dönüş sürecinde adaptasyonu kolaylaştırmak adına düzenli uyku ve günlük rutinlerin korunması öneriliyor.Ara tatil ne zaman sona erecek?İkinci ara tatil 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, hafta sonu tatilinin ardından 7 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Böylece yılın son eğitim etabına girilmiş olacak.
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okullarda ikinci ara tatil ne zaman, 2024 ara tatil tarihleri, meb ikinci dönem ara tatili, 31 mart 4 nisan öğrenci tatili, ilkokul ortaokul lise tatil günleri, 2024-2025 eğitim öğretim takvimi, öğrenciler ara tatilde ne yapmalı, meb ara tatil açıklaması, ikinci ara tatil kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanıyor 2025
okullarda ikinci ara tatil ne zaman, 2024 ara tatil tarihleri, meb ikinci dönem ara tatili, 31 mart 4 nisan öğrenci tatili, ilkokul ortaokul lise tatil günleri, 2024-2025 eğitim öğretim takvimi, öğrenciler ara tatilde ne yapmalı, meb ara tatil açıklaması, ikinci ara tatil kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanıyor 2025
Milyonlarca öğrenci için tatil zili çalacak, okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor: Dönem ne zaman bitecek?
11:05 27.03.2025 (güncellendi: 11:09 27.03.2025)
2024-2025 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında ikinci kez tatil yapacak. Öğrenciler son derslerine yarın girecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, okullarda ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak. 4 Nisan Cuma gününe kadar sürecek olan bu tatilde, Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci kısa bir nefes alma fırsatı bulacak.
Tatil öncesi son ders günü yarın
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için ara tatil öncesi son ders günü yarın olacak. 5 günlük bu arada öğrenciler hem dinlenecek hem de ikinci dönemin kalan kısmı için moral depolayacak.
Eğitim yılı 9 Eylül’de başladı, 20 Haziran’da bitecek
2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024’te başlamıştı. İlk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılırken, yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. İkinci dönem ise 3 Şubat’ta başladı. Eğitim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.
Ara tatilde öğrencilere dinlenme ve etkinlik önerileri
Uzmanlar, ara tatilin sadece dinlenme süreci değil, aynı zamanda öğrenciler için sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenmesi gereken bir dönem olduğunu vurguluyor. Aileler, çocuklarını kitap okuma, doğa gezileri, spor ve sanatsal faaliyetlere yönlendirebilir.
Velilere ve öğrencilere MEB'den hatırlatma
Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil süresince öğrencilerin akademik yükten uzaklaşarak, kişisel gelişimlerine odaklanmaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca tatil sonrası okula dönüş sürecinde adaptasyonu kolaylaştırmak adına düzenli uyku ve günlük rutinlerin korunması öneriliyor.
Ara tatil ne zaman sona erecek?
İkinci ara tatil 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, hafta sonu tatilinin ardından 7 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Böylece yılın son eğitim etabına girilmiş olacak.