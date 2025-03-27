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Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı 10 ay hapis cezası aldı
Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı 10 ay hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı hakkında 'annesine şiddet uyguladığı ve özgürlüğünü kısıtladığı' gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi. 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T10:58+0300
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yaşam
deniz akkaya
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Deniz Akkaya ve kızı A.Ö. arasındaki davada mahkeme, ünlü mankenin 16 yaşındaki kızına hapis cezası verdi. Mahkeme A.Ö.'yü 'annesine şiddet uyguladığı ve özgürlüğünü kısıtladığı' gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yaşı küçük olduğu için ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Geç kız, üç yıl süreyle denetim altında tutulacak. Anne kız birbirinden şikayetçi olmuştuGeçtiğimiz mayıs ayında Deniz Akkaya ve kızı arasında yaşananlar basına yansımıştı. Akkaya, kızı tarafından darbedildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürerken, devlet korumasına alınan A.Ö. ise ifadesinde annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti.Habertürk'ün haberine göre; Akkaya'nın şikayeti üzerine başlatılan dava, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, A. Ö.'yi 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. A. Ö., bundan sonra 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/unlu-manken-deniz-akkaya-13-yil-4-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1092790371.html
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deniz akkaya, dava
deniz akkaya, dava

Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı 10 ay hapis cezası aldı

10:58 27.03.2025
© Fotoğraf : Twitter Deniz Akkaya
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı hakkında 'annesine şiddet uyguladığı ve özgürlüğünü kısıtladığı' gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.
Deniz Akkaya ve kızı A.Ö. arasındaki davada mahkeme, ünlü mankenin 16 yaşındaki kızına hapis cezası verdi. Mahkeme A.Ö.'yü 'annesine şiddet uyguladığı ve özgürlüğünü kısıtladığı' gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yaşı küçük olduğu için ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Geç kız, üç yıl süreyle denetim altında tutulacak.

Anne kız birbirinden şikayetçi olmuştu

Geçtiğimiz mayıs ayında Deniz Akkaya ve kızı arasında yaşananlar basına yansımıştı. Akkaya, kızı tarafından darbedildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürerken, devlet korumasına alınan A.Ö. ise ifadesinde annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti.
Habertürk'ün haberine göre; Akkaya'nın şikayeti üzerine başlatılan dava, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, A. Ö.'yi 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. A. Ö., bundan sonra 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.
Eski manken Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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Ünlü manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
17 Ocak, 15:30

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