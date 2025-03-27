https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/deniz-akkayanin-16-yasindaki-kizi-10-ay-hapis-cezasi-aldi-1094907797.html

Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı 10 ay hapis cezası aldı

Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı 10 ay hapis cezası aldı

Sputnik Türkiye

Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı hakkında 'annesine şiddet uyguladığı ve özgürlüğünü kısıtladığı' gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi. 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T10:58+0300

2025-03-27T10:58+0300

2025-03-27T10:58+0300

yaşam

deniz akkaya

dava

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Deniz Akkaya ve kızı A.Ö. arasındaki davada mahkeme, ünlü mankenin 16 yaşındaki kızına hapis cezası verdi. Mahkeme A.Ö.'yü 'annesine şiddet uyguladığı ve özgürlüğünü kısıtladığı' gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yaşı küçük olduğu için ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Geç kız, üç yıl süreyle denetim altında tutulacak. Anne kız birbirinden şikayetçi olmuştuGeçtiğimiz mayıs ayında Deniz Akkaya ve kızı arasında yaşananlar basına yansımıştı. Akkaya, kızı tarafından darbedildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürerken, devlet korumasına alınan A.Ö. ise ifadesinde annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti.Habertürk'ün haberine göre; Akkaya'nın şikayeti üzerine başlatılan dava, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, A. Ö.'yi 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. A. Ö., bundan sonra 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.

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