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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/mhp-genel-baskani-bahceli-ozlem-gursesi-telefonla-aradi-ne-zaman-donecegi-hakkinda-tarih-verdi-1094909324.html
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özlem Gürses'i telefonla aradı, ne zaman döneceği hakkında tarih verdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özlem Gürses'i telefonla aradı, ne zaman döneceği hakkında tarih verdi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyleyen gazeteci Özlem Gürses, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gürses, Bahçeli'nin... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Özlem Gürses, dün kendisini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aradığını dile getirdi. Bahçeli'yle konuşması hakkında bilgi veren Gürses, "Saat 3 buçuk gibi telefonum çaldı. Telefonu açtım ve karşımda sayın Devlet Bahçeli'yi buldum. Sesi son derece sağlıklı hatta espriler yaptı. "Ben gayet iyiyim, kandilinizi mübarek etmek için aramıştım. dedi" ifadelerini kullandı. Gürses, Bahçeli'nin bayram sonrası çalışmalarına döneceğini söylediğini dile getirdi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını dile getiren Sözcü TV programcısı Özlem Gürses, aralarındaki görüşme hakkında şunları aktardı: "Dün saat 15.30 gibi telefonum çaldı. MHP'nin Özel Kalem Müdürü arıyordu. Telefonu açtım ve karşımda Devlet Bahçeli'yi buldum. Devlet Bahçeli dün beni aradı, Kandil vesilesiyle aradığını ifade etti. Sesi son derece sağlıklı, hatta espriler yaptı. "Sayın Genel Başkan hakkınızda birçok tevatür var" dedim, "Yok, ben gayet iyiyim" dedi. Bayram sonrası da hızla mesaiye dönmek için hazırım."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/sunucu-nazli-celik-mhp-lideri-devlet-bahceli-onumuzdeki-gunlerde-mesaisine-baslayacagini-iletti-1094894164.html
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devlet bahçeli, özlem gürses, mhp
devlet bahçeli, özlem gürses, mhp

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özlem Gürses'i telefonla aradı, ne zaman döneceği hakkında tarih verdi

11:30 27.03.2025
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyleyen gazeteci Özlem Gürses, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gürses, Bahçeli'nin bayram sonrası mesaiye dönmek için hazır olduğunu söylediğini aktardı.
Gazeteci Özlem Gürses, dün kendisini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aradığını dile getirdi. Bahçeli'yle konuşması hakkında bilgi veren Gürses, "Saat 3 buçuk gibi telefonum çaldı. Telefonu açtım ve karşımda sayın Devlet Bahçeli'yi buldum. Sesi son derece sağlıklı hatta espriler yaptı. "Ben gayet iyiyim, kandilinizi mübarek etmek için aramıştım. dedi" ifadelerini kullandı. Gürses, Bahçeli'nin bayram sonrası çalışmalarına döneceğini söylediğini dile getirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını dile getiren Sözcü TV programcısı Özlem Gürses, aralarındaki görüşme hakkında şunları aktardı:
"Dün saat 15.30 gibi telefonum çaldı. MHP'nin Özel Kalem Müdürü arıyordu. Telefonu açtım ve karşımda Devlet Bahçeli'yi buldum. Devlet Bahçeli dün beni aradı, Kandil vesilesiyle aradığını ifade etti. Sesi son derece sağlıklı, hatta espriler yaptı. "Sayın Genel Başkan hakkınızda birçok tevatür var" dedim, "Yok, ben gayet iyiyim" dedi. Bayram sonrası da hızla mesaiye dönmek için hazırım."
bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
POLİTİKA
Sunucu Nazlı Çelik: MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti
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