https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/mhp-genel-baskani-bahceli-ozlem-gursesi-telefonla-aradi-ne-zaman-donecegi-hakkinda-tarih-verdi-1094909324.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özlem Gürses'i telefonla aradı, ne zaman döneceği hakkında tarih verdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özlem Gürses'i telefonla aradı, ne zaman döneceği hakkında tarih verdi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyleyen gazeteci Özlem Gürses, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gürses, Bahçeli'nin... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T11:30+0300

2025-03-27T11:30+0300

2025-03-27T11:30+0300

türki̇ye

devlet bahçeli

özlem gürses

mhp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094909171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b16d9c8923e546e121ac0305e8211338.jpg

Gazeteci Özlem Gürses, dün kendisini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aradığını dile getirdi. Bahçeli'yle konuşması hakkında bilgi veren Gürses, "Saat 3 buçuk gibi telefonum çaldı. Telefonu açtım ve karşımda sayın Devlet Bahçeli'yi buldum. Sesi son derece sağlıklı hatta espriler yaptı. "Ben gayet iyiyim, kandilinizi mübarek etmek için aramıştım. dedi" ifadelerini kullandı. Gürses, Bahçeli'nin bayram sonrası çalışmalarına döneceğini söylediğini dile getirdi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını dile getiren Sözcü TV programcısı Özlem Gürses, aralarındaki görüşme hakkında şunları aktardı: "Dün saat 15.30 gibi telefonum çaldı. MHP'nin Özel Kalem Müdürü arıyordu. Telefonu açtım ve karşımda Devlet Bahçeli'yi buldum. Devlet Bahçeli dün beni aradı, Kandil vesilesiyle aradığını ifade etti. Sesi son derece sağlıklı, hatta espriler yaptı. "Sayın Genel Başkan hakkınızda birçok tevatür var" dedim, "Yok, ben gayet iyiyim" dedi. Bayram sonrası da hızla mesaiye dönmek için hazırım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/sunucu-nazli-celik-mhp-lideri-devlet-bahceli-onumuzdeki-gunlerde-mesaisine-baslayacagini-iletti-1094894164.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, özlem gürses, mhp