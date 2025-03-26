https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/sunucu-nazli-celik-mhp-lideri-devlet-bahceli-onumuzdeki-gunlerde-mesaisine-baslayacagini-iletti-1094894164.html

Sunucu Nazlı Çelik: MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti

Sunucu Nazlı Çelik: MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti

Sputnik Türkiye

Sunucu Nazlı Çelik sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle kandil münasebetiyle yaptığı telefon görüşmesine ilişkin önemli açıklamalarda... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T20:00+0300

2025-03-26T20:00+0300

2025-03-26T20:07+0300

poli̇ti̇ka

mhp

devlet bahçeli

sağlık

milliyetçi hareket partisi (mhp)

mhp başkanlık divanı

tbmm

tbmm genel kurulu

tbmm başkanlığı

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağı duyuruldu.Kandil Gecesi nedeniyle telefonda görüştüğü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında Sunucu Nazlı Çelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik "Kandil münasebetiyle telefonla görüştüğüm Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığının gayet yerinde olduğunu bilmekten ve sesini duymaktan çok mutlu oldum. MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/mhp-genel-baskani-bahceli-turkiye-oyuncak-degildir-karanlik-oyunlara-gelmeyecektir-1094888927.html

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Sputnik Türkiye

mhp, devlet bahçeli, sağlık, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp başkanlık divanı, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)