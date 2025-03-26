https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/sunucu-nazli-celik-mhp-lideri-devlet-bahceli-onumuzdeki-gunlerde-mesaisine-baslayacagini-iletti-1094894164.html
Sunucu Nazlı Çelik: MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti
Sunucu Nazlı Çelik: MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti
Sputnik Türkiye
Sunucu Nazlı Çelik sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle kandil münasebetiyle yaptığı telefon görüşmesine ilişkin önemli açıklamalarda... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T20:00+0300
2025-03-26T20:00+0300
2025-03-26T20:07+0300
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devlet bahçeli
sağlık
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp başkanlık divanı
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tbmm genel kurulu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağı duyuruldu.Kandil Gecesi nedeniyle telefonda görüştüğü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında Sunucu Nazlı Çelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik "Kandil münasebetiyle telefonla görüştüğüm Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığının gayet yerinde olduğunu bilmekten ve sesini duymaktan çok mutlu oldum. MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/mhp-genel-baskani-bahceli-turkiye-oyuncak-degildir-karanlik-oyunlara-gelmeyecektir-1094888927.html
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mhp, devlet bahçeli, sağlık, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp başkanlık divanı, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
mhp, devlet bahçeli, sağlık, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp başkanlık divanı, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
Sunucu Nazlı Çelik: MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti
20:00 26.03.2025 (güncellendi: 20:07 26.03.2025)
Sunucu Nazlı Çelik sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle kandil münasebetiyle yaptığı telefon görüşmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, MHP liderinin sağlık durumuyla ilgili son dönemde çıkan spekülasyonlara açıklık getirerek Bahçeli'nin yakında mesaisine başlayacağını ilettiğini duyurdu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağı duyuruldu.
Kandil Gecesi nedeniyle telefonda görüştüğü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında Sunucu Nazlı Çelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik "Kandil münasebetiyle telefonla görüştüğüm Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığının gayet yerinde olduğunu bilmekten ve sesini duymaktan çok mutlu oldum. MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti'' dedi.