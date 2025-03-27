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Merkez Bankası'ndan kritik faiz açıklaması: 'Gerekirse ek önlemler alınacak'
Merkez Bankası'ndan kritik faiz açıklaması: 'Gerekirse ek önlemler alınacak'
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, ara toplantının özetini yayınladı. Sıkı para politikasına dikkat çeken TCMB, gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacağının mesajını verdi. 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç verme faizinin yükseltildiği ara toplantının özetlerini yayımladı.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda sahip olunan tüm araçların piyasa kuralları içinde kararlılıkla ve etkin bir biçimde kullanılmaya devam edeceği belirtildi.TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), para politikası, para politikası kurulu, fatih karahan
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Merkez Bankası'ndan kritik faiz açıklaması: 'Gerekirse ek önlemler alınacak'

15:08 27.03.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA
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Merkez Bankası, ara toplantının özetini yayınladı. Sıkı para politikasına dikkat çeken TCMB, gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacağının mesajını verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç verme faizinin yükseltildiği ara toplantının özetlerini yayımladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda sahip olunan tüm araçların piyasa kuralları içinde kararlılıkla ve etkin bir biçimde kullanılmaya devam edeceği belirtildi.
TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Finansal varlık fiyatlarındaki oynaklığın azalmasına yönelik olarak alınan proaktif önlemlerin enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlaması amaçlanmaktadır."

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