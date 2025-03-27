https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/merkez-bankasi-rezervlerinde-gerileme-yasandi-1094917224.html

Merkez Bankası rezervlerinde gerileme yaşandı

Merkez Bankası rezervlerinde gerileme yaşandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 968 milyon dolar azalışla 163 milyar 114 milyon... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T15:32+0300

2025-03-27T15:32+0300

2025-03-27T15:37+0300

ekonomi̇

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

net rezerv

brüt rezerv

dolar rezervi

altın rezervi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_43f980a09a6059514f16408b1bd82310.jpg

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 21 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 9 milyar 741 milyon dolar azalışla 88 milyar 328 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Mart'ta 98 milyar 69 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 772 milyon dolar artışla 74 milyar 13 milyon dolardan 74 milyar 785 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 968 milyon dolar azalışla 171 milyar 82 milyon dolardan 163 milyar 114 milyon dolara geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/merkez-bankasindan-kritik-faiz-aciklamasi-gerekirse-ek-onlemler-alinacak-1094915954.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), net rezerv, brüt rezerv, dolar rezervi, altın rezervi