https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/merkez-bankasi-rezervlerinde-gerileme-yasandi-1094917224.html
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme yaşandı
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme yaşandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 968 milyon dolar azalışla 163 milyar 114 milyon... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T15:32+0300
2025-03-27T15:32+0300
2025-03-27T15:37+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
net rezerv
brüt rezerv
dolar rezervi
altın rezervi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_43f980a09a6059514f16408b1bd82310.jpg
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 21 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 9 milyar 741 milyon dolar azalışla 88 milyar 328 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Mart'ta 98 milyar 69 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 772 milyon dolar artışla 74 milyar 13 milyon dolardan 74 milyar 785 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 968 milyon dolar azalışla 171 milyar 82 milyon dolardan 163 milyar 114 milyon dolara geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/merkez-bankasindan-kritik-faiz-aciklamasi-gerekirse-ek-onlemler-alinacak-1094915954.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ce6db8dd3e7896a3f1fda7e4d1f50640.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), net rezerv, brüt rezerv, dolar rezervi, altın rezervi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), net rezerv, brüt rezerv, dolar rezervi, altın rezervi
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme yaşandı
15:32 27.03.2025 (güncellendi: 15:37 27.03.2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 968 milyon dolar azalışla 163 milyar 114 milyon dolara geriledi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 21 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 9 milyar 741 milyon dolar azalışla 88 milyar 328 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Mart'ta 98 milyar 69 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 772 milyon dolar artışla 74 milyar 13 milyon dolardan 74 milyar 785 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 968 milyon dolar azalışla 171 milyar 82 milyon dolardan 163 milyar 114 milyon dolara geriledi.