https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/merkez-bankasi-doviz-satinca-para-bizim-cebimizden-mi-cikiyor-1094924500.html
Merkez Bankası döviz satınca para bizim cebimizden mi çıkıyor?
Merkez Bankası döviz satınca para bizim cebimizden mi çıkıyor?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası döviz satınca para kimin cebinden çıkıyor? Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programında "doğru bilinen" yanlışları... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T17:43+0300
2025-03-27T17:43+0300
2025-03-27T17:43+0300
fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum
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radyo sputnik
merkez bankası
dolar
faiz
döviz
ekonomi
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Merkez Bankası'nın dövizi tutmak için dolar satışı yaptığında "parayı biriktirmek için işte iki buçuk yıl enflasyonla mücadele ettik, para bizim cebimizden gitti" gibi siyasal anlamda eleştiriler yapıldığını söyleyen gazeteci Fethi Yılmaz, Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara’nın değerlendirmelerini ele alarak konuyla ilgili şunları söyledi:“Merkez Bankası, 1 dolar sattığında karşılığında doların değeri kadar TL kazanıyor” diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:
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2025
Fethi Yılmaz
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Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094924343_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5082b6f7a3df3efb18f9380f220f780b.jpg
Merkez Bankası döviz satınca para bizim cebimizden mi çıkıyor?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası döviz satınca para bizim cebimizden mi çıkıyor?
2025-03-27T17:43+0300
true
PT45M45S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
merkez bankası faiz, merkez bankası kur, merkez bankası döviz
merkez bankası faiz, merkez bankası kur, merkez bankası döviz
Merkez Bankası döviz satınca para bizim cebimizden mi çıkıyor?
Merkez Bankası döviz satınca para kimin cebinden çıkıyor? Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programında "doğru bilinen" yanlışları anlattı.
Merkez Bankası'nın dövizi tutmak için dolar satışı yaptığında "parayı biriktirmek için işte iki buçuk yıl enflasyonla mücadele ettik, para bizim cebimizden gitti" gibi siyasal anlamda eleştiriler yapıldığını söyleyen gazeteci Fethi Yılmaz, Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara’nın değerlendirmelerini ele alarak konuyla ilgili şunları söyledi:
“Merkez Bankası döviz satınca sahiden bu para bizim yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşların cebinden mi çıkıyor? Her zaman ve sanıldığı kadar değil. 25 milyar dolar döviz satıldığında, bu işlemin kamuya maliyeti 25 milyar dolar değildir. Merkez Bankası, satılan döviz kadar piyasadan para çeker ve bu faiz kazancı olarak yansır.”
“Merkez Bankası, 1 dolar sattığında karşılığında doların değeri kadar TL kazanıyor” diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:
"Şimdi ki zaman için konuştuğumuzda Merkez Bankası, 1 dolar satıyor ve karşılığında 38 TL alıyor. Merkez Bankası, yaptığı işlemi üç aylık faize yatırıyor. Faiz oranı yüzde 10. 1 dolar satarak 38 TL elde etmenin faizi ile birlikte 41 lira 80 kuruş oluyor. Üç ayın sonunda dolar kuru 41 lira 80 kuruşun üstünde olursa Merkez Bankası zarar ediyor. Haliyle bu zarar bütçeden karşılanıyor. Fakat dolar kuru 41 lira 80 kuruşun üstünde olursa Merkez Bankası kar etmiş oluyor. Bazen Merkez Bankası'nın döviz satması kuru da eğer tutarsa parasını faize koyacağı için karlı bir işlem dahi olabiliyor. Merkez Bankası, kar mı edecek zarar mı edecek bunu iki buçuk ay sonra dolar kuruna baktığımızda anlayacağız."