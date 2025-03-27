Merkez Bankası döviz satınca para bizim cebimizden mi çıkıyor?

"Şimdi ki zaman için konuştuğumuzda Merkez Bankası, 1 dolar satıyor ve karşılığında 38 TL alıyor. Merkez Bankası, yaptığı işlemi üç aylık faize yatırıyor. Faiz oranı yüzde 10. 1 dolar satarak 38 TL elde etmenin faizi ile birlikte 41 lira 80 kuruş oluyor. Üç ayın sonunda dolar kuru 41 lira 80 kuruşun üstünde olursa Merkez Bankası zarar ediyor. Haliyle bu zarar bütçeden karşılanıyor. Fakat dolar kuru 41 lira 80 kuruşun üstünde olursa Merkez Bankası kar etmiş oluyor. Bazen Merkez Bankası'nın döviz satması kuru da eğer tutarsa parasını faize koyacağı için karlı bir işlem dahi olabiliyor. Merkez Bankası, kar mı edecek zarar mı edecek bunu iki buçuk ay sonra dolar kuruna baktığımızda anlayacağız."