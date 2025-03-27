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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Krediyle ev alacaklar dikkat: Konut kredisi faizleri uçuşa geçti, 1 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?
Krediyle ev alacaklar dikkat: Konut kredisi faizleri uçuşa geçti, 1 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?
Sputnik Türkiye
Konut kredisi kullanmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren faiz gelişmesi yaşandı. Geçen hafta kamu bankalarında yüzde 2.59 olan faiz oranı yüzde 3.09’a... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T10:15+0300
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Konut kredisi faiz oranları son bir hafta içinde hızlı bir şekilde yükseldi. Geçtiğimiz hafta bir kamu bankasında yüzde 2.59 olan oran, bu hafta yüzde 3.09 seviyesine çıktı. Artış, sadece kamu bankalarıyla sınırlı kalmadı; özel bankalar da konut kredisi faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti.Özel ve katılım bankalarında da artış varBir özel bankada yüzde 2.68 olan faiz oranı yüzde 2.85’e, bir kamu bankasında ise yüzde 2.68’den yüzde 2.99’a yükseldi. Katılım bankalarında da geçen hafta yüzde 2.60 seviyelerinde olan oranlar, bu hafta yüzde 2.85’e çıktı. En düşük faiz oranı şu an özel bankalarda yüzde 2.85 seviyesinde.Uzman görüşü: Artışın nedeni merkez bankası kararlarıGayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faizlerdeki artışı değerlendirdi. “Konut kredisi faizlerindeki yükselişin temel nedeni, Merkez Bankası’nın borç verme faizinde yaptığı artıştır. Bu durum tüm bankalarda faiz oranlarına yansıdı” ifadelerini kullandı.Kredi başvurularında bayram etkisiBankaların, gelen kredi başvurularını Ramazan Bayramı nedeniyle beklemeye aldıkları da dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı. Değerlendirme süreçlerinin yavaşladığı bu dönemde, faizlerdeki dalgalanma devam edebilir.Faiz artışı geçici mi?Özelmacıklı, bu artışın geçici olabileceğini belirterek, “Merkez Bankası’nın 17 Nisan’daki toplantısında yeni bir faiz indirimi ihtimali gündemde. Ancak son ekonomik gelişmeler, bu indirimin biraz daha ertelenmesine yol açabilir” dedi.Faiz artışı taksitleri nasıl etkiliyor?Faiz oranlarındaki artış, konut kredisi taksitlerini doğrudan etkiliyor. Örneğin;Bu artış, kredi borcunu ciddi şekilde yükseltiyor.Konut fiyatlarında düşüş bekleniyor mu?Özelmacıklı’ya göre, faiz artışı konut fiyatlarında düşüşe neden olmayacak. Ancak bayram sonrası piyasada kısa süreli bir dengelenme yaşanabilir. “Birkaç hafta piyasayı takip ederek net tabloyu görebiliriz” diyor.Ev almayı planlayanlar i̇çin kritik dönemŞu anki ortamda konut kredisi kullanacakların daha temkinli hareket etmesi öneriliyor. Faizlerin seyrini belirleyecek temel unsur ise Merkez Bankası’nın para politikası olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/tbmmde-kabul-edildi-2025-bayram-ikramiyesi-farklari-yatti-mi-ne-zaman-yatacak-1094902135.html
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konut kredisi faizleri 2025, kamu bankası konut kredisi güncel faiz, özel bankalarda en düşük konut kredisi faizi, katılım bankası konut kredisi faizleri, merkez bankası faiz kararı konut etkisi, konut kredisi taksit hesaplama 1 milyon tl, konut kredisi faiz artışı neden oldu, faizler yükseldi konut fiyatı düşer mi, ev alacaklar için güncel kredi oranları, krediyle ev almak mantıklı mı 2025
konut kredisi faizleri 2025, kamu bankası konut kredisi güncel faiz, özel bankalarda en düşük konut kredisi faizi, katılım bankası konut kredisi faizleri, merkez bankası faiz kararı konut etkisi, konut kredisi taksit hesaplama 1 milyon tl, konut kredisi faiz artışı neden oldu, faizler yükseldi konut fiyatı düşer mi, ev alacaklar için güncel kredi oranları, krediyle ev almak mantıklı mı 2025

Krediyle ev alacaklar dikkat: Konut kredisi faizleri uçuşa geçti, 1 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

10:15 27.03.2025
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Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA
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Konut kredisi kullanmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren faiz gelişmesi yaşandı. Geçen hafta kamu bankalarında yüzde 2.59 olan faiz oranı yüzde 3.09’a yükseldi. Özel bankalarda da benzer artışlar görülürken, faiz artışının nedeni Merkez Bankası kararları olarak gösteriliyor. Aylık taksitlerde 3 bin 600 TL’yi aşan fark oluştu.
Konut kredisi faiz oranları son bir hafta içinde hızlı bir şekilde yükseldi. Geçtiğimiz hafta bir kamu bankasında yüzde 2.59 olan oran, bu hafta yüzde 3.09 seviyesine çıktı. Artış, sadece kamu bankalarıyla sınırlı kalmadı; özel bankalar da konut kredisi faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti.

Özel ve katılım bankalarında da artış var

Bir özel bankada yüzde 2.68 olan faiz oranı yüzde 2.85’e, bir kamu bankasında ise yüzde 2.68’den yüzde 2.99’a yükseldi. Katılım bankalarında da geçen hafta yüzde 2.60 seviyelerinde olan oranlar, bu hafta yüzde 2.85’e çıktı. En düşük faiz oranı şu an özel bankalarda yüzde 2.85 seviyesinde.

Uzman görüşü: Artışın nedeni merkez bankası kararları

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faizlerdeki artışı değerlendirdi. “Konut kredisi faizlerindeki yükselişin temel nedeni, Merkez Bankası’nın borç verme faizinde yaptığı artıştır. Bu durum tüm bankalarda faiz oranlarına yansıdı” ifadelerini kullandı.

Kredi başvurularında bayram etkisi

Bankaların, gelen kredi başvurularını Ramazan Bayramı nedeniyle beklemeye aldıkları da dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı. Değerlendirme süreçlerinin yavaşladığı bu dönemde, faizlerdeki dalgalanma devam edebilir.

Faiz artışı geçici mi?

Özelmacıklı, bu artışın geçici olabileceğini belirterek, “Merkez Bankası’nın 17 Nisan’daki toplantısında yeni bir faiz indirimi ihtimali gündemde. Ancak son ekonomik gelişmeler, bu indirimin biraz daha ertelenmesine yol açabilir” dedi.

Faiz artışı taksitleri nasıl etkiliyor?

Faiz oranlarındaki artış, konut kredisi taksitlerini doğrudan etkiliyor. Örneğin;
1 milyon TL konut kredisi için,
120 ay vade ve yüzde 2.60 faiz oranında: Aylık taksit 27 bin 252 TL
Faiz yüzde 3’e çıktığında: Aylık taksit 30 bin 889 TL
Taksit farkı: 3 bin 647 TL,
Yıllık fark: 43 bin 771 TL
Bu artış, kredi borcunu ciddi şekilde yükseltiyor.

Konut fiyatlarında düşüş bekleniyor mu?

Özelmacıklı’ya göre, faiz artışı konut fiyatlarında düşüşe neden olmayacak. Ancak bayram sonrası piyasada kısa süreli bir dengelenme yaşanabilir. “Birkaç hafta piyasayı takip ederek net tabloyu görebiliriz” diyor.

Ev almayı planlayanlar i̇çin kritik dönem

Şu anki ortamda konut kredisi kullanacakların daha temkinli hareket etmesi öneriliyor. Faizlerin seyrini belirleyecek temel unsur ise Merkez Bankası’nın para politikası olacak.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
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