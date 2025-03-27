İŞKUR OGM 4 bin 500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman, saat kaçta?
© AAKamu personel alımı
© AA
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OGM 4.500 işçi alımı kura çekimleri bugün illere göre gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan kura çekimleri tamamlandıktan sonra hak kazanan asil ve yedek adaylar 4 Nisan’da ilan edilecek.
OGM 4 bin 500 işçi alımı kura çekimi için heyecan sürüyor.
7 farklı kadro için binlerce aday müracaat ederken adayların kadrolar için açılan özel ve genel şartları taşıması gerekiyor. Şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları olumsuz olarak değerlendirilecek.
İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar arasından toplam 36 bin aday kura çekimiyle yazılı ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Kura çekiminde asil olan adaylar hak sahibi olurken belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağırılacak.
Peki OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayını başladı mı, ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…
OGM 4 bin 500 işçi alımı kura çekimi
İŞKUR 4.500 işçi alımı kura çekimleri 27 Mart Perşembe günü illere göre yapılıyor.
İşçi alımı başvurusunda bulunan adaylar tüm duyuruları ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilecek.
Kura çekimi bilgileri resmi internet sitesinde duyurular kısmında yer alıyor. Aşağıdaki adresler üzerinden kura çekimi ekranlarına ulaşılıyor.
Adana Orman Bölge MüdürlüğüAmasya Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü
Konya Orman Bölge Müdürlüğü
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü
Sinop Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü
Konya Orman Bölge Müdürlüğü
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü
Sinop Orman Bölge Müdürlüğü
OGM 4 bin 500 işçi alımı kura çekimi canlı yayını nerede?
OGM 4.500 işçi alımı kura çekimleri bölge müdürlüklerinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanıyor. İllere göre aşağıdaki bağlantılar üzerinden canlı yayın bilgisine ulaşabilirsiniz.
En fazla alım hangi ile olacak?
İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı yapılacak iller tek tek açıklandı. En fazla alım ise Antalya, Balıkesir, Aydın, Bursa, Denizli, İzmir, Mersin, Muğla gibi illere gerçekleştirilecek. En fazla alım yapılacak bazı iller şu şekilde;
ANTALYA 407
BALIKESİR 200
DENİZLİ 174
İZMİR 226
MUĞLA 325
MERSİN 200
HATAY 143
BURSA 146
AYDIN 153
ADANA 142
İSTANBUL 92
KASTAMONU 102
ANTALYA 407
BALIKESİR 200
DENİZLİ 174
İZMİR 226
MUĞLA 325
MERSİN 200
HATAY 143
BURSA 146
AYDIN 153
ADANA 142
İSTANBUL 92
KASTAMONU 102