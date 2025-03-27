https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/iskur-ogm-4-bin-500-isci-alimi-kura-cekimi-canli-yayinlanacak-mi-ne-zaman-saat-kacta-1094909975.html

İŞKUR OGM 4 bin 500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman, saat kaçta?

İŞKUR OGM 4 bin 500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman, saat kaçta?

Sputnik Türkiye

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimleri bugün illere göre gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan kura çekimleri tamamlandıktan sonra hak kazanan asil ve yedek... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T11:53+0300

2025-03-27T11:53+0300

2025-03-27T11:53+0300

türki̇ye

türkiye

orman genel müdürlüğü

i̇şkur

bursa

hatay

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OGM 4 bin 500 işçi alımı kura çekimi için heyecan sürüyor. 7 farklı kadro için binlerce aday müracaat ederken adayların kadrolar için açılan özel ve genel şartları taşıması gerekiyor. Şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları olumsuz olarak değerlendirilecek. İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar arasından toplam 36 bin aday kura çekimiyle yazılı ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Kura çekiminde asil olan adaylar hak sahibi olurken belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağırılacak. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayını başladı mı, ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…OGM 4 bin 500 işçi alımı kura çekimiİŞKUR 4.500 işçi alımı kura çekimleri 27 Mart Perşembe günü illere göre yapılıyor.İşçi alımı başvurusunda bulunan adaylar tüm duyuruları ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilecek.Kura çekimi bilgileri resmi internet sitesinde duyurular kısmında yer alıyor. Aşağıdaki adresler üzerinden kura çekimi ekranlarına ulaşılıyor.Adana Orman Bölge MüdürlüğüAmasya Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAntalya Orman Bölge MüdürlüğüArtvin Orman Bölge MüdürlüğüBalıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ​Bolu Orman Bölge MüdürlüğüBursa Orman Bölge MüdürlüğüÇanakkale Orman Bölge MüdürlüğüDenizli Orman Bölge MüdürlüğüElazığ Orman Bölge MüdürlüğüErzurum Orman Bölge MüdürlüğüEskişehir Orman Bölge MüdürlüğüGiresun Orman Bölge MüdürlüğüHatay Orman Bölge MüdürlüğüIsparta Orman Bölge Müdürlüğüİstanbul Orman Bölge Müdürlüğüİzmir Orman Bölge MüdürlüğüKahramanmaraş Orman Bölge MüdürlüğüKastamonu Orman Bölge MüdürlüğüKayseri Orman Bölge MüdürlüğüKonya Orman Bölge MüdürlüğüKütahya Orman Bölge MüdürlüğüMersin Orman Bölge MüdürlüğüMuğla Orman Bölge MüdürlüğüSakarya Orman Bölge MüdürlüğüTrabzon Orman Bölge MüdürlüğüZonguldak Orman Bölge MüdürlüğüŞanlıurfa Orman Bölge MüdürlüğüSinop Orman Bölge MüdürlüğüOGM 4 bin 500 işçi alımı kura çekimi canlı yayını nerede?OGM 4.500 işçi alımı kura çekimleri bölge müdürlüklerinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanıyor. İllere göre aşağıdaki bağlantılar üzerinden canlı yayın bilgisine ulaşabilirsiniz.En fazla alım hangi ile olacak?İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı yapılacak iller tek tek açıklandı. En fazla alım ise Antalya, Balıkesir, Aydın, Bursa, Denizli, İzmir, Mersin, Muğla gibi illere gerçekleştirilecek. En fazla alım yapılacak bazı iller şu şekilde;ANTALYA 407BALIKESİR 200DENİZLİ 174İZMİR 226MUĞLA 325MERSİN 200HATAY 143BURSA 146AYDIN 153ADANA 142İSTANBUL 92KASTAMONU 102

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