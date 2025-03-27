https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/istanbul-emniyet-mudurlugu-ibb-sorusturmalarina-iliskin-provokatif-paylasim-yapan-30-supheli-1094917906.html
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: İBB soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 30 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: İBB soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 30 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformu üzerinden provakatif içerikli paylaşım yapan 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T15:56+0300
2025-03-27T15:56+0300
2025-03-27T15:56+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarla ilgili bazı hesaplara ilişkin inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda düzenlenen operasyonlarla 30 kişi gözaltına alındı. Trthaber'in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili provokatif içerikli paylaşımlar yaptıkları ve sokağa çıkma çağrısında bulundukları belirlenen hesaplara ilişkin inceleme yaptı.Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/icisleri-bakani-yerlikayadan-sosyal-medya-aciklamasi-provokatif-paylasim-yapan-261-supheli-hesap-1094679985.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), emniyet müdürlüğü, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, sosyal medya
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), emniyet müdürlüğü, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, sosyal medya
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: İBB soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 30 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformu üzerinden provakatif içerikli paylaşım yapan 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarla ilgili bazı hesaplara ilişkin inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda düzenlenen operasyonlarla 30 kişi gözaltına alındı.
Trthaber'in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili provokatif içerikli paylaşımlar yaptıkları ve sokağa çıkma çağrısında bulundukları belirlenen hesaplara ilişkin inceleme yaptı.
Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.