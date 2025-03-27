https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/istanbul-emniyet-mudurlugu-ibb-sorusturmalarina-iliskin-provokatif-paylasim-yapan-30-supheli-1094917906.html

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: İBB soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 30 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: İBB soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 30 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformu üzerinden provakatif içerikli paylaşım yapan 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T15:56+0300

2025-03-27T15:56+0300

2025-03-27T15:56+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

emniyet müdürlüğü

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

sosyal medya

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarla ilgili bazı hesaplara ilişkin inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda düzenlenen operasyonlarla 30 kişi gözaltına alındı. Trthaber'in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili provokatif içerikli paylaşımlar yaptıkları ve sokağa çıkma çağrısında bulundukları belirlenen hesaplara ilişkin inceleme yaptı.Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/icisleri-bakani-yerlikayadan-sosyal-medya-aciklamasi-provokatif-paylasim-yapan-261-supheli-hesap-1094679985.html

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