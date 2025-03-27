https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ilk-arabasini-alacak-ailelere-yerli-otomobil-destegi-geliyor-kimler-yararlanabilecek-1094919110.html
İlk arabasını alacak ailelere 'yerli otomobil desteği' geliyor: Kimler yararlanabilecek?
İlk arabasını alacak ailelere 'yerli otomobil desteği' geliyor: Kimler yararlanabilecek?
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, düşük gelirli ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin ilk arabalarını alabilmesi için "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T16:23+0300
2025-03-27T16:23+0300
2025-03-27T16:23+0300
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini desteklemek ve dar gelirli ailelerin ulaşım imkanlarını artırmak amacıyla yeni bir sosyal destek programı başlatıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı", özellikle 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelerin yerli ve sıfır kilometre araçlara ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.Kimler faydalanabilecek?Destek programından, düşük gelir grubuna dahil olan ve en az üç çocuğu bulunan aileler yararlanabilecek. Bu şartları sağlayan ailelere, uzun vadeli ve uygun finansman imkanı sunulacak.Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/icisleri-bakanligi-bayram-tedbirlerini-acikladi--bu-araclarin-trafige-cikisi-yasak-1094915233.html
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yerli otomobil desteği, i̇lk arabam yerli otomobil aile destek programı, 3 çocuklu ailelere araç desteği, düşük gelirli ailelere otomobil finansmanı, togg destek programı, yerli otomobil alım şartları, ailelere özel araç kampanyası, türkiye'de yerli otomobil teşvikleri
yerli otomobil desteği, i̇lk arabam yerli otomobil aile destek programı, 3 çocuklu ailelere araç desteği, düşük gelirli ailelere otomobil finansmanı, togg destek programı, yerli otomobil alım şartları, ailelere özel araç kampanyası, türkiye'de yerli otomobil teşvikleri
İlk arabasını alacak ailelere 'yerli otomobil desteği' geliyor: Kimler yararlanabilecek?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, düşük gelirli ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin ilk arabalarını alabilmesi için "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"nı başlatıyor. Yerli üretimi teşvik etmeyi hedefleyen bu destek, hem ekonomik hem çevresel katkılar sunmayı amaçlıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini desteklemek ve dar gelirli ailelerin ulaşım imkanlarını artırmak amacıyla yeni bir sosyal destek programı başlatıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı", özellikle 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelerin yerli ve sıfır kilometre araçlara ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Destek programından, düşük gelir grubuna dahil olan ve en az üç çocuğu bulunan aileler yararlanabilecek. Bu şartları sağlayan ailelere, uzun vadeli ve uygun finansman imkanı sunulacak.
Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor.
Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor.