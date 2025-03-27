https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ilk-arabasini-alacak-ailelere-yerli-otomobil-destegi-geliyor-kimler-yararlanabilecek-1094919110.html

İlk arabasını alacak ailelere 'yerli otomobil desteği' geliyor: Kimler yararlanabilecek?

İlk arabasını alacak ailelere 'yerli otomobil desteği' geliyor: Kimler yararlanabilecek?

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, düşük gelirli ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin ilk arabalarını alabilmesi için "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T16:23+0300

2025-03-27T16:23+0300

2025-03-27T16:23+0300

türki̇ye

araba

destek

aile

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091140749_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_795bd8168add8d53edcfb3556fe84995.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini desteklemek ve dar gelirli ailelerin ulaşım imkanlarını artırmak amacıyla yeni bir sosyal destek programı başlatıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı", özellikle 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelerin yerli ve sıfır kilometre araçlara ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.Kimler faydalanabilecek?Destek programından, düşük gelir grubuna dahil olan ve en az üç çocuğu bulunan aileler yararlanabilecek. Bu şartları sağlayan ailelere, uzun vadeli ve uygun finansman imkanı sunulacak.Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/icisleri-bakanligi-bayram-tedbirlerini-acikladi--bu-araclarin-trafige-cikisi-yasak-1094915233.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yerli otomobil desteği, i̇lk arabam yerli otomobil aile destek programı, 3 çocuklu ailelere araç desteği, düşük gelirli ailelere otomobil finansmanı, togg destek programı, yerli otomobil alım şartları, ailelere özel araç kampanyası, türkiye'de yerli otomobil teşvikleri