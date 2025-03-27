https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/bakan-tekinden-chpnin-boykot-aciklamasina-tepki-milli-ve-yerli-markalarimizi-boykot-ediyorlar-1094929437.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP'nin boykot açıklamasına tepki: 'Milli ve yerli markalarımızı boykot ediyorlar'
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP'nin boykot açıklamasına tepki: 'Milli ve yerli markalarımızı boykot ediyorlar'
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin, CHP'nin bazı firmalara yönelik boykot açıklamasına yönelik yaptığı açıklamada, milli ve yerli markaların boykot edildiği dile... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T20:39+0300
2025-03-27T20:39+0300
2025-03-27T20:40+0300
poli̇ti̇ka
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milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'nin bazı firmalara yönelik boykot açıklamasına tepki göstererek, "Türk halkının ürettiği ekonomik ve toplumsal değerlerden mi rahatsızlar? Bunu anlamıyorum. Milli ve yerli markalarımızı boykot ediyorlar. Herhalde içinde yaşadıkları toplumda bu toplumun değerlerinden rahatsızlar ki bu değerleri sürekli aşağılayan ifadeler kullanıyorlar" dedi.Tekin, CHP'nin bazı firmalar için boykot açıklamasına tepki olarak, kızı ve bazı milletvekilleriyle Ankara'da bir alışveriş merkezindeki D&R mağazasını ziyaret etti.Ardından açıklamalarda bulunan Tekin, trajikomik bir dönemin yaşandığını vurgulayarak, "Bir taraftan demokratik hakların elinden alındığını iddia ederken bir taraftan da farklı bir antidemokratik tavır içerisine giriyorlar. Biz siyasi partiler olarak demokrasinin toplumda kabul görmesi için çaba sarf ediyoruz. O yüzden hukuk devleti ilkesiyle, demokratik devlet ilkesiyle çelişecek bir şey asla yapmamalıyız. Özgür Özel'in siyasi lider olmak için epeyce bir çaba sarf etmesi lazım. Siyasi partilerin misyonunun ne olduğunu, demokrasinin ne olduğunu, hukuk devletinin ne olduğunu biraz öğrenmesi lazım" diye konuştu.Bakan Tekin, CHP'nin Türkiye'yi yabancılara şikayet ettiğini, Türkiye'nin marka değerine darbe vurduğunu belirterek şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/adalet-bakani-tunc-sanki-turkiyede-gazeteciler-yazdiklari-icin-tutuklaniyormus-gibi-bir-algi-1094927782.html
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türkiye, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, özgür özel, chp, boykot, d&r
türkiye, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, özgür özel, chp, boykot, d&r
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP'nin boykot açıklamasına tepki: 'Milli ve yerli markalarımızı boykot ediyorlar'
20:39 27.03.2025 (güncellendi: 20:40 27.03.2025)
Milli Eğitim Bakanı Tekin, CHP'nin bazı firmalara yönelik boykot açıklamasına yönelik yaptığı açıklamada, milli ve yerli markaların boykot edildiği dile getirerek CHP'nin Türkiye'yi yabancılara şikayet ettiğini veTürkiye'nin marka değerine darbe vurduğunu belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'nin bazı firmalara yönelik boykot açıklamasına tepki göstererek, "Türk halkının ürettiği ekonomik ve toplumsal değerlerden mi rahatsızlar? Bunu anlamıyorum. Milli ve yerli markalarımızı boykot ediyorlar. Herhalde içinde yaşadıkları toplumda bu toplumun değerlerinden rahatsızlar ki bu değerleri sürekli aşağılayan ifadeler kullanıyorlar" dedi.
Tekin, CHP'nin bazı firmalar için boykot açıklamasına tepki olarak, kızı ve bazı milletvekilleriyle Ankara'da bir alışveriş merkezindeki D&R mağazasını ziyaret etti.
Ardından açıklamalarda bulunan Tekin, trajikomik bir dönemin yaşandığını vurgulayarak, "Bir taraftan demokratik hakların elinden alındığını iddia ederken bir taraftan da farklı bir antidemokratik tavır içerisine giriyorlar. Biz siyasi partiler olarak demokrasinin toplumda kabul görmesi için çaba sarf ediyoruz. O yüzden hukuk devleti ilkesiyle, demokratik devlet ilkesiyle çelişecek bir şey asla yapmamalıyız. Özgür Özel'in siyasi lider olmak için epeyce bir çaba sarf etmesi lazım. Siyasi partilerin misyonunun ne olduğunu, demokrasinin ne olduğunu, hukuk devletinin ne olduğunu biraz öğrenmesi lazım" diye konuştu.
Bakan Tekin, CHP'nin Türkiye'yi yabancılara şikayet ettiğini, Türkiye'nin marka değerine darbe vurduğunu belirterek şöyle devam etti:
Yani anlamadığım şey şu, Türk vatandaşı olmaktan mı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşamaktan mı rahatsızlar? Türk halkından mı rahatsızlar? Türk halkının ürettiği ekonomik ve toplumsal değerlerden mi rahatsızlar? Bunu anlamıyorum. Milli ve yerli markalarımızı boykot ediyorlar. Herhalde içinde yaşadıkları toplumda, bu toplumun değerlerinden rahatsızlar ki bu değerleri sürekli aşağılayan ifadeler kullanıyorlar. Bireysel görüşleridir ama siyasi parti lideri olmak böyle bir şey değildir. Demokratik toplumlarda siyasi partiler birer demokrasi okuludur. Vatandaşlar, siyasi partilerin ve onların temsilcilerini görerek, izleyerek, takip ederek demokrasiye olan bağlılıklarını güçlendirirler.