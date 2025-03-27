https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/bakan-tekinden-chpnin-boykot-aciklamasina-tepki-milli-ve-yerli-markalarimizi-boykot-ediyorlar-1094929437.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP'nin boykot açıklamasına tepki: 'Milli ve yerli markalarımızı boykot ediyorlar'

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP'nin boykot açıklamasına tepki: 'Milli ve yerli markalarımızı boykot ediyorlar'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Tekin, CHP'nin bazı firmalara yönelik boykot açıklamasına yönelik yaptığı açıklamada, milli ve yerli markaların boykot edildiği dile... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T20:39+0300

2025-03-27T20:39+0300

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poli̇ti̇ka

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

özgür özel

chp

boykot

d&r

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'nin bazı firmalara yönelik boykot açıklamasına tepki göstererek, "Türk halkının ürettiği ekonomik ve toplumsal değerlerden mi rahatsızlar? Bunu anlamıyorum. Milli ve yerli markalarımızı boykot ediyorlar. Herhalde içinde yaşadıkları toplumda bu toplumun değerlerinden rahatsızlar ki bu değerleri sürekli aşağılayan ifadeler kullanıyorlar" dedi.Tekin, CHP'nin bazı firmalar için boykot açıklamasına tepki olarak, kızı ve bazı milletvekilleriyle Ankara'da bir alışveriş merkezindeki D&R mağazasını ziyaret etti.Ardından açıklamalarda bulunan Tekin, trajikomik bir dönemin yaşandığını vurgulayarak, "Bir taraftan demokratik hakların elinden alındığını iddia ederken bir taraftan da farklı bir antidemokratik tavır içerisine giriyorlar. Biz siyasi partiler olarak demokrasinin toplumda kabul görmesi için çaba sarf ediyoruz. O yüzden hukuk devleti ilkesiyle, demokratik devlet ilkesiyle çelişecek bir şey asla yapmamalıyız. Özgür Özel'in siyasi lider olmak için epeyce bir çaba sarf etmesi lazım. Siyasi partilerin misyonunun ne olduğunu, demokrasinin ne olduğunu, hukuk devletinin ne olduğunu biraz öğrenmesi lazım" diye konuştu.Bakan Tekin, CHP'nin Türkiye'yi yabancılara şikayet ettiğini, Türkiye'nin marka değerine darbe vurduğunu belirterek şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/adalet-bakani-tunc-sanki-turkiyede-gazeteciler-yazdiklari-icin-tutuklaniyormus-gibi-bir-algi-1094927782.html

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türkiye, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, özgür özel, chp, boykot, d&r