https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/gelir-idaresi-baskanligi-duyurdu-beyanname-verme-suresi-uzatildi-1094916378.html
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Beyanname verme süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
GİB, gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 7 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T15:01+0300
2025-03-27T15:01+0300
2025-03-27T15:01+0300
ekonomi̇
gelir i̇daresi başkanlığı
vergi
vergi beyannemesi
vergi beyanı
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Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk edilen vergilerin ödeme süreleri uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı son günün 7 Nisan pazartesi olduğunu duyurdu. Süre uzatıldıGİB'den yapılan açıklamada, karara ilişkin detaylar paylaşıldı. Açıklamada, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
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gelir i̇daresi başkanlığı, vergi, vergi beyannemesi, vergi beyanı
gelir i̇daresi başkanlığı, vergi, vergi beyannemesi, vergi beyanı
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Beyanname verme süresi uzatıldı
GİB, gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 7 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk edilen vergilerin ödeme süreleri uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı son günün 7 Nisan pazartesi olduğunu duyurdu.
GİB'den yapılan açıklamada, karara ilişkin detaylar paylaşıldı. Açıklamada, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.