https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/elektrik-borcu-20-milyon-lirayi-buldu-kacak-baglandi-teknisyen-akima-kapilip-hastanelik-oldu-1094906365.html
Elektrik borcu 20 milyon lirayı buldu, kaçak bağlandı: Teknisyen akıma kapılıp hastanelik oldu
Elektrik borcu 20 milyon lirayı buldu, kaçak bağlandı: Teknisyen akıma kapılıp hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Mardin'de bir şantiye, 20 milyon lira borcu nedeniyle 5 kez elektriği kesilmesinin ardından kaçak elektrik bağladı. Dağıtım şebekesine giden uyarıları kontrol... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T10:22+0300
2025-03-27T10:22+0300
2025-03-27T10:22+0300
türki̇ye
vi̇deo
türkiye
mardin
kaçak elektrik kullanımı
ağır yaralı
elektrik borcu
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Mardin'de 20 milyon lira borcu nedeniyle 5 kez elektriği kesilen ve her defasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçak elektrik bağlanan bir şantiyede ihbar sonrası bölgeye gelen Dicle Elektrik teknisyeni kaçak elektrik nedeniyle akıma kapıldı. Ağır yaralanan teknisyenin ameliyata alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.Dicle Elektrik, elektrik şebekesine kaçak için müdahale eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir adamın kaçak elektrik bağlantısı kurmak için gizlice trafo binasına girdiğini belirtti. Konkasör şantiyesinin daha önceden borçları nedeniyle kesilen elektriklerinin kaçak yollarla yeniden bağlandığı aktarıldı.Dağıtım şebekesinin uyarı vermesi üzerine, kaçak bağlantı nedeniyle olumsuzlukları gidermek isteyen ekip şefinin elektrik direğinde akıma kapılarak yaralandığı açıklandı. Hastanede ameliyata alan şefin tedavisinin sürdüğü ancak hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.Yapılan açıklamada, şirket çalışanının ağır şekilde yaralanmasına neden olan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu vurgulandı. Ayrıca yetkisiz kişilerin elektrik şebekesine müdahale etmesinin can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekilerek, bu nedenle pano ve trafolardan uzak durulması istendi.
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Mardin'de kaçak bağlantı nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gidermek isteyen ekip şefi akıma kapılarak yaralandı
Sputnik Türkiye
Mardin'de kaçak bağlantı nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gidermek isteyen ekip şefi akıma kapılarak yaralandı
2025-03-27T10:22+0300
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vi̇deo, türkiye, mardin, kaçak elektrik kullanımı, ağır yaralı, elektrik borcu
vi̇deo, türkiye, mardin, kaçak elektrik kullanımı, ağır yaralı, elektrik borcu
Elektrik borcu 20 milyon lirayı buldu, kaçak bağlandı: Teknisyen akıma kapılıp hastanelik oldu
Mardin'de bir şantiye, 20 milyon lira borcu nedeniyle 5 kez elektriği kesilmesinin ardından kaçak elektrik bağladı. Dağıtım şebekesine giden uyarıları kontrol etmek isteyen teknisyen, tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Ağır yaralı teknisyen ameliyatının ardından tedavisi sürerken elektrik firması, suç duyurusunda bulundu.
Mardin'de 20 milyon lira borcu nedeniyle 5 kez elektriği kesilen ve her defasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçak elektrik bağlanan bir şantiyede ihbar sonrası bölgeye gelen Dicle Elektrik teknisyeni kaçak elektrik nedeniyle akıma kapıldı. Ağır yaralanan teknisyenin ameliyata alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Dicle Elektrik, elektrik şebekesine kaçak için müdahale eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir adamın kaçak elektrik bağlantısı kurmak için gizlice trafo binasına girdiğini belirtti. Konkasör şantiyesinin daha önceden borçları nedeniyle kesilen elektriklerinin kaçak yollarla yeniden bağlandığı aktarıldı.
Dağıtım şebekesinin uyarı vermesi üzerine, kaçak bağlantı nedeniyle olumsuzlukları gidermek isteyen ekip şefinin elektrik direğinde akıma kapılarak yaralandığı açıklandı. Hastanede ameliyata alan şefin tedavisinin sürdüğü ancak hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Yapılan açıklamada, şirket çalışanının ağır şekilde yaralanmasına neden olan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu vurgulandı. Ayrıca yetkisiz kişilerin elektrik şebekesine müdahale etmesinin can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekilerek, bu nedenle pano ve trafolardan uzak durulması istendi.