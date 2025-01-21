https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayada-facia-geliyorum-demis-bircok-musterinin-altyapi-yetersizligini-sikayet-ettigi-ortaya-1092898673.html

Kartalkaya'da 'facia geliyorum' demiş: Birçok müşterinin altyapı yetersizliğini şikayet ettiği ortaya çıktı

Kartalkaya'da 'facia geliyorum' demiş: Birçok müşterinin altyapı yetersizliğini şikayet ettiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'le ilgili bir çok müşterinin şikayetçi olduğu ortaya çıktı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T13:07+0300

2025-01-21T13:07+0300

2025-01-21T13:07+0300

türkiye

kartalkaya

grand kartal oteli

yangın

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altyapı

şikayet

şikayetçi

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Türkiye, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında sarsıldı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi ise hastanede tedavi altında. Otelle ilgili altyapı sorunlarının daha önce otelde kalan müşteriler tarafından dile getirildiği ortaya çıkarken özellikle, 'dışarıdan görünen bir yangın merdiveni yok' yorumu dikkat çekti. Bölgenin en eski otellerinden olan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili hala yangın söndürme çalışmaları devam ederken ihmal olup olmadığı araştırılıyor. Otelde gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı, yangınla ilgili altyapı yetersizliğinin olup olmadığı incelemeler sonucunda ortaya çıkacak. Ama otelin yorum sayfasında daha önce kalan müşterilerin yaptıkları yorumlarda altyapı sorunlarının dile getirildiği dikkat çekti. 40 yıllık müessese hiç mi yatırım yapmaz Otel müşterilerinin genellikle otelin eski ve bakımsız olmasına yönelik şikayetleri dikkat çekerken, "40 yıllık müessese kendi tesisine hiç yatırım yapmaz mı?" yorumu göze çarptı. Altyapı yetersizliği nedeniyle kayak yapan insanların şikayetleri de çok fazla sayıda. 'Elektrik panosu yanmış'Bir başka şikayette ise, "Telesiyej arızası sebebiyle (elektrik panosu yanmış jeneratör devreye giremedi, manuel çekme maalesef yokmuş) 3 saat insanlar soğukta gondollarda bekledi ve toplamda 3,5 saat sonra mahsur kalanlar kurtarılabildi. Hiç tatbikat yapılmamış ve önlemler alınmamış. Bütün sistemin yenilenmesi ve önlemlerin (ekipman, merdiven vb.) alınması gerekiyor." deniliyor. Kapasitenin üzerinde müşteriye dikkat çekilmiş

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/otel-yanginindan-kurtulanlar-konustu-hicbir-guvenlik-onlemi-yoktu-ne-yangin-merdiveni-ne-duman-1092897663.html

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