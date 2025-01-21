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Kartalkaya'da 'facia geliyorum' demiş: Birçok müşterinin altyapı yetersizliğini şikayet ettiği ortaya çıktı
Kartalkaya'da 'facia geliyorum' demiş: Birçok müşterinin altyapı yetersizliğini şikayet ettiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'le ilgili bir çok müşterinin şikayetçi olduğu ortaya çıktı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025-01-21T13:07+0300
türkiye
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grand kartal oteli
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
altyapı
şikayet
şikayetçi
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Türkiye, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında sarsıldı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi ise hastanede tedavi altında. Otelle ilgili altyapı sorunlarının daha önce otelde kalan müşteriler tarafından dile getirildiği ortaya çıkarken özellikle, 'dışarıdan görünen bir yangın merdiveni yok' yorumu dikkat çekti. Bölgenin en eski otellerinden olan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili hala yangın söndürme çalışmaları devam ederken ihmal olup olmadığı araştırılıyor. Otelde gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı, yangınla ilgili altyapı yetersizliğinin olup olmadığı incelemeler sonucunda ortaya çıkacak. Ama otelin yorum sayfasında daha önce kalan müşterilerin yaptıkları yorumlarda altyapı sorunlarının dile getirildiği dikkat çekti. 40 yıllık müessese hiç mi yatırım yapmaz Otel müşterilerinin genellikle otelin eski ve bakımsız olmasına yönelik şikayetleri dikkat çekerken, "40 yıllık müessese kendi tesisine hiç yatırım yapmaz mı?" yorumu göze çarptı. Altyapı yetersizliği nedeniyle kayak yapan insanların şikayetleri de çok fazla sayıda. 'Elektrik panosu yanmış'Bir başka şikayette ise, "Telesiyej arızası sebebiyle (elektrik panosu yanmış jeneratör devreye giremedi, manuel çekme maalesef yokmuş) 3 saat insanlar soğukta gondollarda bekledi ve toplamda 3,5 saat sonra mahsur kalanlar kurtarılabildi. Hiç tatbikat yapılmamış ve önlemler alınmamış. Bütün sistemin yenilenmesi ve önlemlerin (ekipman, merdiven vb.) alınması gerekiyor." deniliyor. Kapasitenin üzerinde müşteriye dikkat çekilmiş
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/otel-yanginindan-kurtulanlar-konustu-hicbir-guvenlik-onlemi-yoktu-ne-yangin-merdiveni-ne-duman-1092897663.html
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kartalkaya, grand kartal oteli, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, altyapı, şikayet, şikayetçi
kartalkaya, grand kartal oteli, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, altyapı, şikayet, şikayetçi

Kartalkaya'da 'facia geliyorum' demiş: Birçok müşterinin altyapı yetersizliğini şikayet ettiği ortaya çıktı

13:07 21.01.2025
© AA / İbrahim YozoğluKartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA / İbrahim Yozoğlu
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Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'le ilgili bir çok müşterinin şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
Türkiye, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında sarsıldı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi ise hastanede tedavi altında. Otelle ilgili altyapı sorunlarının daha önce otelde kalan müşteriler tarafından dile getirildiği ortaya çıkarken özellikle, 'dışarıdan görünen bir yangın merdiveni yok' yorumu dikkat çekti.
Bölgenin en eski otellerinden olan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili hala yangın söndürme çalışmaları devam ederken ihmal olup olmadığı araştırılıyor. Otelde gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı, yangınla ilgili altyapı yetersizliğinin olup olmadığı incelemeler sonucunda ortaya çıkacak. Ama otelin yorum sayfasında daha önce kalan müşterilerin yaptıkları yorumlarda altyapı sorunlarının dile getirildiği dikkat çekti.

40 yıllık müessese hiç mi yatırım yapmaz

Otel müşterilerinin genellikle otelin eski ve bakımsız olmasına yönelik şikayetleri dikkat çekerken, "40 yıllık müessese kendi tesisine hiç yatırım yapmaz mı?" yorumu göze çarptı. Altyapı yetersizliği nedeniyle kayak yapan insanların şikayetleri de çok fazla sayıda.

'Elektrik panosu yanmış'

Bir başka şikayette ise, "Telesiyej arızası sebebiyle (elektrik panosu yanmış jeneratör devreye giremedi, manuel çekme maalesef yokmuş) 3 saat insanlar soğukta gondollarda bekledi ve toplamda 3,5 saat sonra mahsur kalanlar kurtarılabildi. Hiç tatbikat yapılmamış ve önlemler alınmamış. Bütün sistemin yenilenmesi ve önlemlerin (ekipman, merdiven vb.) alınması gerekiyor." deniliyor.

Kapasitenin üzerinde müşteriye dikkat çekilmiş

Yine geçen yıl yazılan başka bir şikayette de, "Ara tatilde kayak için Grand Kartal Otele gittik. Normal otel prosedürleri devam ederken 3 Şubat günü trafo arızası nedeniyle pistlerde elektrik kesildi ve t barlar ile telesiyejler devre dışı kaldı. %100 dolu ve günübirlikçilerle birlikte kapasitesinin çok üzerine çıkan sistem çöktü. Otel yönetimi olayın ciddiyetini düşünmeden günü kurtarma ve beceriksizliklerini kamufle için snow mobillerle müşterileri yukarı taşımaya devam ettiler. AFAD ve Jandarma olaya el koyunca herkesi olduğu yerde bırakıp 2,5 saattir mahsur kalanlara yardıma gittiler. Bende dahil mahsur bırakılan birçok mağduru görmezden geldiler. Sistem oturmuş restorana sayılı masalar turnikelere kameralı takip kaçak olmaması için her şey var ama sorumluluk yok. Ertesi gün yaşattıkları mağduriyeti unutup 12:00 checkout diye odayı boşaltmanızı kullanamadığınız kayakların kirasını almayı çok iyi biliyorlar. Madem %100 dolusunuz ve günübirlik ile kapasiteyi zorluyorsunuz insan güvenliği için neden hazır değilsiniz. Ve neden bu kadar vurdumduymazsınız" yorumu yapıldı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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