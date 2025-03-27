https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ekrem-imamoglu-oy-birligiyle-cumhurbaskani-adayligina-secildi-1094918480.html

Ekrem İmamoğlu, oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adaylığına seçildi

Ekrem İmamoğlu, oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adaylığına seçildi

Sputnik Türkiye

CHP TBMM Grubu, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına oy birliği ile karar verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu'ndan... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T16:03+0300

2025-03-27T16:03+0300

2025-03-27T16:59+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

chp

cumhurbaşkanı adayı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094834222_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3752bc03b138e3c34f4ae8e0f0034e28.jpg

CHP Grubu bugün Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla kapalı toplandı. Grup, oy birliğiyle Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına oy birliği ile karar verdi.Toplantı sonrası basına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:Özgür Özel ayrıca, CHP milletvekillerinin ve grup başkan vekillerinin bu akşam RTÜK'ün önünde eylem yapacağını ifade etti. Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşımCHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı" dedi. İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetti:"Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/istanbul-emniyet-mudurlugu-ibb-sorusturmalarina-iliskin-provokatif-paylasim-yapan-30-supheli-1094917906.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

ekrem i̇mamoğlu, chp, cumhurbaşkanı adayı