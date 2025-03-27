https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ekrem-imamoglu-oy-birligiyle-cumhurbaskani-adayligina-secildi-1094918480.html
Ekrem İmamoğlu, oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adaylığına seçildi
Ekrem İmamoğlu, oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adaylığına seçildi
Sputnik Türkiye
CHP TBMM Grubu, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına oy birliği ile karar verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu'ndan... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T16:03+0300
2025-03-27T16:03+0300
2025-03-27T16:59+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
chp
cumhurbaşkanı adayı
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CHP Grubu bugün Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla kapalı toplandı. Grup, oy birliğiyle Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına oy birliği ile karar verdi.Toplantı sonrası basına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:Özgür Özel ayrıca, CHP milletvekillerinin ve grup başkan vekillerinin bu akşam RTÜK'ün önünde eylem yapacağını ifade etti. Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşımCHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı" dedi. İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetti:"Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/istanbul-emniyet-mudurlugu-ibb-sorusturmalarina-iliskin-provokatif-paylasim-yapan-30-supheli-1094917906.html
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ekrem i̇mamoğlu, chp, cumhurbaşkanı adayı
ekrem i̇mamoğlu, chp, cumhurbaşkanı adayı
Ekrem İmamoğlu, oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adaylığına seçildi
16:03 27.03.2025 (güncellendi: 16:59 27.03.2025)
CHP TBMM Grubu, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına oy birliği ile karar verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız" ifadelerini kullandı.
CHP Grubu bugün Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla kapalı toplandı. Grup, oy birliğiyle Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına oy birliği ile karar verdi.
Toplantı sonrası basına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:
"Bir isim tedbirli disiplinde olan arkadaşımız, oy kullanmaya gelmemiştir. Bir arkadaşımız da sağlık sebebiyle, tedavi görüyor burada değil. 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını kapalı oylamada alarak Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiştir"
Özgür Özel ayrıca, CHP milletvekillerinin ve grup başkan vekillerinin bu akşam RTÜK'ün önünde eylem yapacağını ifade etti.
Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşım
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı" dedi. İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetti:
"Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var."