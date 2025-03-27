https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ego-genel-mudurlugu-duyurdu-bayramda-otobus-metro-ve-ankaray-ucretsiz-olacak-1094922941.html
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Bayramda otobüs, metro ve ANKARAY ücretsiz olacak
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Bayramda otobüs, metro ve ANKARAY ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bayramın ilk günü 30 Mart saat 06.00’dan, son... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T17:20+0300
2025-03-27T17:20+0300
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EGO, Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY, bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü saat 06.00’dan itibaren, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı günü saat 24.00’e kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.Bayram öncesi ve sonrası için de bazı düzenlemeler yapıldı. Arife günü ve bayram sonrası idari izin kapsamına alınan 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde EGO otobüsleri ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek. Bunun yanı sıra, mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla, arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 otobüs, sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenleyecek.EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden güncel hareket saatleri ve güzergâh bilgilerine 'EGO CEP’TE' mobil uygulaması ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/9-gunluk-bayram-tatili-plani-yapanlar-dikkat-meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1094921342.html
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ankaray, ego, otobüs, otobüs durağı, ego genel müdürlüğü, ego otobüsleri, metro, metro hattı, halk otobüsü, özel halk otobüsleri, özel halk otobüsü, ramazan bayramı
ankaray, ego, otobüs, otobüs durağı, ego genel müdürlüğü, ego otobüsleri, metro, metro hattı, halk otobüsü, özel halk otobüsleri, özel halk otobüsü, ramazan bayramı
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Bayramda otobüs, metro ve ANKARAY ücretsiz olacak
EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bayramın ilk günü 30 Mart saat 06.00’dan, son günü 1 Nisan saat 24.00’e kadar toplu taşıma ücretsiz olacak. Arife günü ve bayram sonrası idari izin günlerinde ise otobüsler ücretli olarak çalışacak.
EGO, Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY, bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü saat 06.00’dan itibaren, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı günü saat 24.00’e kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.
Bayram öncesi ve sonrası için de bazı düzenlemeler yapıldı. Arife günü ve bayram sonrası idari izin kapsamına alınan 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde EGO otobüsleri ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek. Bunun yanı sıra, mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla, arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 otobüs, sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenleyecek.
EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden güncel hareket saatleri ve güzergâh bilgilerine 'EGO CEP’TE' mobil uygulaması ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini belirtti.