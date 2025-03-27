https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ego-genel-mudurlugu-duyurdu-bayramda-otobus-metro-ve-ankaray-ucretsiz-olacak-1094922941.html

EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Bayramda otobüs, metro ve ANKARAY ücretsiz olacak

EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Bayramda otobüs, metro ve ANKARAY ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bayramın ilk günü 30 Mart saat 06.00’dan, son... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

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EGO, Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY, bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü saat 06.00’dan itibaren, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı günü saat 24.00’e kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.Bayram öncesi ve sonrası için de bazı düzenlemeler yapıldı. Arife günü ve bayram sonrası idari izin kapsamına alınan 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde EGO otobüsleri ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek. Bunun yanı sıra, mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla, arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 otobüs, sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenleyecek.EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden güncel hareket saatleri ve güzergâh bilgilerine 'EGO CEP’TE' mobil uygulaması ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini belirtti.

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