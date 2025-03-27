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9 günlük bayram tatili planı yapanlar dikkat: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
9 günlük bayram tatili planı yapanlar dikkat: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
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Sağanak yağışlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca etkili olacak. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre arife gününden itibaren başlayacak olan... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Tatil planları yapanların aklı fikri ise bayramda havanın nasıl olacağında. Meteorolojik tahminlere göre sıcaklıklar düşecek, sağanak yağmur etkili olacak.Bayramda hava nasıl olacak?Sıcak hava cuma günü yurdu terk ediyor, arife günüyle beraber yağışlı hava etkili olmaya başlayacak ve bayram boyunca devam edecek.Hangi günler sağanak yağış var?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bayram boyu sağanakYarın sadece batı bölgelerinde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz." diye konuştu.Bayramda hava durumu: Yağmur var mı?Sıcakların 3-4 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağını söyledi.Çelik, yağışların İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetinin daha az olacağını anlattı.Yarından itibaren 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar görüleceğini ifade eden Çelik, "Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var." ifadelerini kullandı.İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda hava nasıl olacak?Yarından itibaren 3 büyükşehirde de gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, yağışların Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını aktardı.Arife gününden itibaren 3 büyükşehirde bir hafta boyunca yağış görüleceğini dile getiren Çelik, "Yağışlar cumartesi günü İzmir'de kuvvetli olacak. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmak gerekiyor." dedi.Çelik, sıcaklıkların arife gününden itibaren Ankara ve İstanbul'da 18-20, İzmir'de 19-21 derecelerde seyredeceğini bildirdi.
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9 günlük bayram tatili planı yapanlar dikkat: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

16:58 27.03.2025
© AAİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA
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Sağanak yağışlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca etkili olacak. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre arife gününden itibaren başlayacak olan sağanak yağışların birçok bölgede etkili olması bekleniyor.
Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Tatil planları yapanların aklı fikri ise bayramda havanın nasıl olacağında. Meteorolojik tahminlere göre sıcaklıklar düşecek, sağanak yağmur etkili olacak.

Bayramda hava nasıl olacak?

Sıcak hava cuma günü yurdu terk ediyor, arife günüyle beraber yağışlı hava etkili olmaya başlayacak ve bayram boyunca devam edecek.

Hangi günler sağanak yağış var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayram boyu sağanak

Yarın sadece batı bölgelerinde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz." diye konuştu.

Bayramda hava durumu: Yağmur var mı?

Sıcakların 3-4 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

Çelik, yağışların İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetinin daha az olacağını anlattı.

Yarından itibaren 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar görüleceğini ifade eden Çelik, "Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda hava nasıl olacak?

Yarından itibaren 3 büyükşehirde de gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, yağışların Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını aktardı.

Arife gününden itibaren 3 büyükşehirde bir hafta boyunca yağış görüleceğini dile getiren Çelik, "Yağışlar cumartesi günü İzmir'de kuvvetli olacak. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmak gerekiyor." dedi.

Çelik, sıcaklıkların arife gününden itibaren Ankara ve İstanbul'da 18-20, İzmir'de 19-21 derecelerde seyredeceğini bildirdi.
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
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