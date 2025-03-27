https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/cumhurbaskani-erdogan-85-milyonun-kendini-esit-hissetmesi-icin-mucadele-ettik-1094931885.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar yaptı. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Diyanet... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T22:18+0300

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recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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yabancı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcilerine iftarda kapsayıcı mesajlar verdi.Beştepe'de düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/cumhurbaskani-erdogan-emek-ve-helal-kazanc-inanc-degerlerimizin-merkezinde-yer-aliyor-1094895002.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, i̇ftar, iftar yemeği, yabancı