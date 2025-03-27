https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/cumhurbaskani-erdogan-85-milyonun-kendini-esit-hissetmesi-icin-mucadele-ettik-1094931885.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar yaptı. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Diyanet... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T22:18+0300
2025-03-27T22:18+0300
2025-03-27T23:00+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcilerine iftarda kapsayıcı mesajlar verdi.Beştepe'de düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/cumhurbaskani-erdogan-emek-ve-helal-kazanc-inanc-degerlerimizin-merkezinde-yer-aliyor-1094895002.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, i̇ftar, iftar yemeği, yabancı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, i̇ftar, iftar yemeği, yabancı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik
22:18 27.03.2025 (güncellendi: 23:00 27.03.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar yaptı. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın da katıldığı programda Erdoğan, toplumsal kutuplaşma çabalarına karşı uyarıda bulunarak bölgesel gerilimlerin Türkiye'ye taşınmasına izin vermeyeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcilerine iftarda kapsayıcı mesajlar verdi.
Beştepe'de düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.