https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/cumhurbaskani-erdogan-emek-ve-helal-kazanc-inanc-degerlerimizin-merkezinde-yer-aliyor-1094895002.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatili 9 gün oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatili 9 gün oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, kamu... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T20:33+0300
2025-03-26T20:33+0300
2025-03-26T21:01+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve emekçilerle düzenlenen iftar programında konuştu.İşçi ve emekçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Göreve geldiğimiz günden beri çalışanın hakkını vermeye, adil bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret gösterdik. İşçilerimiz ve memurlarımızın şartlarını iyileştirmek için çaba sarf ettik. Çalışma hayatında reformlar yaptık. İstihdam politikalarından fırsat eşitliğine, iş sağlığından sosyal güvenliğe çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununu revize ederek iyileştirdik" dedi.'Çalacak başka bir kapı bulamadın mı?'CHP lideri Özgür Özel'in yabancı medyaya verdiği röportaj hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ülkesini yurt dışına şikayet edenler şunu bilin kaybedeceklerdir. Ya sen nasıl bir insansın gidecek başka bir yer, çalacak başka bir kapı bulamadın mı? Ana muhalefetin başındaki zat tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek, sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir. Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz. 28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler'' ifadesinde bulundu.'2-4 Nisan arası idari izin sayılacak'Bayram tatili hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/2025-ramazan-bayrami-ne-zaman-tatil-kac-gun-surecek-9-gun-olur-mu-1094164552.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, i̇ftar, iftar yemeği, ak parti
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, i̇ftar, iftar yemeği, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatili 9 gün oldu
20:33 26.03.2025 (güncellendi: 21:01 26.03.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, kamu çalışanları için 2-4 Nisan 2025 tarihlerinin idari izin sayılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve emekçilerle düzenlenen iftar programında konuştu.
İşçi ve emekçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Göreve geldiğimiz günden beri çalışanın hakkını vermeye, adil bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret gösterdik. İşçilerimiz ve memurlarımızın şartlarını iyileştirmek için çaba sarf ettik. Çalışma hayatında reformlar yaptık. İstihdam politikalarından fırsat eşitliğine, iş sağlığından sosyal güvenliğe çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununu revize ederek iyileştirdik" dedi.
'Çalacak başka bir kapı bulamadın mı?'
CHP lideri Özgür Özel'in yabancı medyaya verdiği röportaj hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ülkesini yurt dışına şikayet edenler şunu bilin kaybedeceklerdir. Ya sen nasıl bir insansın gidecek başka bir yer, çalacak başka bir kapı bulamadın mı? Ana muhalefetin başındaki zat tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek, sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir. Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz. 28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler'' ifadesinde bulundu.
'2-4 Nisan arası idari izin sayılacak'
Bayram tatili hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak" açıklamasında bulundu.