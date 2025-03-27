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CHP Milletvekili Özer'e 'sahte tanık' sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma
CHP Milletvekili Özer'e 'sahte tanık' sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma
Sputnik Türkiye
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer'e İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yaptığı 'sahte tanık' arandığına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T02:24+0300
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul Milletvekili Özer hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi olarak Özer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'sahte tanık' iddiasında bulunması gösterildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, elebaşılığını tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-chpli-vekiller-karabat-ve-taskin-hakkinda-yetkisizlik-1094896408.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, chp, turan taşkın özer

CHP Milletvekili Özer'e 'sahte tanık' sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma

02:24 27.03.2025
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA
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CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer'e İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yaptığı 'sahte tanık' arandığına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul Milletvekili Özer hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi olarak Özer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'sahte tanık' iddiasında bulunması gösterildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, elebaşılığını tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'li vekiller Karabat ve Taşkın hakkında yetkisizlik kararı
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