https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/chp-milletvekili-ozere-sahte-tanik-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-sorusturma-1094899367.html

CHP Milletvekili Özer'e 'sahte tanık' sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma

CHP Milletvekili Özer'e 'sahte tanık' sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma

Sputnik Türkiye

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer'e İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yaptığı 'sahte tanık' arandığına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T02:24+0300

2025-03-27T02:24+0300

2025-03-27T02:24+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul

chp

turan taşkın özer

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul Milletvekili Özer hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi olarak Özer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'sahte tanık' iddiasında bulunması gösterildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, elebaşılığını tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-chpli-vekiller-karabat-ve-taskin-hakkinda-yetkisizlik-1094896408.html

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, chp, turan taşkın özer