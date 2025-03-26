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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/akaryakita-zam-geldi-tabelalar-tek-tek-degisti-sira-lpgde-1094863172.html
Akaryakıta zam geldi, tabelalar tek tek değişti: Sıra LPG'de
Akaryakıta zam geldi, tabelalar tek tek değişti: Sıra LPG'de
Sputnik Türkiye
Motorin litre fiyatı gece yarısı itibarıyla 1 lira 42 kuruş zamlandı. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T07:55+0300
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Döviz kurundaki dalgalanma ve küresel petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı, 26 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 42 kuruş zamlandı. Bu artış, özellikle ticari araç kullanıcılarını ve uzun yol yapan sürücüleri doğrudan etkileyecek.LPG’ye de zam kapıdaLPG fiyatları için de artış sinyali geldi. Sektör kaynaklarına göre, 28 Mart Perşembe günü itibarıyla LPG’nin litre fiyatına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor. Bu gelişme, özellikle LPG’li araç kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul’un iki yakasında benzin, motorin ve LPG fiyatları farklılık gösteriyor. İşte 26 Mart 2025 itibarıyla İstanbul’daki fiyatlar:Avrupa Yakası:Anadolu Yakası:Ankara’da akaryakıt fiyatları yükseldiBaşkentte de benzin ve motorin fiyatlarında artış dikkat çekiyor. İşte Ankara’daki 26 Mart 2025 tarihli fiyatlar:İzmir’de en yüksek fiyatlar görüldüÜç büyük şehir arasında en yüksek akaryakıt fiyatları İzmir’de ölçüldü:Bu artışlar, özellikle turizm ve nakliye sektörünü de doğrudan etkiliyor.Akaryakıt fiyatlarında artış sürecek mi?Uzmanlara göre, Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve kur dalgalanmaları, önümüzdeki dönemde yeni benzin, motorin ve LPG zamlarını beraberinde getirebilir. Ayrıca ÖTV oranlarının artışı, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi kalıcı hale getirebilir.Araç sahiplerine uyarı: Fiyatları takip edinSürücülere, akaryakıt fiyatlarını günlük olarak takip etmeleri öneriliyor. Özellikle zam günlerinden önce akaryakıt alımı yapılması, bireysel kullanıcılar açısından maliyet avantajı sağlayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/altin-fiyatlarinda-rekor-ustune-rekor-donemi-26-mart-2025-guncel-gram-ceyrek-ve-yarim-altin-1094862432.html
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i̇stanbul, i̇zmir, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları, motorin, lpg
i̇stanbul, i̇zmir, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları, motorin, lpg

Akaryakıta zam geldi, tabelalar tek tek değişti: Sıra LPG'de

07:55 26.03.2025
© AAAkaryakıt zam
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© AA
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Motorin litre fiyatı gece yarısı itibarıyla 1 lira 42 kuruş zamlandı. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. 26 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti.
Döviz kurundaki dalgalanma ve küresel petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı, 26 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 42 kuruş zamlandı. Bu artış, özellikle ticari araç kullanıcılarını ve uzun yol yapan sürücüleri doğrudan etkileyecek.

LPG’ye de zam kapıda

LPG fiyatları için de artış sinyali geldi. Sektör kaynaklarına göre, 28 Mart Perşembe günü itibarıyla LPG’nin litre fiyatına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor. Bu gelişme, özellikle LPG’li araç kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul’un iki yakasında benzin, motorin ve LPG fiyatları farklılık gösteriyor. İşte 26 Mart 2025 itibarıyla İstanbul’daki fiyatlar:
Avrupa Yakası:
Benzin: 46,72 TL
Motorin: 46,83 TL
LPG: 27,59 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 46,57 TL
Motorin: 46,71 TL
LPG: 26,99 TL

Ankara’da akaryakıt fiyatları yükseldi

Başkentte de benzin ve motorin fiyatlarında artış dikkat çekiyor. İşte Ankara’daki 26 Mart 2025 tarihli fiyatlar:
Benzin: 47,27 TL
Motorin: 47,57 TL
LPG: 27,49 TL

İzmir’de en yüksek fiyatlar görüldü

Üç büyük şehir arasında en yüksek akaryakıt fiyatları İzmir’de ölçüldü:
Benzin: 47,64 TL
Motorin: 47,93 TL
LPG: 27,34 TL
Bu artışlar, özellikle turizm ve nakliye sektörünü de doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında artış sürecek mi?

Uzmanlara göre, Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve kur dalgalanmaları, önümüzdeki dönemde yeni benzin, motorin ve LPG zamlarını beraberinde getirebilir. Ayrıca ÖTV oranlarının artışı, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi kalıcı hale getirebilir.

Araç sahiplerine uyarı: Fiyatları takip edin

Sürücülere, akaryakıt fiyatlarını günlük olarak takip etmeleri öneriliyor. Özellikle zam günlerinden önce akaryakıt alımı yapılması, bireysel kullanıcılar açısından maliyet avantajı sağlayabilir.
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
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