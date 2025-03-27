https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/basaran-holdingin-sahibi-huseyin-basaran-ve-ortaklarina-dolandiricilik-iddiasi-ucak-kazasinda-1094911518.html

Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran ve ortaklarına 'dolandırıcılık' iddiası: Uçak kazasında kızını kaybetmişti

Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran ve ortaklarına 'dolandırıcılık' iddiası: Uçak kazasında kızını kaybetmişti

Sputnik Türkiye

Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından iddianame... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T12:44+0300

2025-03-27T12:44+0300

2025-03-27T12:48+0300

ekonomi̇

hüseyin başaran

mina başaran

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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başaran holding

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Bahreyn'deki yedi yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 7 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddiasıyla şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame hazırladı. İddianamede, yedi kişinin 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Kara para aklama' suçlamasıyla cezalandırması istendi. 2018 yılında kızı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybeden Başaran, hakkındaki iddiaları reddetti2020e suç duyurusunda bulunulduHabertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianamede, iş insanı Hüseyin Başaran’ın inşaat ve fındık ticareti alanındaki başarıları nedeniyle Türkiye’de oluşturduğu itibarını kullanarak 2006 yılından itibaren Bahreyn merkezli banka ve finans kuruluşlarıyla ilişkiler kurmaya başladığı anımsatılırken 2018 yılına gelindiğinde ise iddiaya göre dolandırıcılık süreci başladı. Holding patronu Hüseyin Başaran 2017 yılında Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank (BMB) çoğunluk hisselerini satın aldı ve Türkiye ile bölge arasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. BMB yine Hüseyin Başaran’ın sahibi ve ortağı olduğu İsviçre ve Almanya’da yerleşik TFC Swiss ve TFC Europe isimli iki firma aracılığıyla özellikle dış ticaret işlemlerini finanse etmeye başladı. Mağdur bankaların aktardığı fonların sahte evrak düzenledikleri gerçek müşterilere değil Başaran Grubu'nun Türkiye'de faaliyet gösteren diğer şirketlerine aktarıldığı kredilerin geri ödenmemeye başladığı anlaşılınca ortaya çıktı.Olayın patlak vermesi üzerine konuya müdahil olan Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koydu. Başaran Grubunu temsil eden tüm yetkililer bankadan uzaklaştırıldı. İlgili bankalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 15 Mayıs 2020'de suç duyurusunda bulundu.Denetim firması denetlediBahreynli bankalar, suç duyurusu sonrası inceleme raporu hazırlanması için bir denetim firmasıyla anlaştı. Denetim firması raporunda, bankaların Başaran’ın birlikte hareket ettiği bir şirkete ödenmek üzere 314 milyon dolar gönderdiğini tespit etti. Şirketin ise bu parayı gerçek olmayan evraklar üzerinden Türkiye’deki şirketlere finansman sağlamak için kullandığını belirledi. Başaran Grubu üyelerinin ayrıca Türkiye’de bir özel banka ile de sahte evraklarla dış finansman anlaşması yapmış gibi kendisini göstererek söz konusu yabancı bankaların kaynaklarını kendi şirketlerine aktardığı tespit edilen iddianamede yine bu Bahreynli bankaların paralarını Panama’da kurulu şirketler üzerinde de Türkiye’deki Başaran Grubu şirketlerine aktardığı belirtildi.Başaran iddiaları reddettiBDDK ve MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin ve adı geçen şirketlerin mal varlıklarına el konulurken şüpheli sıfatıyla ifade veren Hüseyin Başaran, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını kabul etmedi. “15 yıl boyunca bankaların ödediği finansmanları belirtildiği şekilde kullandım” diyen Başaran, “Şikayet üzerine müşteki banklarla İstanbul'da bir araya geldik ve malvarlığını belirten iyi niyet mektubu sunduk. Ancak teknik sebeplerle anlaşmazlık devam etti. Raporlarda sunulan belgelerin hiçbirinden haberdar değilim” dedi.Başaran, MASAK raporundaki tespitleri de kabul etmedi. Uyumsuzlukların şirketlere ait borç verileri olmadığı için gerçekleşmiş olabileceğini söyleyen Başaran, ödemeleri yapmamaya başladığı 2018 yılından sonra annesi ve oğlu adına gerçekleştirdiği tescil değişikliklerini kızının vefatı sebebiyle duygusal olarak yaptığını, yine eşi adına yapmış olduğu mal aktarımlarının da yatırım amacıyla olduğunu, bir mal kaçırma durumunun söz konusu olmadığını söyledi. Diğer şüpheliler de ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti.Savcılık tespitleri yer aldıSavcılığın tespitlerine göre ise, dolandırıcılık faaliyeti 2006-2021 yılları arasında 15 yıl boyunca sürdü. Savcılık, her bir mağdur için şüpheliler hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi talep edildi.Uçak kazasında kızını kaybetmişti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ece-erkene-kredi-karti-soku-17-bin-lirasini-cektiler-1094686284.html

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hüseyin başaran, mina başaran, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, masak, başaran holding, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık