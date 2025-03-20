https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ece-erkene-kredi-karti-soku-17-bin-lirasini-cektiler-1094686284.html
Ece Erken'e 'kredi kartı dolandırıcılığı' şoku: 17 bin lirasını çektiler
Ece Erken'e 'kredi kartı dolandırıcılığı' şoku: 17 bin lirasını çektiler
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Ece Erken'ın kredi kartı kopyalandı, 16-17 bin lirası 'çalındı'. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T12:15+0300
2025-03-20T12:15+0300
2025-03-20T12:23+0300
yaşam
ece erken
kredi kartı
dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
banka dolandırıcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072152401_0:15:1075:620_1920x0_80_0_0_37903c9efe0c36c88d33876a493d0dd9.jpg
Kredi kartı mağdurlarına ünlü sunucu Ece Erken de eklendi. Erken, kredi kartının kopyalandığını ve sabaha karşı kartından 16-17 bin lira para çekildiğini açıkladı. Başıma ikinci kez geldi TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında bu konu ele alınırken, sunucu Ece Erken de kredi kartı mağduru olduğunu açıkladı. Erken, konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi" dedi.Ece Erken devamında "İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim.'' diye başına gelenleri anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sahte-e-postalarla-kimlik-hirsizligina-dikkat-yapay-zeka-destekli-dolandiricilik-yontemleri-artiyor-1094081456.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072152401_0:0:1075:807_1920x0_80_0_0_8f60db3718504f7b1e77d001b001eed9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ece erken, kredi kartı, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı
ece erken, kredi kartı, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı
Ece Erken'e 'kredi kartı dolandırıcılığı' şoku: 17 bin lirasını çektiler
12:15 20.03.2025 (güncellendi: 12:23 20.03.2025)
Ünlü sunucu Ece Erken'ın kredi kartı kopyalandı, 16-17 bin lirası 'çalındı'.
Kredi kartı mağdurlarına ünlü sunucu Ece Erken de eklendi. Erken, kredi kartının kopyalandığını ve sabaha karşı kartından 16-17 bin lira para çekildiğini açıkladı.
TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında bu konu ele alınırken, sunucu Ece Erken de kredi kartı mağduru olduğunu açıkladı. Erken, konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi" dedi.
Ece Erken devamında "İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim.'' diye başına gelenleri anlattı.