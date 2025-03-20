https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ece-erkene-kredi-karti-soku-17-bin-lirasini-cektiler-1094686284.html

Ece Erken'e 'kredi kartı dolandırıcılığı' şoku: 17 bin lirasını çektiler

Ece Erken'e 'kredi kartı dolandırıcılığı' şoku: 17 bin lirasını çektiler

Sputnik Türkiye

Ünlü sunucu Ece Erken'ın kredi kartı kopyalandı, 16-17 bin lirası 'çalındı'. 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T12:15+0300

2025-03-20T12:15+0300

2025-03-20T12:23+0300

yaşam

ece erken

kredi kartı

dolandırıcılık

internet dolandırıcılığı

banka dolandırıcılığı

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Kredi kartı mağdurlarına ünlü sunucu Ece Erken de eklendi. Erken, kredi kartının kopyalandığını ve sabaha karşı kartından 16-17 bin lira para çekildiğini açıkladı. Başıma ikinci kez geldi TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında bu konu ele alınırken, sunucu Ece Erken de kredi kartı mağduru olduğunu açıkladı. Erken, konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi" dedi.Ece Erken devamında "İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim.'' diye başına gelenleri anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sahte-e-postalarla-kimlik-hirsizligina-dikkat-yapay-zeka-destekli-dolandiricilik-yontemleri-artiyor-1094081456.html

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ece erken, kredi kartı, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı