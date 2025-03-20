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Ece Erken'e 'kredi kartı dolandırıcılığı' şoku: 17 bin lirasını çektiler
Ece Erken'e 'kredi kartı dolandırıcılığı' şoku: 17 bin lirasını çektiler
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Ece Erken'ın kredi kartı kopyalandı, 16-17 bin lirası 'çalındı'. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T12:15+0300
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Kredi kartı mağdurlarına ünlü sunucu Ece Erken de eklendi. Erken, kredi kartının kopyalandığını ve sabaha karşı kartından 16-17 bin lira para çekildiğini açıkladı. Başıma ikinci kez geldi TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında bu konu ele alınırken, sunucu Ece Erken de kredi kartı mağduru olduğunu açıkladı. Erken, konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi" dedi.Ece Erken devamında "İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim.'' diye başına gelenleri anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sahte-e-postalarla-kimlik-hirsizligina-dikkat-yapay-zeka-destekli-dolandiricilik-yontemleri-artiyor-1094081456.html
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ece erken, kredi kartı, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı
ece erken, kredi kartı, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı

Ece Erken'e 'kredi kartı dolandırıcılığı' şoku: 17 bin lirasını çektiler

12:15 20.03.2025 (güncellendi: 12:23 20.03.2025)
© İHAEce Erken
Ece Erken - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© İHA
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Ünlü sunucu Ece Erken'ın kredi kartı kopyalandı, 16-17 bin lirası 'çalındı'.
Kredi kartı mağdurlarına ünlü sunucu Ece Erken de eklendi. Erken, kredi kartının kopyalandığını ve sabaha karşı kartından 16-17 bin lira para çekildiğini açıkladı.

Başıma ikinci kez geldi

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında bu konu ele alınırken, sunucu Ece Erken de kredi kartı mağduru olduğunu açıkladı. Erken, konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi" dedi.
Ece Erken devamında "İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim.'' diye başına gelenleri anlattı.
Sahte e-postalarla kimlik hırsızlığına dikkat: Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemleri artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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