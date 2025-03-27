Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz

"Yargılama süreçlerine müdahale, demokrasinin temel değerlerinden olan hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Maalesef uluslararası toplumlarda yapılan bazı son açıklamalarda bu temel ilkenin gözardı edildiğini üzülerek görüyoruz. Türkiye'ye yönelik bu tür ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz.

Kaldı ki bu açıklamaların yapıldığı ülkelerde birçok siyasetçinin ve devlet yöneticisinin adli soruşturmalara ve kovuşturmalara tabi tutulduğu da hepinizin malumudur.

Bu nedenle özellikle Avrupalı dostlarımızın bu konuda sağduyulu yaklaşım göstermeleri, ülkemizin iç hukukuna saygının bir gereği olduğu gibi devam eden soruşturmanın sonucunun sorumlu bir tavırla beklenmesi en büyük temennimizdir."