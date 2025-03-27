Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kent Lokantaları fiilen kapalıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolarda 172 kişi tutuklandı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Berkay, tutuklanırken yine 'Her şey çok güzel olacak' dedi
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Telekom sektöründe akıllı şebekeler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
15:11
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
15:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ekonomi programı, yabancı sermayeyi Türkiye’ye çekme çabasından başka bir şey yapmadı’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'Berkay gözaltına alındığı gün Saraçhane’de gerçekleşen eylemlerde değildi'
17:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın yükselişi: Putin’in 25 yılı
18:30
26 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Dokuz günün sonunda Türkiye, kaldığı yerden devam edecek’
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İSİG Meclisi’nden çocuk iş cinayetleri raporu
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
TÜİK işsizlik oranını açıkladı: Sadece işsiz sayısı düştü
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İBB soruşturmasındaki son durum ve yetkililerden gelen açıklamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka özgün zeka olursa kazandıracak
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
17:34
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/bakan-tunc-turkiyeye-yonelik-on-yargili-ve-cifte-standartli-tutumlari-kesinlikle-kabul-etmiyoruz---1094909072.html
Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz
Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, bugünkü basın açıklamasında İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalara değinerek "Maalesef uluslararası toplumlarda yapılan bazı son... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T11:55+0300
2025-03-27T12:38+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
adalet bakanlığı
adalet bakanı
ekrem i̇mamoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094909500_36:0:1149:626_1920x0_80_0_0_f8e0e13048811b12d3b68913ef496d99.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen iki soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, terör soruşturması kapsamında 7 şüphelinin olduğunu, bunlarda 3'ünün tutuklu, birinin adli kontrol şartı ile serbest olduğunu, 2 şüphelinin yakalama kararı bulunduğunu ve bir şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti. Bakan Tunç, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise 48 şüpheli bulunduğunu ve her iki soruşturma kapsamındaki toplam 106 şüpheliden 51'nin tutuklu, 41'nin adli kontrol şartıyla serbest olduğunu ve 11 kişinin ise yakalama işleminin devam ettiğini belirtti. Bakan Tunç yürütülen soruşturmalarla ilgili "Adli soruşturmayı Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalışmışlardır" diyerek eleştirdi. 'Tarafsız ve bağımsız Türk yargısına güvenmek gerek'Bakan Tunç "Tarafsız ve bağımsız Türk yargına güvenmek gerek" diyerek soruşturmalara yönelik uluslararası toplumlardan yapılan açıklamaları değerlendirdi. Adalet Bakanı Tunç şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/adalet-bakani-yilmaz-tunc-yurutulen-adli-sorusturmayi-bir-siyasi-sorusturma-olarak-nitelendirmek-1094790058.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094909500_175:0:1010:626_1920x0_80_0_0_940df86e0cb140738ab650ff045b189b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adalet bakanlığı, adalet bakanı, ekrem i̇mamoğlu
yılmaz tunç, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adalet bakanlığı, adalet bakanı, ekrem i̇mamoğlu

Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz

11:55 27.03.2025 (güncellendi: 12:38 27.03.2025)
© FotoğrafBakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz
Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Adalet Bakanı Tunç, bugünkü basın açıklamasında İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalara değinerek "Maalesef uluslararası toplumlarda yapılan bazı son açıklamalarda bu temel ilkenin gözardı edildiğini üzülerek görüyoruz. Türkiye'ye yönelik bu tür ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen iki soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, terör soruşturması kapsamında 7 şüphelinin olduğunu, bunlarda 3'ünün tutuklu, birinin adli kontrol şartı ile serbest olduğunu, 2 şüphelinin yakalama kararı bulunduğunu ve bir şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti.
Bakan Tunç, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise 48 şüpheli bulunduğunu ve her iki soruşturma kapsamındaki toplam 106 şüpheliden 51'nin tutuklu, 41'nin adli kontrol şartıyla serbest olduğunu ve 11 kişinin ise yakalama işleminin devam ettiğini belirtti. Bakan Tunç yürütülen soruşturmalarla ilgili "Adli soruşturmayı Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalışmışlardır" diyerek eleştirdi.

'Tarafsız ve bağımsız Türk yargısına güvenmek gerek'

Bakan Tunç "Tarafsız ve bağımsız Türk yargına güvenmek gerek" diyerek soruşturmalara yönelik uluslararası toplumlardan yapılan açıklamaları değerlendirdi. Adalet Bakanı Tunç şunları kaydetti:

"Yargılama süreçlerine müdahale, demokrasinin temel değerlerinden olan hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Maalesef uluslararası toplumlarda yapılan bazı son açıklamalarda bu temel ilkenin gözardı edildiğini üzülerek görüyoruz. Türkiye'ye yönelik bu tür ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz.

Kaldı ki bu açıklamaların yapıldığı ülkelerde birçok siyasetçinin ve devlet yöneticisinin adli soruşturmalara ve kovuşturmalara tabi tutulduğu da hepinizin malumudur.

Bu nedenle özellikle Avrupalı dostlarımızın bu konuda sağduyulu yaklaşım göstermeleri, ülkemizin iç hukukuna saygının bir gereği olduğu gibi devam eden soruşturmanın sonucunun sorumlu bir tavırla beklenmesi en büyük temennimizdir."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış'
23 Mart, 15:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала