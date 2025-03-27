https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/bakan-tunc-turkiyeye-yonelik-on-yargili-ve-cifte-standartli-tutumlari-kesinlikle-kabul-etmiyoruz---1094909072.html
Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz
Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, bugünkü basın açıklamasında İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalara değinerek "Maalesef uluslararası toplumlarda yapılan bazı son... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T11:55+0300
2025-03-27T11:55+0300
2025-03-27T12:38+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
adalet bakanlığı
adalet bakanı
ekrem i̇mamoğlu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen iki soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, terör soruşturması kapsamında 7 şüphelinin olduğunu, bunlarda 3'ünün tutuklu, birinin adli kontrol şartı ile serbest olduğunu, 2 şüphelinin yakalama kararı bulunduğunu ve bir şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti. Bakan Tunç, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise 48 şüpheli bulunduğunu ve her iki soruşturma kapsamındaki toplam 106 şüpheliden 51'nin tutuklu, 41'nin adli kontrol şartıyla serbest olduğunu ve 11 kişinin ise yakalama işleminin devam ettiğini belirtti. Bakan Tunç yürütülen soruşturmalarla ilgili "Adli soruşturmayı Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalışmışlardır" diyerek eleştirdi. 'Tarafsız ve bağımsız Türk yargısına güvenmek gerek'Bakan Tunç "Tarafsız ve bağımsız Türk yargına güvenmek gerek" diyerek soruşturmalara yönelik uluslararası toplumlardan yapılan açıklamaları değerlendirdi. Adalet Bakanı Tunç şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/adalet-bakani-yilmaz-tunc-yurutulen-adli-sorusturmayi-bir-siyasi-sorusturma-olarak-nitelendirmek-1094790058.html
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yılmaz tunç, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adalet bakanlığı, adalet bakanı, ekrem i̇mamoğlu
yılmaz tunç, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adalet bakanlığı, adalet bakanı, ekrem i̇mamoğlu
Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz
11:55 27.03.2025 (güncellendi: 12:38 27.03.2025)
Adalet Bakanı Tunç, bugünkü basın açıklamasında İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalara değinerek "Maalesef uluslararası toplumlarda yapılan bazı son açıklamalarda bu temel ilkenin gözardı edildiğini üzülerek görüyoruz. Türkiye'ye yönelik bu tür ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen iki soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, terör soruşturması kapsamında 7 şüphelinin olduğunu, bunlarda 3'ünün tutuklu, birinin adli kontrol şartı ile serbest olduğunu, 2 şüphelinin yakalama kararı bulunduğunu ve bir şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti.
Bakan Tunç, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise 48 şüpheli bulunduğunu ve her iki soruşturma kapsamındaki toplam 106 şüpheliden 51'nin tutuklu, 41'nin adli kontrol şartıyla serbest olduğunu ve 11 kişinin ise yakalama işleminin devam ettiğini belirtti. Bakan Tunç yürütülen soruşturmalarla ilgili "Adli soruşturmayı Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalışmışlardır" diyerek eleştirdi.
'Tarafsız ve bağımsız Türk yargısına güvenmek gerek'
Bakan Tunç "Tarafsız ve bağımsız Türk yargına güvenmek gerek" diyerek soruşturmalara yönelik uluslararası toplumlardan yapılan açıklamaları değerlendirdi. Adalet Bakanı Tunç şunları kaydetti:
"Yargılama süreçlerine müdahale, demokrasinin temel değerlerinden olan hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Maalesef uluslararası toplumlarda yapılan bazı son açıklamalarda bu temel ilkenin gözardı edildiğini üzülerek görüyoruz. Türkiye'ye yönelik bu tür ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz.
Kaldı ki bu açıklamaların yapıldığı ülkelerde birçok siyasetçinin ve devlet yöneticisinin adli soruşturmalara ve kovuşturmalara tabi tutulduğu da hepinizin malumudur.
Bu nedenle özellikle Avrupalı dostlarımızın bu konuda sağduyulu yaklaşım göstermeleri, ülkemizin iç hukukuna saygının bir gereği olduğu gibi devam eden soruşturmanın sonucunun sorumlu bir tavırla beklenmesi en büyük temennimizdir."