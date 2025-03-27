https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/avusturya-okullarda-cep-telefonu-kullanimini-yasakladi-1094916242.html

Avusturya'da hükümet okullarda cep telefonu kullanımını yasakladı

Avusturya'da hükümet okullarda cep telefonu kullanımını yasakladı

Sputnik Türkiye

Avusturya hükümeti, 1 Mayıs'tan itibaren okullarda cep telefonu kullanımını kısıtlayacağını bildirildi. Bu düzenlemeyle öğrencilerinin dikkatinin artması ve... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T14:59+0300

2025-03-27T14:59+0300

2025-03-27T15:01+0300

dünya

avrupa

belçika

fransa

letonya

telefon

kısıtlama

yasak

okullarda cep telefonu yasağı

avusturya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/03/1044187657_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_674fc85cfa357971d230fa3a9b5fdb6c.jpg

Avusturya, öğrencilerin derslere odaklanmasına destek olması amacıyla okullarda cep telefonu kullanımını 1 Mayıs'tan itibaren kısıtlama kararı aldı. Avusturya Eğitim Bakanı Martin Polaschek tarafından duyurulan yeni düzenleme, 1 Mayıs'tan itibaren ilkokul ve ortaokullarda geçerli olacak.Yeni karara göre öğrenciler, ders saatlerinde ve teneffüslerde cep telefonlarını kullanamayacak. Ancak öğretmenlerin onayıyla eğitim amaçlı kullanıma izin verilecek.Avrupa ülkelerinde benzer yasaklar yaygınlaşıyorSon yıllarda Avrupa'da yaygınlaşan okullarda cep telefonu kısıtlamalarına katılan son ülke Avusturya oldu. Fransa, 2018 yılında ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımını tamamen yasaklamıştı. İsveç, Avusturya'dan önce cep telefonu kullanımını yasaklama kararı almıştı. Belçika, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren cep telefonu kullanımını sınırlamayı planlarken, Yunanistan ve Letonya da belirli yaş grupları için benzer kısıtlamalar getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/isvecte-okullarda-telefon-kullanmak-yasaklandi-telefonlar-kasaya-kaldirilacak-1094492706.html

belçika

fransa

letonya

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, belçika, fransa, letonya, telefon, kısıtlama, yasak, okullarda cep telefonu yasağı, avusturya