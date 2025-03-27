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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/avusturya-okullarda-cep-telefonu-kullanimini-yasakladi-1094916242.html
Avusturya'da hükümet okullarda cep telefonu kullanımını yasakladı
Avusturya'da hükümet okullarda cep telefonu kullanımını yasakladı
Sputnik Türkiye
Avusturya hükümeti, 1 Mayıs'tan itibaren okullarda cep telefonu kullanımını kısıtlayacağını bildirildi. Bu düzenlemeyle öğrencilerinin dikkatinin artması ve... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T14:59+0300
2025-03-27T15:01+0300
dünya
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fransa
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kısıtlama
yasak
okullarda cep telefonu yasağı
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Avusturya, öğrencilerin derslere odaklanmasına destek olması amacıyla okullarda cep telefonu kullanımını 1 Mayıs'tan itibaren kısıtlama kararı aldı. Avusturya Eğitim Bakanı Martin Polaschek tarafından duyurulan yeni düzenleme, 1 Mayıs'tan itibaren ilkokul ve ortaokullarda geçerli olacak.Yeni karara göre öğrenciler, ders saatlerinde ve teneffüslerde cep telefonlarını kullanamayacak. Ancak öğretmenlerin onayıyla eğitim amaçlı kullanıma izin verilecek.Avrupa ülkelerinde benzer yasaklar yaygınlaşıyorSon yıllarda Avrupa'da yaygınlaşan okullarda cep telefonu kısıtlamalarına katılan son ülke Avusturya oldu. Fransa, 2018 yılında ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımını tamamen yasaklamıştı. İsveç, Avusturya'dan önce cep telefonu kullanımını yasaklama kararı almıştı. Belçika, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren cep telefonu kullanımını sınırlamayı planlarken, Yunanistan ve Letonya da belirli yaş grupları için benzer kısıtlamalar getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/isvecte-okullarda-telefon-kullanmak-yasaklandi-telefonlar-kasaya-kaldirilacak-1094492706.html
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avrupa, belçika, fransa, letonya, telefon, kısıtlama, yasak, okullarda cep telefonu yasağı, avusturya
avrupa, belçika, fransa, letonya, telefon, kısıtlama, yasak, okullarda cep telefonu yasağı, avusturya

Avusturya'da hükümet okullarda cep telefonu kullanımını yasakladı

14:59 27.03.2025 (güncellendi: 15:01 27.03.2025)
CC0 / / çocuk - telefon
çocuk - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
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Avusturya hükümeti, 1 Mayıs'tan itibaren okullarda cep telefonu kullanımını kısıtlayacağını bildirildi. Bu düzenlemeyle öğrencilerinin dikkatinin artması ve sınıf içindeki etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa'da yaygınlaşan bu kısıtlamalar Belçika, İsveç, Yunanistan gibi birçok ülkede uygulanmaya başlandı.
Avusturya, öğrencilerin derslere odaklanmasına destek olması amacıyla okullarda cep telefonu kullanımını 1 Mayıs'tan itibaren kısıtlama kararı aldı. Avusturya Eğitim Bakanı Martin Polaschek tarafından duyurulan yeni düzenleme, 1 Mayıs'tan itibaren ilkokul ve ortaokullarda geçerli olacak.
Yeni karara göre öğrenciler, ders saatlerinde ve teneffüslerde cep telefonlarını kullanamayacak. Ancak öğretmenlerin onayıyla eğitim amaçlı kullanıma izin verilecek.

Avrupa ülkelerinde benzer yasaklar yaygınlaşıyor

Son yıllarda Avrupa'da yaygınlaşan okullarda cep telefonu kısıtlamalarına katılan son ülke Avusturya oldu. Fransa, 2018 yılında ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımını tamamen yasaklamıştı.
İsveç, Avusturya'dan önce cep telefonu kullanımını yasaklama kararı almıştı. Belçika, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren cep telefonu kullanımını sınırlamayı planlarken, Yunanistan ve Letonya da belirli yaş grupları için benzer kısıtlamalar getirdi.
telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
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İsveç'te okullarda telefon kullanmak yasaklandı: 'Telefonlar kasaya kaldırılacak'
13 Mart, 21:18
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