https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/arda-guler-icin-premier-lig-bombasi-aston-villadan-resmi-transfer-aciklamasi-geldi-1094900756.html
Arda Güler için Premier Lig bombası: Aston Villa'dan resmi transfer açıklaması geldi
Arda Güler için Premier Lig bombası: Aston Villa'dan resmi transfer açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için ayrılacağı iddia edilen Arda Güler hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T07:32+0300
2025-03-27T07:32+0300
2025-03-27T07:33+0300
spor
arda güler
aston villa
real madrid
premier lig
transfer
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Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, yeni bir transfer spekülasyonuyla yeniden gündeme geldi. Genç yıldızın İspanyol devinden ayrılabileceği yönündeki iddialar sürerken, bu kez İngiltere Premier Lig'den resmi bir ilgi açıklaması geldi.Monchi: "Arda Güler'i transfer etmek i̇stiyoruz"Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo (Monchi), yaptığı açıklamada Arda Güler'i yakından takip ettiklerini ve transfer etmek istediklerini söyledi. Monchi, "Arda, aradığımız özellikleri taşıyor. Hem teknik kapasitesi hem potansiyeliyle Aston Villa için ideal bir oyuncu" dedi.İlk resmi açıklama Premier Lig kulübünden geldiArda Güler hakkında bugüne kadar birçok kulüp ile transfer dedikoduları gündeme gelmişti. Ancak Aston Villa, ilgisini açıkça dile getirerek bu söylentileri resmiyete taşıyan ilk kulüp oldu. İngiliz kulübünün, yaz transfer döneminde Real Madrid ile temasa geçmesi bekleniyor.Arda Güler i̇ddiaları yalanlamıştıGeçtiğimiz günlerde İspanyol basınına konuşan Arda Güler, takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlamıştı. MARCA'ya yaptığı açıklamada, “Real Madrid’de kalmak istiyorum. Sabırla fırsatımı bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı. Ancak son gelişmeler, genç oyuncunun geleceğinin hala netleşmediğini gösteriyor.Ancelotti ile süre sıkıntısı yaşıyorReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler’e beklenen süreyi vermemesi, genç oyuncunun moralini olumsuz etkiledi. Bu durum, transfer dedikodularını daha da güçlendirdi. Arda’nın forma giydiği maçlardaki performansı beğenilse de süre azlığı dikkat çekiyor.Premier Lig Arda Güler'e göz kırpıyorArda Güler'in adı daha önce de bazı Premier Lig kulüpleriyle anılmıştı. Ancak Aston Villa ile birlikte bu ilgi artık somutlaştı. Fiziksel futbolun ön planda olduğu İngiltere’de, Arda’nın teknik yetenekleriyle fark yaratabileceği değerlendiriliyor.Transferin Kaderi Real Madrid’in kararına bağlıArda Güler’in transferiyle ilgili nihai karar, Real Madrid yönetimi ve teknik ekibin değerlendirmesine bağlı olacak. Oyuncunun kiralanması ya da bonservisiyle satılması gibi farklı senaryolar masada. Aston Villa cephesinde ise transfer için istekli bir tavır sergileniyor.
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arda güler, aston villa, real madrid, premier lig, transfer
arda güler, aston villa, real madrid, premier lig, transfer
Arda Güler için Premier Lig bombası: Aston Villa'dan resmi transfer açıklaması geldi
07:32 27.03.2025 (güncellendi: 07:33 27.03.2025)
Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için ayrılacağı iddia edilen Arda Güler hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın sportif direktörü Monchi, genç yıldızla ilgilendiklerini resmen duyurdu. Transfer için ilk ciddi adım atıldı, gözler Real Madrid'in kararında.
Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, yeni bir transfer spekülasyonuyla yeniden gündeme geldi. Genç yıldızın İspanyol devinden ayrılabileceği yönündeki iddialar sürerken, bu kez İngiltere Premier Lig'den resmi bir ilgi açıklaması geldi.
Monchi: "Arda Güler'i transfer etmek i̇stiyoruz"
Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo (Monchi)
, yaptığı açıklamada Arda Güler'i yakından takip ettiklerini
ve transfer etmek istediklerini söyledi. Monchi, "Arda, aradığımız özellikleri taşıyor. Hem teknik kapasitesi hem potansiyeliyle Aston Villa için ideal bir oyuncu" dedi.
İlk resmi açıklama Premier Lig kulübünden geldi
Arda Güler hakkında bugüne kadar birçok kulüp ile transfer dedikoduları gündeme gelmişti. Ancak Aston Villa
, ilgisini açıkça dile getirerek bu söylentileri resmiyete taşıyan ilk kulüp oldu. İngiliz kulübünün, yaz transfer döneminde Real Madrid
ile temasa geçmesi bekleniyor.
Arda Güler i̇ddiaları yalanlamıştı
Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınına konuşan Arda Güler
, takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlamıştı. MARCA'ya
yaptığı açıklamada, “Real Madrid’de kalmak istiyorum. Sabırla fırsatımı bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı. Ancak son gelişmeler, genç oyuncunun geleceğinin hala netleşmediğini gösteriyor.
Ancelotti ile süre sıkıntısı yaşıyor
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler’e beklenen süreyi vermemesi, genç oyuncunun moralini olumsuz etkiledi. Bu durum, transfer dedikodularını daha da güçlendirdi. Arda’nın forma giydiği maçlardaki performansı beğenilse de süre azlığı dikkat çekiyor.
Premier Lig Arda Güler'e göz kırpıyor
Arda Güler'in adı daha önce de bazı Premier Lig kulüpleriyle anılmıştı. Ancak Aston Villa ile birlikte bu ilgi artık somutlaştı. Fiziksel futbolun ön planda olduğu İngiltere’de, Arda’nın teknik yetenekleriyle fark yaratabileceği değerlendiriliyor.
Transferin Kaderi Real Madrid’in kararına bağlı
Arda Güler’in transferiyle ilgili nihai karar, Real Madrid yönetimi ve teknik ekibin değerlendirmesine bağlı olacak. Oyuncunun kiralanması ya da bonservisiyle satılması gibi farklı senaryolar masada. Aston Villa cephesinde ise transfer için istekli bir tavır sergileniyor.