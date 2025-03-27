https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ahmet-hakan-yazdi-erdoganin-heybedeki-buyuk-turplar-diyerek-kastettigi-yeni-davalar-mi-1094903687.html
Ahmet Hakan yazdı: Erdoğan'ın heybedeki büyük turplar diyerek kastettiği yeni davalar mı?
Ahmet Hakan yazdı: Erdoğan'ın heybedeki büyük turplar diyerek kastettiği yeni davalar mı?
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın 'heybedeki daha büyük turplar' diyerek kimi kastettiğini yazdı ve "Erdoğan, mevcut yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkabilecek yeni... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T09:35+0300
2025-03-27T09:35+0300
2025-03-27T09:35+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
turp
recep tayyip erdoğan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem i̇mamoğlu
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
özgür özel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak." dedi.Hürriyet yazar Ahmet Hakan, Erdoğan'ın 'heybedeki daha büyük turplar' diyerek neyi kastettiğini yazdı.Erdoğan'ın bahsettiği büyük turplar ne?Ahmet Hakan "Sözün bağlamına baktım. Erdoğan’ın kastettiği yeni davalar değildi. Erdoğan, mevcut yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkabilecek yeni büyük turplardan söz ediyordu." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-1094877551.html
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erdoğan, erdoğan heybedeki büyük turp, büyük turplar kim,
erdoğan, erdoğan heybedeki büyük turp, büyük turplar kim,
Ahmet Hakan yazdı: Erdoğan'ın heybedeki büyük turplar diyerek kastettiği yeni davalar mı?
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın 'heybedeki daha büyük turplar' diyerek kimi kastettiğini yazdı ve "Erdoğan, mevcut yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkabilecek yeni büyük turplardan söz ediyordu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak." dedi.
Hürriyet yazar Ahmet Hakan, Erdoğan'ın 'heybedeki daha büyük turplar' diyerek neyi kastettiğini yazdı.
Erdoğan'ın bahsettiği büyük turplar ne?
Ahmet Hakan "Sözün bağlamına baktım. Erdoğan’ın kastettiği yeni davalar değildi. Erdoğan, mevcut yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkabilecek yeni büyük turplardan söz ediyordu.
" dedi.