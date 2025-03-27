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POLİTİKA
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ahmet-hakan-yazdi-erdoganin-heybedeki-buyuk-turplar-diyerek-kastettigi-yeni-davalar-mi-1094903687.html
Ahmet Hakan yazdı: Erdoğan'ın heybedeki büyük turplar diyerek kastettiği yeni davalar mı?
Ahmet Hakan yazdı: Erdoğan'ın heybedeki büyük turplar diyerek kastettiği yeni davalar mı?
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın 'heybedeki daha büyük turplar' diyerek kimi kastettiğini yazdı ve "Erdoğan, mevcut yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkabilecek yeni... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T09:35+0300
2025-03-27T09:35+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak." dedi.Hürriyet yazar Ahmet Hakan, Erdoğan'ın 'heybedeki daha büyük turplar' diyerek neyi kastettiğini yazdı.Erdoğan'ın bahsettiği büyük turplar ne?Ahmet Hakan "Sözün bağlamına baktım. Erdoğan’ın kastettiği yeni davalar değildi. Erdoğan, mevcut yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkabilecek yeni büyük turplardan söz ediyordu." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-1094877551.html
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erdoğan, erdoğan heybedeki büyük turp, büyük turplar kim,

Ahmet Hakan yazdı: Erdoğan'ın heybedeki büyük turplar diyerek kastettiği yeni davalar mı?

09:35 27.03.2025
© Binnur Ege Gürün KoçakErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© Binnur Ege Gürün Koçak
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Ahmet Hakan, Erdoğan'ın 'heybedeki daha büyük turplar' diyerek kimi kastettiğini yazdı ve "Erdoğan, mevcut yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkabilecek yeni büyük turplardan söz ediyordu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak." dedi.
Hürriyet yazar Ahmet Hakan, Erdoğan'ın 'heybedeki daha büyük turplar' diyerek neyi kastettiğini yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
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Erdoğan'dan Özel'e: 'Medya gruplarını, Hazine Bakanımı şikayet ediyor, sen kimsin ya, senin gramın ne?'
Dün, 12:36

Erdoğan'ın bahsettiği büyük turplar ne?

Ahmet Hakan "Sözün bağlamına baktım. Erdoğan’ın kastettiği yeni davalar değildi. Erdoğan, mevcut yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkabilecek yeni büyük turplardan söz ediyordu." dedi.
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