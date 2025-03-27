https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ahmet-hakan-yazdi-erdoganin-heybedeki-buyuk-turplar-diyerek-kastettigi-yeni-davalar-mi-1094903687.html

Ahmet Hakan yazdı: Erdoğan'ın heybedeki büyük turplar diyerek kastettiği yeni davalar mı?

Ahmet Hakan yazdı: Erdoğan'ın heybedeki büyük turplar diyerek kastettiği yeni davalar mı?

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, Erdoğan'ın 'heybedeki daha büyük turplar' diyerek kimi kastettiğini yazdı ve "Erdoğan, mevcut yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkabilecek yeni... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T09:35+0300

2025-03-27T09:35+0300

2025-03-27T09:35+0300

poli̇ti̇ka

ahmet hakan

turp

recep tayyip erdoğan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem i̇mamoğlu

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094903779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39bbb249733a1742574b142bf9e1caa8.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak." dedi.Hürriyet yazar Ahmet Hakan, Erdoğan'ın 'heybedeki daha büyük turplar' diyerek neyi kastettiğini yazdı.Erdoğan'ın bahsettiği büyük turplar ne?Ahmet Hakan "Sözün bağlamına baktım. Erdoğan’ın kastettiği yeni davalar değildi. Erdoğan, mevcut yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkabilecek yeni büyük turplardan söz ediyordu." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-1094877551.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erdoğan, erdoğan heybedeki büyük turp, büyük turplar kim,