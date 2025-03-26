https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-1094877551.html
Erdoğan'dan Özel'e: 'Medya gruplarını, Hazine Bakanımı şikayet ediyor, sen kimsin ya, senin gramın ne?'
Erdoğan'dan Özel'e: 'Medya gruplarını, Hazine Bakanımı şikayet ediyor, sen kimsin ya, senin gramın ne?'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T12:36+0300
2025-03-26T12:36+0300
2025-03-26T13:50+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
ekonomi
chp
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.Erdoğan grup toplantısında ne mesaj veriyor?'Yanımızda dolaşan riyakarları da çok iyi biliyoruz''Her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır''Belediye başkanlığı seçimlerinde arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık'Erdoğan'dan CHP eleştirisiErdoğan CHP'ye seslendiRus yazardan örnek verdiRus yazar Aleksandr Soljenitsin'den satırlar paylaşan Erdoğan "Yalan söylediklerini biliyoruz, yalan söylediklerini biliyorlar, Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar, yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz, ama hala utanmadan yalan söylüyorlar." ifadelerini kullandı.Erdoğan'dan Özel'e senin gramın ne?CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması
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Erdoğan'dan Özel'e: 'Medya gruplarını, Hazine Bakanımı şikayet ediyor, sen kimsin ya, senin gramın ne?'
12:36 26.03.2025 (güncellendi: 13:50 26.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan grup toplantısında ne mesaj veriyor?
Bize yönelik husumetlerin bir kısmı ülkeyi sömürenlerin çarkını bozmamızdan kaynaklanıyor. Milletimizin çeşitli kesimlerini sömüren yağmayacakların kuyruk acısı dinmedi. Türki ekonomisinin batırılması için çalışmak dahil sebeplerden biri kendi çıkarını her şeyin önünde tutan köksüzlerin sayıca fazla olmasıdır. Ülkeyi ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri unutmadık. AK Parti'de 'eski' diye bir kavrama yer yoktur. Kutlu davamıza inanan herkes ezeli ve ebedi AK Partilidir.
'Yanımızda dolaşan riyakarları da çok iyi biliyoruz'
İhanete bulaşanlar eninde sonunda adalete hesap verecek. Bunun adı kör düşmanlık değil. Siyasetçi olarak herkes gibi insanların da değişeceğini kabul ediyoruz ama kuzu postundaki sırtlanları, yanımızda dolaşan riyakarları da çok iyi biliyoruz
'Her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır'
Türkiye ekonomisine, milletin huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır
'Belediye başkanlığı seçimlerinde arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık'
Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2023 seçimlerini kazandık cumhurbaşkanlığını aldık, mecliste çoğunluğu sağladık ancak belediye başkanlığı seçimlerinde arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Türkiye bir anda belediyeler bağlamında 1989, 1994 yılına döndü. Şehirlerimiz eser namına hiçbir çalışma göremedi, üstüne hakaret işitiyorlar. İstanbul'un büyükşehir ve kimi belediyeleri ile yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzü kalmayacak. Çalana değil yakalayana kızıyorlar. Girdikleri tehlikeli yolu içinde çıkılmaz hale getiriyorlar.
Erdoğan'dan CHP eleştirisi
Usulsüz diplomayla başlayıp, rüşvet ve haraç çarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu son operasyonlarla gün yüzüne çıkmış oldu. Güya yakın tankeriyle taşınan milyonlarca liralık sebze-meyveden İstanbul halkının en mahrem bilgilerinin peşkeş çekilmesine, hırsızlıklardan, halkın parasıyla beslenen tetikçilere kadar her türlü hukuksuzluk var. İstanbul’un CHP’li belediyelerindeki yolsuzlukları dizi yapmaya kalksanız Brezilya dizilerinden daha fazla malzemeyle karşılaşırsınız. Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına bilgi ve belge getirenler CHP'lilerin bizzat kendileridir.
Seviyeyi ne kadar düşürürseniz düşürün boşuna macun tüpten çıktı. Yolsuzluk çarkınız deşifre oldu, pisliklerin üzerini örtemezsiniz. Çamur atmayı bırakın. Ağzı bozuk müptezellerle sokakları terörize etmekten artık vazgeçin, bodoslama daldığınız çukura bizi ve milletimizi çekmeye çalışmayın
Rus yazar Aleksandr Soljenitsin'den satırlar paylaşan Erdoğan "Yalan söylediklerini biliyoruz, yalan söylediklerini biliyorlar, Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar, yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz, ama hala utanmadan yalan söylüyorlar." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'dan Özel'e senin gramın ne?
Hale bakın tüm medya gruplarını isim vererek şikayet, ediyor hazine bakanımı şikayet ediyor, sen kimsin ya? Senin gramın ne? Hepsinden öte bu marjinal grupları toplayıp Şehzadebaşı Camii'ndeki kabristanı yerle bir ediyorlar. Ey Özel, senin de kabrini birileri ya kazar ya yıkar. Kabristanları yıkmanın kime ne faydası var? Yargımızla bu işin üzerine gidiyoruz, bu eylemlere katılanların tespitini yapmak suretiyle bu yüzü maskeli olan teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz.
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması
CHP'nin nasıl tepe tepe kullanıldığını anlayacağız. İnşallah bu süreç CHP'nin cumhuriyete yakışır dönüşmesine sebep olur.