Erdoğan'dan Özel'e: 'Medya gruplarını, Hazine Bakanımı şikayet ediyor, sen kimsin ya, senin gramın ne?'

Hale bakın tüm medya gruplarını isim vererek şikayet, ediyor hazine bakanımı şikayet ediyor, sen kimsin ya? Senin gramın ne? Hepsinden öte bu marjinal grupları toplayıp Şehzadebaşı Camii'ndeki kabristanı yerle bir ediyorlar. Ey Özel, senin de kabrini birileri ya kazar ya yıkar. Kabristanları yıkmanın kime ne faydası var? Yargımızla bu işin üzerine gidiyoruz, bu eylemlere katılanların tespitini yapmak suretiyle bu yüzü maskeli olan teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz.