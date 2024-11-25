https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/yunan-basini-guney-kibris-natoya-girmeyi-planliyor-1090786402.html

Yunan basını: Güney Kıbrıs NATO'ya girmeyi planlıyor

Yunan basını: Güney Kıbrıs NATO'ya girmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

Güney Kıbrıs'ın NATO'ya üyelik hedefiyle bir plan hazırladığı ve bunun halihazırda ABD tarafından onaylandığı, müstakbel Başkan Trump'ın Güney Kıbrıs'ın... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T11:03+0300

2024-11-25T11:03+0300

2024-11-25T11:03+0300

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Yunan Kathimerini gazetesi, Güney Kıbrıs'ın NATO'ya girmek istediğini ve bu doğrultuda bir plan hazırladığını yazdı.Güney Kıbrıs'ın NATO'yla kademeli yakınlaşma stratejisinin Ekim sonunda Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmenin en önemli konularından biri olduğunu kaydeden gazete, "Güney Kıbrıs, hangi ciddi engellerin mutlaka önüne çıkacağının bilincinde olarak nihai hedefi NATO'ya üyelik olan bir plan geliştirdi. Bu, detaylı, iyi düşünülmüş, uzun vadeli, birbiriyle bağlantılı çok sayıda aşamadan oluşan bir plan ve halihazırda Washington tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.Kathimerini, planın çıkış noktasının Kıbrıs'taki çözüm sürecinde olumlu gelişme yaşanması ve Güney Kıbrıs ile Türkiye arasındaki ilişkilerde ilerleme kaydedilmesi olduğunu da belirtti."Amerikan stratejisinin merkezindeki Güney Kıbrıs'ın bölgedeki yeni rolünün güçlenmesi, Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in, Donald Trump'ın seçim zaferinden hemen sonra Kongre'deki Cumhuriyetçi çoğunluğun temsilcileriyle yaptığı temaslara da yansıdı" denen haberde, müstakbel ABD başkanıyla yakın işbirliği içinde çalışan senatörlerle yapılan telefon görüşmesinde, yeni yönetimin Güney Kıbrıs'ın bölgedeki rolünü sürdürme ve daha da güçlendirme niyetinin doğrulandığı ifade edildi.Gazete, Hristodulidis'in Washington'dan Bükreş'e geçerek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde söz konusu planı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle ele aldığını da ekledi.Hristodulidis 30 Ekim'de Washington'u ziyaret etmiş ve bu, bir Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın 1996 yılından bu yana ABD başkentine yaptığı ilk resmi ziyaret olmuştu.Şubat 2022'de cumhurbaşkanı seçilen Hristodulidis, Rusya karşıtı yaptırımlara tam destek veriyor ve ülkesinin ABD ile bağlarının güçlendirilmesini savunuyor.Kıbrıslı yetkililer, Türkiye'nin beklendik itirazı nedeniyle NATO'ya katılmanın önünde ciddi engeller bulunduğunu, ayrıca Kıbrıs'ın NATO'ya üyelik şartlarını taşımadığını da kabul ediyor.

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